Velký útěk: z konce vládce Renaultu bude hollywoodský trhák

Devatenáctého listopadu 2018 to přišlo jako rána z čistého nebe, Ghosna nekompromisně sebrali, když přiletěl do Japonska, jednoho ze svých čtyř domovů (má pak francouzské, libanonské a brazilské občanství). Všechno ostatní vydá na dost neuvěřitelný thriller příběh, který jako by do dnešního světa nepatřil.