Škoda má designové studio v Indii. Velí mu mladá designérka

V roce 2018 převzala automobilka Škoda zodpovědnost za aktivity koncernu Volkswagen na indickém trhu. Pod jejím vedením tam vzniká zcela nová řada modelů vyvinutých speciálně pro indický trh. Prvním takovým typem bude malé SUV, které vzejde ze studie Vision IN. Právě na jeho dokončení, především doladění materiálů využitých v jeho interiéru, Caroline Liehrová pracuje.

Ta se ve druhé polovině roku stala vedoucí nového indického designového studia automobilky Škoda. Teď je jejím aktuálním úkolem především s místními dodavateli doladit veškeré detaily u chystaného SUV. „Prakticky pro všechny materiály, které jsme vyvinuli a chceme je v autě využít, máme místní dodavatele,” říká Liehrová. „Chceme být maximálně efektivní, a proto je přítomnost v jejich blízkosti velkou výhodou. Můžeme takto s dodavateli intenzivněji pracovat na chytrých řešeních,“ dodává.

Mít studio přímo na místě znamená velkou výhodu v řešení různých detailů. Není například nutné vzorky každého materiálu posílat do Mladé Boleslavi. Indické designové studio však nadále tomu mladoboleslavskému podléhá a na lince Mladá Boleslav – Púna bude probíhat čilá komunikace. „Já jsem v Indii jednoduše coby spojovací prvek a představitelka designového oddělení evropské mateřské společnosti,“ popisuje Liehrová svou roli.

Odvážnější škodovky

Krátkodobý cíl dokončit práce na chystaném sériovém modelu je vcelku jasný a dlouhodobý cíl tamního designového studia je také poměrně jednoznačný: přizpůsobit vozy Škoda vkusu indických zákazníků a zároveň vytěžit maximum z možností a schopností tamních dodavatelů. Designové studio v Púně by mělo přinést trochu indičtější verze vozů Škoda, které už si tamní zákazníci oblíbili mimo jiné i díky designu.

Caroline Liehrová Ve 32 letech vede německá specialistka na oblast Color & Trim designové studio Škoda Auto v Indii. Pro oddělení designu české automobilky pracuje od roku 2018, z předchozí praxe již měla zkušenost s prací pro koncern Volkswagen i jiné automobilky. V automobilce Škoda začala na indických projektech pracovat trochu dílem náhody, ale částečně i díky tomu, že měla z dob studií s tamním prostředím zkušenost díky dvouměsíční stáži. zdroj: Skoda-storyboard.com

„Nejde o to, že by se vkus místních zákazníků dramaticky lišil, ale podmínky na indickém trhu jsou odlišné od toho, co známe. A ano, indičtí zákazníci jsou trochu odvážnější,“ vysvětluje Caroline Liehrová, jak se budou auta přizpůsobovat. Onu odvážnost ukázala studie Vision IN mimo jiné svou zářivou oranžovou barvou nebo zajímavými detaily v interiéru s dřevěným reliéfem a opět oranžovými částmi čalounění. Oranžová barva je pro Indy důležitá, hraje důležitou roli v jejich duchovním životě. Nosí ji hinduistický bůh Krišna a oblékají se do ní buddhističtí mniši.

Ale Indičtí zákazníci mají i jiné požadavky než barevnější a trochu odvážnější auta. Velmi oblíbená jsou například auta v bílé, zatímco v Evropě oblíbená černá je v Indii trochu v pozadí. Je totiž vnímána jako barva smrti. Zároveň je bílá praktičtější v tamním horkém podnebí. Důležité jsou i různé detaily, například návrh výdechů klimatizace. Indičtí zákazníci je mají rádi robustní, aby bylo na první pohled vidět, že mohou vytvořit pořádný „vítr“. Ostatně říká se, že v tamních autech musí být klimatizace i pořádně slyšet, je to jednoduše důkaz její funkčnosti.

Neznalého překvapí i postoj ke koženému čalounění. Hovězí kůže se může zdát být autům v Indii zapovězenou, jelikož kráva je tam posvátné zvíře. Ale není tomu tak. „Nesmí to být kravská kůže indického původu. Ale i tady je useň vnímána jako luxusní záležitost a zákazníci ji mají rádi,“ vysvětluje Liehrová překvapivý detail.

Inspirace pro Evropu?

S přizpůsobením potřebám Indů pomůže Caroline Liehrové v indickém designovém studiu i několik dalších pracovníků, kteří znají místní trh a potřeby tamních zákazníků. Prostor dostanou i místní mladé talenty. Některé jejich nápady a nápady Caroline by se pak v budoucnu mohly objevit i v evropských modelech Škody. Ostatně, studie Vision IN vzbudila i v našich končinách velký ohlas a ukázalo se, že někteří zákazníci by možná našli odvahu pořídit si výraznější auto české značky.

„Až dokončím svou misi v Indii, přivezu si znalosti zpět do Evropy a pokusím se je uplatnit v praxi,“ říká mladá designérka. Spojit by tyto zkušenosti chtěla také se zaměřením na větší využití recyklovaných materiálů. Kdo ví, možná právě díky ní a její misi ve Škoda Design India budou zejména interiéry budoucích vozů Škoda trochu odvážnější a zároveň ekologičtější.