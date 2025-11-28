Čínský supervýrobce baterií CATL postaví se Stellantisem továrnu ve Španělsku

Autor: ,
Čínský výrobce baterií CATL zahájil výstavbu továrny na baterie ve Španělsku. Na projektu v hodnotě 4,1 miliardy eur (99,1 miliardy korun) firma spolupracuje s výrobcem automobilů Stellantis, uvedla agentura Reuters. Výroba by měla být zahájena v roce 2026.
CATL počítá s tím, že se budou sodíko-iontové baterie kombinovat s...

CATL počítá s tím, že se budou sodíko-iontové baterie kombinovat s lithium-iontovými články (ty jsou modře zbarvené) tak, aby se zúročily výhody obou řešení. | foto: CATL

Baterie s válcovými články byly vyvinuty interně, dodává je ale čínská firma...
Platforma, na které stojí BMW iX3, je zcela nová, s 800voltovou architekturou....
Hej, Italové! A kdo ví, zda se v Maranellu brzy neobjeví i čínský Deepal S05...
Plug-in hybrid CATL
11 fotografií

Továrna získala víc než 300 milionů eur z fondů Evropské unie. Na stavbě továrny bude pracovat asi dva tisíce čínských dělníků, kteří pak vyškolí místní zaměstnance, aby mohli převzít provoz objektu, uvedl mluvčí firmy CATL. Podíl čínských zaměstnanců by nakonec měl klesnout na deset procent.

Španělsko je druhým největším výrobcem automobilů v Evropě. Díky menším mzdovým nákladům a cenám energie pro průmysl, které jsou asi o 20 procent nižší než průměr EU, se země profiluje jako centrum výroby baterií. Ve Španělsku jsou v plánu tři další závody na baterie.

CATL staví svůj největší evropský provoz v Maďarsku, kde zatím najal zhruba 950 pracovníků. Dvě třetiny z nich jsou místní. Podle odborů však nábor zaostává za cíli a spuštění výroby se z konce letošního roku odložilo na rok 2006. Investice činí 7,3 miliardy eur. Firma již jeden závod v Evropě má, a to v Německu, kde zahájil výrobu v lednu 2023.

Firma CATL byla založena v roce 2011 a v současnosti má na globálním trhu s bateriemi pro elektromobily podíl 38 procent. Dodává baterie automobilkám Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota, Honda či Hyundai.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

Nejvýkonnější porsche dobije i bez kabelů. Nový cayenne vyvíjela Češka

Porsche Cayenne Electric

Opravdu lidé chtějí a potřebují rodinné SUV s výkonem 1 150 koní, které stejně jako 911 Turbo S zvládne sprint na stovku za 2,5 sekundy? U Porsche si myslí, že ano. Do nové generace modelu Cayenne...

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Poslední vyrobený focus bude vystaven v Městském muzeu v Saarlouis. Současně s...

Poslední focus sjel z montážní linky v závodě Fordu v Saarlouis po 27 letech a 12 milionech prodaných kusech. Tímto okamžikem po 55 letech skončila i výroba aut v tomto závodě. Firma se však ke svému...

Past na řidiče fungovala skvěle, ale bylo z toho demoliční derby

Šířka jízdních pruhů je v Británii možná větším problémem pro řidiče než pro...

S průjezdnou šířkou 213 centimetrů by se měli umět popasovat řidiči většiny osobních automobilů. Jenže jak názorně ukazoval omezovač v anglickém Watfordu, bez úhony to tu často nezvládaly ani malé...

Čínský supervýrobce baterií CATL postaví se Stellantisem továrnu ve Španělsku

CATL počítá s tím, že se budou sodíko-iontové baterie kombinovat s...

Čínský výrobce baterií CATL zahájil výstavbu továrny na baterie ve Španělsku. Na projektu v hodnotě 4,1 miliardy eur (99,1 miliardy korun) firma spolupracuje s výrobcem automobilů Stellantis, uvedla...

28. listopadu 2025

V pandě: Evropa se zmůže už jen na retro. A co dělá Muskova sekta?

Fiat Grande Panda

Fiat Panda je zpátky – větší, hranatější a posedlý vlastním logem. V novém dílu pořadu V autě chytlavě ztvárněnou novinkou brázdíme ulice a probíráme aktuální témata. Sledujte nový díl podcastu Pavla...

28. listopadu 2025

Nahlédněte do tajné skrýše rezavých škodovek. Od pondělka tam pustí veřejnost

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy...

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy i nekompletní. To je opravdový ráj milovníků veteránů. Mladoboleslavské Škoda Muzeum se rozhodlo k radikálnímu kroku a...

28. listopadu 2025

Auto budoucnosti jako poklona legendám. Autor vytvořil i hliněný model

Auto současnosti s duší minulosti, takový je návrh čistě sportovního vozu, který přihlásil do velké designérské soutěže iDNES.cz Tobias Bača. Ten své auto budoucnosti dokonce postavil jako fyzický...

28. listopadu 2025

Čínský Zeekr vyvíjí auta ve Švédsku, nahlédli jsme tam do jeho laboratoří

Exkluzivně
Zeekr 007 GT

Ta auta jsou navržená ve Švédsku a jezdí na čínském základu. Mají blízko k vozům Volvo, ale též Lynk & Co a Geely. Je to celé trochu zamotané. Spolupracovník iDNES.cz Jiří Duchoň se tedy vydal do...

27. listopadu 2025

Americký drsňák pro budoucnost. Slavný teréňák jako futuretro elektromobil

Do designérské soutěže nám podle očekávání chodí spousta návrhů sporťáků. Společná práce Milana Votrubce a Daniela Nováka je jiná. Zaměřená na konkrétní značku, jejíž DNA je extrémně silná. Jeep...

27. listopadu 2025

Nenařizujte, jaké auto si mají lidé kupovat, apeluje šéf automobilky na Brusel

Antonio Filosa a John Elkann, úřadující předseda představenstva Stellantisu

Evropskému automobilovému průmyslu hrozí nevratný pokles, pokud Evropská unie nezmírní svůj postoj ke snižování emisí a neposkytne automobilkám větší volnost. Uvedl podle agentury Reuters předseda...

27. listopadu 2025

Šetřete čas na benzince. Mytí i tankování zvládnete bez pokladny, jen s mobilem

Advertorial
Mobilní platba Shell SmartPay mění způsob, jak se staráte o auto

Určitě jste to už někdy zažili. Auto je samá šmouha, nutně potřebujete do myčky, ale lidí máte za celý den dost nebo se vám prostě jen nechce chodit až k pokladně. Proč byste měli? Mobilní platba...

26. listopadu 2025

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

26. listopadu 2025

Svět aut čekají tři roky otřesů, soumrak spalováků a patálie se zombie vozy

Tourer, jeden z pěti konceptů Nissanu nové řady Hyper pro vzdálenější...

Počet nově vyrobených aut se spalovacími motory začne klesat už příští rok, řadě zákazníků zůstanou po krachu čínských automobilek nefunkční „zombie auta“ a do roku 2030 se bude až 40 procent nových...

26. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nový Mercedes-Benz CLA je extra chytré auto nové éry

Advertorial
Mercedes-Benz CLA

Svým tvarem čtyřdveřového kupé nový Mercedes-Benz CLA jasně navazuje na předchozí dvě generace tohoto kompaktního modelu. Technika je ale zbrusu nová, vlastně revoluční. Díky ní nabízí novinka v...

25. listopadu 2025

Katedrály zvuku, betonové jeskyně. Tunely pro fandy dunících motorů

Do těchto tunelů se nejezdí jen kvůli tomu, že zkracují cestu silnicím pod...

Tunely nejsou jen součástí infrastruktury. Pro mnohé jsou to místa, kde se jízda mění v neskutečný zážitek. Teprve zde umí řev motoru nebo burácení upraveného výfuku, odrážející se od betonových stěn...

25. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.