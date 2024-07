Vanilkový sen Kravitze. Americký superluxus si veze encyklopedii ptáků

Cadillac je v mnohém výjimečná a drahá značka, tento model je ale i na její poměry něčím hodně extra. Ceny běžných modelů se pohybují od 38 000 USD (XT4) až po 82 000 USD (Escalade), jen elektrická verze Escalade iQ je se svými 130 000 USD poněkud dražší.

Celestiq je ale zcela jiná liga. Cadillac se tímto modelem po dlouhé době vrátil do ultraluxusního segmentu, kterému dominují Bentley a Rolls-Royce. Celkem nemá vzniknou víc než 600 aut (100 až 150 ročně) každé za minimálně 340 000 USD (asi osm milionů korun). Auto bylo sice představeno před dvěma lety, ale ruční výroba v GM Artisan Center ve Warrenu v Michiganu se rozeběhla až letos v lednu.

Při ní americká značka využívá technologii 3D tisku, kterou je u každého vozu vyrobeno 115 komponent, včetně ovladačů oken, dekorů na středové konzole, madel dveří, spon bezpečnostních pásů, ale také konstrukce volantu.

Celestiq s víceprvkovým adaptivním vzduchovým odpružením a aktivním řízením zadních kol jezdí na platformě GM BEV3 se 111kWh baterií a pohon jeho všech kol obstarávají dva elektromotory o systémovém výkonu 600 koní. S plnou baterií ujede až 480 kilometrů a u rychlonabíjecí stanice může jeho majitel využít nabíjecího výkonu až 200 kW.

Hodně neobvyklou tváří cadillacu pro smetánku je americký zpěvák a multiinstrumentalista Lenny Kravitz, který se stal vrcholem letošní ročníku festivalu Colours of Ostrava. Na jeho sociálních sítích na fotky s celestiqem nenarazíte. Tam buď sedí na motorce, je ve společnosti svého Volkswagenu Brouk nebo se nechal zvěčnit, jak vystupuje ze soukromého tryskáče.

Pozdrav slunci

Možná víc by se Kravitz vyjímal ve studii opulentního 5,5 metru dlouhého 2+2místného kabrioletu Cadillac Sollei s plátěnou střechou, kterou nově Cadillac postavil na základě celestiqu. Koncept, jehož název je symbolem „slunečního záření“ a „volného času“, má stejnou délku a rozvor jako jeho „dárce orgánů“, působí ale stylisticky vyváženěji.

Studie je v barvě Manila Cream, kterou Cadillac používal již v 50. letech. Jedná se o smetanově žlutou barvu vanilkového pudinku. Sedadla jsou čalouněna kůží Nappa se vzorem, který v perforacích, prošívání a výšivkách připomíná sluneční paprsky. Cadillac navíc přidal kůži duhový růžový pigment, který pomáhá vytvořit duhový efekt v závislosti na sklonu dopadajícího světla.

Za pozornost stojí i zbytek interiéru. Laserem řezané dřevo lemuje dveřní panely a hliníkový motiv držáků nápojů ukazuje dva základní vlivy studie Sollei: model V16 Dual-Cowl Phaeton z roku 1937 a Eldorado Biarritz Convertible ročníku 1959.

Ručně vyráběné dřevěné intarzie na předních sedadlech zase připomínají jachty. Vzadu mezi sedadly nechybí chladicí box s křišťálovou karafou a broušenými skleničkami. Moderní techniku v kabině reprezentuje obří zakřivený displej, který kabriolet sdílí s modely Escalade a Escalade IQ.

Jako by toto vše nestačilo, tak Cadillac vybavil vůz sadou pro pozorování ptáků včetně vázaného atlasu s ručně malovanými ilustracemi a skicákem pro zachycení zjištěných poznatků.

Bude ke koupi?

Cadillac Sollei je mnohem větším kusem auta než Aston Martin DB12 Volante, Bentley Continental GT Convertible nebo Mercedes-AMG SL a jeho interiérem všechny tyto modely zahanbuje. Konkurencí mu může být snad jen Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, ten se ale od roku 2016 neprodává.

Auto je sice označené jako koncept, působí ale dojmem, že by ho klidně mohli od zítřka začít vyrábět. A kdo ví, možná se tomu tak skutečně stane. Bude bezesporu jedním z obletovaných exponátů na prestižní akci Pebble Beach Concours d’Elegance v Kalifornii, která se koná od 18. srpna.

A možná někteří zájemci přemluví Cadillac, aby pár kusů vyrobil. Vždyť posledním otevřeným vozem, který Cadillac prodával, byl model XLR, který zmizel z trhu v roce 2009 a dlouho před ním Allanté se vyrábělo v letech 1987 až 1993 ještě ve spolupráci s karosárnou Pininfarina.

Za nějakých půl milionu dolarů by to byla velmi výhodná koupě. Vždyť podobně laděný unikátní Rolls-Royce Arcadia Droptail vyšel majitele na šedesátkrát tolik! A nejspíš by se případní zájemci obešli i bez té sady pro pozorování ptáků.