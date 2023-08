Z hummeru je elektromonstrum rapperů. Escalade potřebuje náklaďákový řidičák

Obří Cadillac Escalade u dobíjecí stanice? To dosud zavánělo ICEingem, tedy většinou zlomyslným blokováním míst pro nabíjení elektromobilů autem se spalovacím motorem. Ale časy se mění. Tato americká „stodola na kolech“ ve své nové variantě IQ dává vale benzinovým stanicím a bere na milost ty elektrické.

Cadillac se jakožto první značka koncernu General Motors postupně elektrifikuje. Po crossoveru Lyriq a ultraluxusním a drahém kusovém modelu Celestiq je další na řadě elektrická alternativa k modelu Escalade. Ta nese přídomek IQ a s variantou se spalovacím motorem nemá nic společného, tedy až na obří rozměry a honosný interiér. Auto amerických celebrit je téměř 5,7 m dlouhé a jeho rozvor je má hodnotu 3460 mm a s vnějšími zpětnými zrcátky zabírá do šířky plných 2389 mm.

Escalade v elektrické verzi jezdí ale na obřích 24palcových kolech, ale již nemá ten nabubřelý image svého benzinového sourozence. Navzdory tradiční siluetě ho charakterizují elegantnější a aerodynamičtější tvary (koeficient odporu vzduchu 0,31), osvětlený znak, osvětlená mřížku chladiče a charakteristické vertikální LED osvětlení této značky na obou stranách přídě. Vzadu svažující se střecha dodává escaladu dynamický švih.

Základem tohoto obra je elektrická platformou GM Ultium, kterou sdílí nejen s Hummerem EV, ale i chystaným pick-upem Chevrolet Silverado EV. Ta v případě cadillacu ukrývá obří lithium-iontovou baterii s kapacitou 200 kWh, což je téměř dvojnásobek toho, co nabízí top verze tesel, ale i špičkové elektrické verze BMW a Mercedesů. Větší (o 12 kWh) může mít jen Hummer EV.

Pořízek s raketovým zrychlením

Cadillac se nechlubí jeho hmotností, ale Chevrolet Silverado EV s podobně velkou baterií váží téměř 3,9 tuny. Escalade IQ bude tedy ještě přibližně tunu těžší než benzinový Cadillac Escalade-V. Jedná se tedy o typickou elektromobilitu na americký způsob, kdy je ultra velké, těžké a výrobně náročné auto ještě větší, těžší a výrobně náročnější. Na starém kontinentu se tedy řidiči elektrické alternativy neobejdou bez řidičáku na náklaďáky. Přes evidentní nadváhu dokážou dva elektromotory s permanentními magnety toto opulentní americké SUV vystřelit na stovku za 5 s.

Disponují celkovým výkonem 505 kW (680 k) a točivým momentem 833 Nm. V časově neomezeném režimu Velocity Max tyto hodnoty vzrostou až na 560 kW (750 k) a 1064 Nm. To jsou mnohem extrémnější hodnoty, než jakých dosahuje špičková benzinová verze Escalade-V se 6,2litrovým přeplňovaným zážehovým osmiválcem, který mobilizuje 677 koní a generuje až 893 Nm.

Verze IQ dostala do vínku 800voltovou elektrickou architekturu, která umožní nabíjet výkonem až 350 kW, kdy za 10 minut půjde získat dojezd 160 km. Ten celkový by se měl vzhledem k obří baterii pohybovat na velkorysých 720 km. Palubní nabíječka ale „umí“ jen 7,7 kW, z domácí sítě by to do plna zabralo přibližně 30 hodin, 19,2kW wallbox proces zkrátí za 13 hodin. V roce 2025 se má Escalade IQ dočkat prostřednictvím bezdrátové aktualizace softwaru kompatibilitu obousměrného nabíjení.

Americká novinka je vybavena pneumatickým odpružením Air Ride Suspension a magnetoreologickými tlumiči Magnetic Ride Control, které umožňují měnit tuhost pružení, ale i světlou výšku v rozsahu až 7,5 cm. Kromě pohonu obou náprav eAWD Escalade IQ disponuje také řízením všech kol, které přes dlouhý rozvor 3460 mm zmenšuje průměr otáčení na 12,5 m. V režimu Arriva Mode se při parkování natáčejí přední a zadní kola souhlasně a auto řidič snáze zaparkuje, či lépe řečeno zasune i tam, kde by to jinak bylo vzhledem k délce již obtížné.

Dva golfové bagy pod kapotou

Řada designérských prvků, detailů, ale i například řešení palubní desky, si vzalo inspiraci ze speciálního ultradrahého model Celestiq, což se marketing Cadillacu snaží zdůraznit. Ztvárnění interiéru jako by zdůrazňovalo šířku auta. Displeje jsou po vzoru celestiqu téměř od sloupku ke sloupku. Zahrnuje 35palcový displej s údaji o řidiči a multimediální displej a napravo od něj 20palcová pro spolujezdce, které jsou zasazené do obkladů ze dřeva a kůže. Překvapivě chybí podpora Apple CarPlay a Android Auto, software s mapovými podklady a hlasovou asistentkou totiž pochází od Googlu.

Panoramatická prosklená střecha je standardem. Volitelný paket pro cestující na druhé řadě sedadel obsahuje prvky jako 12,6palcové obrazovky na zadní straně předních opěradel, masážní sedadla a reproduktory integrované do opěrek hlavy. Nejen rappeři se budou moci těšit na vylepšený zvukový systém AKG Studio Reference se 40 reproduktory pro špičkový zvukový zážitek.

Zavazadlový prostor Escalade IQ má za sedadly třetí řad objem 670 litrů. Dalších 345 litrů pak přidává frunk (přední zavazadlový prostor), kterému Cadillac říká e-Trunk. Vejdou se do něj dva hokejové tašky. Při sklopené třetí řadě sedadel je k dispozici 1958 l a ve dvoumístném uspořádání je z tohoto cadillacu s 3374 litry hotový stěhovák. Navíc bude možné táhnout přívěs o hmotnosti až 3628 kg.

Noví majitelé dostanou na tři roky předplacené autonomní řízení OnStar Super Cruise s možností dát ruce z volantu na celkem 640 000 kilometrech severoamerických a kanadských dálnic.

Kvůli své vyšší cenové hladině nebude mít Escalade IQ nárok na federální daňové úlevy na nákupy elektromobilů. To ale nejspíš klientele vozů této kategorie, která se rekrutuje z americké smetánky, určitě vadit nebude. Ceny budou začínat na zhruba 130 000 USD (cca 2,9 mil. Kč). Ceny spalovací verze, která se bude nadále vyrábět, začínají na zhruba 81 000 USD (cca 1,8 mil. Kč), přičemž průměrná cena v loňském roce prodaného auta včetně příplatků vyšla podle amerického serveru Edmunds.com na přibližně 109 000 USD (cca 2,4 mil. Kč). Oproti modelu Celestiq za cca 7,5 milionu korun je tedy Escalade IQ v podstatě za „babku“.

Výroba má v továrně GM Factory Zero v Hamtramcku začít v létě příštího roku a první vozy si zákazníci převzít do konce roku 2024. Pokud by se termín posunul, nebyl by žádný div. GM totiž má problémy s dodávkou automatizace pro výrobu bateriových modulů, což zpomaluje náběh výroby elektrických aut. Zpožďování produkce elektroaut, to je ale obecný problém. Spíše již pravidlo, než výjimka.