Autofotka týdne: americký borec Cadillac XT4 v české premiéře

Prodejce opelů a aut z produkce GM ze středočeských Tuklat představuje v české premiéře na automobilové slavnosti Legendy na pražském holešovickém výstavišti nový kompaktní crossover Cadillac XT4.

Loňská novinka Cadillacu, vyráběná kromě Kansasu také v Šanghaji, má být neokoukanou alternativou tradiční nabídce crossoverů jezdících po evropských silnicích.

Je to klasické SUV se samonosnou karoserií, motorem uloženým napříč a pohonem předních nebo všech kol. Postavili ho na platformě E2 koncernu GM, použitou také na Chevroletu Malibu nebo Opelu Insignia (to je dědictví z předchozí éry německé značky, která patřila téměř sto let GM). Cadillac XT4 je dlouhý 4,6 metru, rozvor je 278 centimetrů.



V nabídce je s jediným motorem. Dvoulitrový benzínový čtyřválec s výkonem 238 koní doplňuje 9stupňová automatická převodovka přenášející 350 kroutících newtonmetrů na přední nebo všechna kola. Motor je vybaven systémem odpojování poloviny válců. K mání je příplatkový aktivní podvozek s elektronicky řízenými tlumiči, na výběr je z až dvacetipalcových kol.

„Cadillac XT4 je prvním modelem této značky, který používá elektro-hydraulický brzdový systém, jenž tradiční podtlakový posilovač brzd nahrazuje elektro-hydraulickým systémem ve prospěch nižší spotřeby paliva a menších prostorových nároků pod kapotou,“ uvádí Tucar Plus.