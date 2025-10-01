Ze scény se přitom nemizí nějak pozvolna, ale docela rázně.
Skoro jako máchnutím nožem Jacka Rozparovače. Ještě před deseti lety vedla metropolitní správa města nad Temží v patrnosti 22 810 taxikářských licencí. Loni to bylo už jen 14 800 a letos jich je o dalších šest stovek méně. Zatím.
Taxikářskou tragédii ilustruje také fakt, že se za celý loňský rok čerstvým držitelem nové licence k provozování taxi v City stal jeden jediný člověk. Přitom ani ne před deseti lety se taxikářská populace „omlazovala“ tempem 450 držitelů nových licencí ročně.
Komu nezlomí vaz půjčka na takový speciální vůz, musí se připravit i na extrémně vysokou pojistku, pohybující se od tří do pěti tisíc liber ročně. V přepočtu tedy něco kolem 85 000 až 140 000 korun.