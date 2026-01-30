Na zdražení mělo podle ředitele Cebie Martina Pajera vliv i to, že se v prvním a čtvrtém čtvrtletí na trh dostávala častěji v průměru mladší vozidla. Stáří všech vozidel, která se na českém trhu prodávala, bylo v průměru 9,5 roku. Vozidla s uvedeným českým původem vykazovala stáří 8,1 roku, vozidla se zahraničním původem bez ohledu na rok jejich dovozu pak 11,1 roku.
Celkem se v Česku podle Cebie loni prodalo 683 tisíc ojetých aut, tedy o 4,3 procenta meziročně více. „Kupující měli více z čeho vybírat, což také prodloužilo dobu prodeje aut meziročně o dva dny na průměrných 72 dní. Prodeje mírně zpomalily ve čtvrtém kvartálu, a to kvůli nepříznivému počasí koncem listopadu a také tradičně v předvánočním období. Slabší byl i červen, a to kvůli změně pravidel pro evidenční kontroly, kdy se prodeje, které by se dříve uskutečnily v červnu, částečně přesunuly na červenec,“ dodal Pajer.
Skupina Aures nedávno oznámila, že podle její analýzy se loni prodalo celkem 847 677 ojetých aut, což je o 1,6 procenta méně než v roce 2024.
Průměrná hodnota na tachometrech u prodávaných ojetin byla loni 146 tisíc km, čímž se po mírném nárůstu vrátila na hodnotu z roku 2023.
Mezi deseti nejprodávanějšími modely ojetých aut byly loni zastoupené především vozy značky Škoda. Celkový podíl deseti nejprodávanějších aut byl 33 procent. Ojetým autům opět vévodila Škoda Octavia, jejíž podíl dosahoval téměř desetiny trhu (9,7 procenta), následuje Škoda Fabia a Superb. Meziročně si mírně polepšily vozy Hyundai i30 (z 1,63 procenta na 1,71 procenta).
Ve třetím kvartálu loňského roku došlo k pomyslnému milníku, kdy podíl ojetých aut s motorem na benzin převýšil podíl aut s motorem na naftu. Auta na benzin představovala 47,7 procenta trhu, auta na naftu 45,25 procenta. Třetím nejčastějším typem pohonu byl hybridní, jehož podíl se meziročně navýšil z 2,59 procenta na 3,2 procenta. Podíl elektromobilů vzrostl na 2,46 procenta.