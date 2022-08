Číňané postaví v Maďarsku za 7,3 miliardy eur závod na baterie elektroaut

Contemporary Amperex Technology (CATL) je největším světovým výrobcem baterií pro elektromobily. Výstavba závodu s kapacitou sto gigawatthodin ve městě Debrecín má být zahájena ještě v letošním roce, až firma získá povolení. Trvat má nejdéle šedesát čtyři měsíců. Projekt se rozprostírá na ploše 221 hektarů v jižním průmyslovém parku v Debrecínu.

Po dokončení bude továrna největším závodem na výrobu bateriových článků v Evropě a druhou továrnou firmy CATL v regionu. Je také zatím největší zahraniční investicí čínské firmy. Bude vyrábět baterie pro automobilky Mercedes-Benz, BMW, Stellantis nebo Volkswagen.

Investice přichází v době, kdy evropští výrobci aut na svých domácích trzích urychlují přechod k elektromobilům, což vyvolává prudký růst poptávky po bateriích. Volkswagen, Mercedes-Benz a Tesla oznámily nebo začaly realizovat rozsáhlé plány na rozšíření výroby baterií v Evropě, aby si zajistily přístup k důležitým článkům a surovinám a podpořily svou strategii elektrifikace.

Černé moduly s články od CATL

Investice je také důležitá pro Maďarsko, které se stává významným centrem výroby elektromobilů a baterií v Evropě. „Světová i evropská ekonomika se v poslední době potýkají s obrovskými problémy. My v Maďarsku máme jasný cíl stát se místní výjimkou z kontinentální recese,“ okomentoval Péter Szijjártó, maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu. „Nejlepším nástrojem k dosažení tohoto cíle je přilákat špičkové investice do nejrevolučnějšího odvětví automobilového průmyslu, a to elektromobility. Jsme hrdí na to, že se společnost CATL rozhodla realizovat největší investici na zelené louce v historii Maďarska. Nedávno jsme se stali jedním z předních světových center pro výrobu baterií a touto velkou investicí svou pozici dále posilujeme.“

Své závody na výrobu aut už má v Maďarsku BMW, Audi a Mercedes-Benz. Automobilka Mercedes-Benz už potvrdila, že bude odebírat baterie z maďarského závodu firmy CATL. Firma také počítá s tím, že bude baterie dodávat do slovenských továren koncernů Stellantis a Volkswagen. „Debrecínský závod proto společnosti CATL umožní lépe se vyrovnat s poptávkou po bateriích na evropském trhu, zlepší rozvoj její globální výrobní sítě a pomůže urychlit e-mobilitu a energetickou transformaci v Evropě,“ uvádí čínská firma.

„Projekt na zelené louce v Maďarsku bude velkým skokem v globální expanzi společnosti CATL a také důležitým krokem v našem úsilí významně přispět k rozvoji zelené energie pro lidstvo,“ komentuje Robin Zeng, zakladatel a předseda představenstva společnosti CATL.

Na konci loňského roku činila roční kapacita výroby baterií firmy CATL 170,39 GWh a dalších 140 GWh měla ve výstavbě. Společnost už dříve uvedla, že chce mít do roku 2025 instalovanou roční kapacitu 670 GWh. CATL už nyní vyrábí baterie v německém Erfurtu.