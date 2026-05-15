Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zajímáme se o jakoukoliv dostupnou továrnu v Evropě, říká čínská automobilka

,
Čínská automobilka BYD jedná se společností Stellantis a dalšími evropskými výrobci automobilů o převzetí jejich nedostatečně vytížených továren. Na automobilové konferenci v Londýně to řekla viceprezidentka firmy BYD Stella Liová.

„Partnerství mezi společnostmi Stellantis a Leapmotor v Evropě se nyní začíná jevit jako dobrovolná verze společných podniků, do nichž byly západní automobilky nuceny vstoupit při vstupu do Číny (joint-venture - pozn iDNES.cz). Leapmotor získává větší přístup do Evropy a k místní výrobě, zatímco Stellantis získává lepší využití svých nedostatečně využívaných továren a přístup k technologiím elektromobilů svého čínského partnera,“ napsal k ohlášené rozšířené spolupráci čínské a evropské automobilky Autoweek. „Stellantis a čínský výrobce elektromobilů Leapmotor posouvají své partnerství na vyšší úroveň díky nové dohodě, v rámci níž budou vyrábět a vyvíjet automobily v Evropě.“

Nová supertovárna značky BYD v čínském Čeng-čou.
BYD Seal U DM-i
Denza N9: Vlajková loď luxusní odnože automobilky BYD je dokonce mírně delší než Range Rover LWB s prodlouženým rozvorem, mezi nárazníky má plných 5,3 metru.
BYD Atto 2 je kompaktní elektrické SUV s Blade LFP baterií (45 kWh, 130 kW el. motor) a cenou 769 999 Kč, což představuje solidní poměr cena/výkon.
BYD Atto 2 se vozí z Číny, od roku 2026 ale dojde k výrobě v Maďarsku.
41 fotografií

„Když čtvrtá největší světová automobilka v roce 2023 koupila podíl ve společnosti Leapmotor, dohoda spočívala v tom, že Stellantis bude prodávat automobily čínské společnosti mimo Čínu a některé vozy bude pro ni v Evropě vyrábět. Podle nového plánu však partneři budou v závodě Stellantis v Zaragoze ve Španělsku vyrábět SUV Leapmotor B10 a nový společně vyvinutý elektricky poháněný vůz C-SUV pod značkou Opel,“ vysvětluje magazín. „Společnosti také zvažují, že od roku 2028 přidělí nové modely Leapmotor do madridského závodu Stellantisu a potenciálně převedou vlastnictví továrny na společný podnik Leapmotor International, který Stellantis kontroluje.“

Je to definitivní: čínské automobilky obsazují evropské továrny a značky

Karta se naprosto obrací, v opačném gardu fungovala po dekády joint-venture partnerství tradičních „západních“ automobilek v Číně. Když se chtěly vyhnout dovozním clům do Číny, musely tam vyrábět, na to musely mít ovšem povinně čínského partnera. Tak se čínské značky dostaly ke know-how vývoje a výroby, inženýrům, kontaktům na dodavatele... Už před pár lety Čína tuto povinnost zrušila. Můžeme se na to dívat tak, že zahraniční výrobce už nepotřebuje, maximálně vytěžila jejich znalosti. Nyní je tedy vše naopak. Po přechodové fázi, kdy zavedené automobilky nakupují modely nebo technologie čínských výrobců, které pak prodávají se svými značkami (typicky třeba Mazda, nově kupříkladu Volkswagen), je tu další krok.

Čína zruší povinnou účast domácích značek na výrobě cizích aut

„Jednáme nejen se Stellantisem, ale také s dalšími podniky,“ řekla viceprezidentka BYDU Liová, která má na starosti mezinárodní expanzi automobilky. „Zajímáme se o jakoukoliv dostupnou továrnu v Evropě, protože chceme ty volné kapacity využít,“ dodala.

BYD v ČR. Dojezd přes 1 000 km je jen začátek, letos přiveze lidovku i plavce

Liová uvedla, že automobilka BYD by chtěla továrny v Evropě provozovat sama, nikoli prostřednictvím společných podniků. Mimo jiné se mluví o tom, že chce slavnou drážďanskou skleněnou továrnu automobilky Volkswagen, která loni v prosinci vyrobila poslední auto. V tomto případě jde hlavně o symboliku: Drážďanská fabrika byla opravdovou chloubou a výkladní skříní německého koncernu, zhmotněním velikášství symbolizovaného démonickým Ferdinandem Piëchem. S tím je amen. A zrovna superambiciózní BYD si takto rád do evropského autoprůmyslu rýpne.

Šéf německého koncernu Oive Blume už dříve uvedl, že Volkswagen prověří, zda existují příležitosti pro čínské partnery firmy v Evropě. Volkswagen se totiž potýká s nadbytečnou kapacitou svých evropských fabrik.

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Čínské automobilky se v poslední době potýkají se slabou poptávkou a s ostrou konkurencí na domácím trhu. Stupňují proto své snahy o zahraniční expanzi. Automobilka BYD letos hodlá v zahraničí prodat nejméně 1,5 milionu vozů, což by znamenalo více než 40procentní nárůst proti loňskému roku.

Volkswagen jedná s Číňany o expanzi v Evropě, mohl by pro ně vyrábět auta

BYD je největším čínským výrobcem elektromobilů. Na světovém trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem soupeří o vedoucí pozici s americkým konkurentem Tesla, v jehož čele stojí miliardář Elon Musk. BYD na rozdíl od Tesly vyrábí kromě čistě elektrických vozů i hybridní automobily, které kombinují elektrický motor se spalovacím.

VW poprvé v historii zavírá továrnu v Německu. Výkladní skříň na elektro

Fabriky VW jsou podle Číňanů „trochu zastaralé“

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng vyjednává s Volkswagenem a s dalšími automobilkami o koupi továrny v Evropě. Zjistil to britský deník Financial Times (FT), Volkswagen zprávu na dotaz agentury Reuters nekomentoval. Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume už dříve řekl, že by společnost mohla uvést svá auta vyvinutá v Číně na evropský trh, nebo i sdílet tovární kapacitu v Evropě s čínskými partnery.

Společnost Xpeng, s jejímiž akciemi se obchoduje na hongkongské burze, vyjedná s německou automobilkou, aby zjistila, zda existuje možnost, že by v Evropě mohla najít vhodné místo, uvedl výkonný ředitel Xpengu pro severovýchodní Evropu Elvis Cheng. Mluvil na akci s názvem Future of the Car (Budoucnost auta), kterou list FT pořádal v Londýně.

Volkswagen vlastní ve společnosti Xpeng podíl. V Číně provozuje společné podniky s tamními partnery SAIC, FAW a JAC. Z nich ale žádný v současné době nemá výrobní kapacity v Evropě.

Xpeng také zvažuje výstavbu nového evropského závodu, píše britský list. „Domníváme se, že ne všechny továrny dokážou splnit požadavky kladené na naše nejnovější či budoucí produkty,“ řekl Cheng deníku. Dodal, že závody Volkswagenu jsou podle něj „trochu zastaralé“.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Máme ji! Nová škodovka v plné parádě, s minimem maskování

Exkluzivně
Prototyp elektrické Škody Peaq s lehkým maskováním při testech na dálnici D10

Škoda Peaq finišuje vývoj nové vrcholné až sedmimístné vlajkové lodi značky. Má to být největší a nejpraktičtější škodovka v historii a pravděpodobně bude také nejdražší. Prototyp připravovaného...

KVÍZ: Poznáte auto podle siluety? Otestujte se

Sileuta auta

Jak máte nakoukaná auta? Poznáte je jen podle siluety? Vybrali jsme deset aut s charakteristickými tvary a grafik je upravil tak, aby z nich zbyly jen obrysy a pár typických detailů.

Nový Mercedes C je zatím jen elektrický. V evropské premiéře je k vidění v Praze

Koncová světla s integrovaným motivem hvězd jsou propojena širokým černým...

Mercedes-Benz slaví 140 let a v pražské Galerie Mánes přichystal velkou narozeninovou oslavu. Na tři týdny ji proměňuje v otevřený prostor s mottem „Vítejte doma“. Servíruje se koktejl historie,...

Matka supersportů s řasami od sexbomby vznikla jako vedlejšák

Techno Classica Essen 2018

Před šedesáti lety se zrodilo Lamborghini Miura. První supersport historie s inspirací od britského Mini a italské sexbomby Giny Lollobrigidy vznikal po večerech jako odvážná vize mladých inženýrů....

Čínský šok: Záchody a raketové motory v autě. Budou škodovky v edici Gott?

Dubnové události v autobranži šokovaly. Čínský výrobce vysavačů postavil auto s...

Dubnové události v autobranži šokovaly. Čínský výrobce vysavačů postavil auto s raketovými motory a Huawei udělal ze světlometů projektor jako v kině. Porsche již „tuní“ i kufry a Mansory przní již i...

Nových kombíků je pomálu, o to má větší šance. Zvlášť s dobrou cenou

Kia K4 Sportswagon

Premiéra ryze spalovacího modelu, který navíc není SUV, ale klasickým kombíkem, a se základní cenovkou pod půl milionem korun, je v dnešní době elektrických nebo plug-in hybridních SUV, celkem velká...

15. května 2026

Vychytávky aut před 100 lety: krabí parkování k chodníku a střecha na kliku

Dymaxion Buckminstera Fullera připomínal vzducholoď a ovládal se jako loď.

Historie motorismu není jen příběhem o postupném vylepšování aut krok po krůčku, ale fascinující přehlídkou odvahy a bizarních inovací. Už před sto lety se konstruktéři prali s problémy, které řešíme...

15. května 2026

Zajímáme se o jakoukoliv dostupnou továrnu v Evropě, říká čínská automobilka

Nová supertovárna značky BYD v čínském Čeng-čou.

Čínská automobilka BYD jedná se společností Stellantis a dalšími evropskými výrobci automobilů o převzetí jejich nedostatečně vytížených továren. Na automobilové konferenci v Londýně to řekla...

15. května 2026

Čínský šok: Záchody a raketové motory v autě. Budou škodovky v edici Gott?

Dubnové události v autobranži šokovaly. Čínský výrobce vysavačů postavil auto s...

Dubnové události v autobranži šokovaly. Čínský výrobce vysavačů postavil auto s raketovými motory a Huawei udělal ze světlometů projektor jako v kině. Porsche již „tuní“ i kufry a Mansory przní již i...

14. května 2026

Německý autoprůmysl se zbaví třetiny zaměstnanců, zasáhne to celou Evropu

Výrobce nákladních vozů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst.

Německý automobilový sektor v období od roku 2019 do roku 2035 ztratí kolem 225 000 pracovních míst, což je zhruba o 35 000 míst více, než se dosud předpokládalo. Pro Redaktionsnetzwerk Deutschland...

14. května 2026

Dvě české předpremiéry v brněnském obchodě. Nové elektrovozy hvězdami výstavy

V Olympii Brno startuje druhý ročník výstavy elektromobilů E-drive show láká na...

Kdysi dávno mělo Brno slavné autosalony, s takovými výstavami je to však dnes v Evropě obecně bída. Když se tedy automobilky chtějí pochlubit novými modely, musí vyrazit za zákazníky a ukázat se...

14. května 2026

Matka supersportů s řasami od sexbomby vznikla jako vedlejšák

Techno Classica Essen 2018

Před šedesáti lety se zrodilo Lamborghini Miura. První supersport historie s inspirací od britského Mini a italské sexbomby Giny Lollobrigidy vznikal po večerech jako odvážná vize mladých inženýrů....

13. května 2026,  aktualizováno  14:04

Nová pitomost ze sociálních sítí. Kruháč projíždí středem a natáčí se u toho

Hlavním pravidlem, které je nutné dodržovat, je dát přednost vozidlům na...

Na sociálních sítích přibývá videí řidičů, kteří se předhánějí v porušování pravidel. Místo aby kruhový objezd objeli, projedou ho přímo středem. Nebezpečný trend pak sdílejí na svých profilech ve...

13. května 2026

Máme ji! Nová škodovka v plné parádě, s minimem maskování

Exkluzivně
Prototyp elektrické Škody Peaq s lehkým maskováním při testech na dálnici D10

Škoda Peaq finišuje vývoj nové vrcholné až sedmimístné vlajkové lodi značky. Má to být největší a nejpraktičtější škodovka v historii a pravděpodobně bude také nejdražší. Prototyp připravovaného...

13. května 2026

Neexistující pokuty a výhrůžky. Českem se jako lavina šíří podvodné SMS zprávy

Radar Policie ČR zachytil řidiče mercedesu, který v úseku u Humpolce jel...

Dostávají je i ti, kteří vůbec nejsou řidiči a nemají ani řidičský průkaz. Před novodobými podvodníky varují strážníci, policisté i ministerstvo dopravy. Hlavní je obezřetnost, na zprávy nikdy...

12. května 2026

Je to definitivní: čínské automobilky obsazují evropské továrny a značky

Premium
Leapmotor T03

Evropský automobilový průmysl prochází seismickou změnou. Z kdysi tabuizovaného tématu se stala pragmatická strategie přežití: proměnit čínskou hrozbu v záchranné lano pro továrny na starém...

12. května 2026

KVÍZ: Poznáte auto podle siluety? Otestujte se

Sileuta auta

Jak máte nakoukaná auta? Poznáte je jen podle siluety? Vybrali jsme deset aut s charakteristickými tvary a grafik je upravil tak, aby z nich zbyly jen obrysy a pár typických detailů.

vydáno 12. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.