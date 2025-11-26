Továrna získala více než 300 milionů eur z fondů Evropské unie. Na stavbě továrny bude pracovat asi 2000 čínských dělníků, kteří pak vyškolí místní zaměstnance, aby mohli převzít provoz objektu, uvedl mluvčí firmy CATL. Podíl čínských zaměstnanců by nakonec měl klesnout na deset procent.
Španělsko je druhým největším výrobce automobilů v Evropě. Díky menším mzdovým nákladům a cenám energie pro průmysl, které jsou asi o 20 procent nižší než průměr EU, se země profiluje jako centrum výroby baterií. Ve Španělsku jsou v plánu tři další závody na baterie.
CATL staví svůj největší evropský provoz v Maďarsku, kde zatím najal zhruba 950 pracovníků. Dvě třetiny z nich jsou místní. Podle odborů však nábor zaostává za cíli a spuštění výroby se z konce letošního roku odložilo na rok 2006. Investice činí 7,3 miliardy eur. Firma již jeden závod v Evropě má, a to v Německu, kde zahájil výrobu v lednu 2023.
Firma CATL byla založena v roce 2011 a v současnosti má na globálním trhu s bateriemi pro elektromobily podíl 38 procent. Dodává baterie automobilkám Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota, Honda či Hyundai.