„Partnerství mezi společnostmi Stellantis a Leapmotor v Evropě se nyní začíná jevit jako dobrovolná verze společných podniků, do nichž byly západní automobilky nuceny vstoupit při vstupu do Číny (joint-venture - pozn iDNES.cz). Leapmotor získává větší přístup do Evropy a k místní výrobě, zatímco Stellantis získává lepší využití svých nedostatečně využívaných továren a přístup k technologiím elektromobilů svého čínského partnera,“ napsal k ohlášené rozšířené spolupráci čínské a evropské automobilky Autoweek. „Stellantis a čínský výrobce elektromobilů Leapmotor posouvají své partnerství na vyšší úroveň díky nové dohodě, v rámci níž budou vyrábět a vyvíjet automobily v Evropě.“
„Když čtvrtá největší světová automobilka v roce 2023 koupila podíl ve společnosti Leapmotor, dohoda spočívala v tom, že Stellantis bude prodávat automobily čínské společnosti mimo Čínu a některé vozy bude pro ni v Evropě vyrábět. Podle nového plánu však partneři budou v závodě Stellantis v Zaragoze ve Španělsku vyrábět SUV Leapmotor B10 a nový společně vyvinutý elektricky poháněný vůz C-SUV pod značkou Opel,“ vysvětluje magazín. „Společnosti také zvažují, že od roku 2028 přidělí nové modely Leapmotor do madridského závodu Stellantisu a potenciálně převedou vlastnictví továrny na společný podnik Leapmotor International, který Stellantis kontroluje.“
Karta se naprosto obrací, v opačném gardu fungovala po dekády joint-venture partnerství tradičních „západních“ automobilek v Číně. Když se chtěly vyhnout dovozním clům do Číny, musely tam vyrábět, na to musely mít ovšem povinně čínského partnera. Tak se čínské značky dostaly ke know-how vývoje a výroby, inženýrům, kontaktům na dodavatele... Už před pár lety Čína tuto povinnost zrušila. Můžeme se na to dívat tak, že zahraniční výrobce už nepotřebuje, maximálně vytěžila jejich znalosti. Nyní je tedy vše naopak. Po přechodové fázi, kdy zavedené automobilky nakupují modely nebo technologie čínských výrobců, které pak prodávají se svými značkami (typicky třeba Mazda, nově kupříkladu Volkswagen), je tu další krok.
„Jednáme nejen se Stellantisem, ale také s dalšími podniky,“ řekla viceprezidentka BYDU Liová, která má na starosti mezinárodní expanzi automobilky. „Zajímáme se o jakoukoliv dostupnou továrnu v Evropě, protože chceme ty volné kapacity využít,“ dodala.
Liová uvedla, že automobilka BYD by chtěla továrny v Evropě provozovat sama, nikoli prostřednictvím společných podniků. Mimo jiné se mluví o tom, že chce slavnou drážďanskou skleněnou továrnu automobilky Volkswagen, která loni v prosinci vyrobila poslední auto. V tomto případě jde hlavně o symboliku: Drážďanská fabrika byla opravdovou chloubou a výkladní skříní německého koncernu, zhmotněním velikášství symbolizovaného démonickým Ferdinandem Piëchem. S tím je amen. A zrovna superambiciózní BYD si takto rád do evropského autoprůmyslu rýpne.
Šéf německého koncernu Oive Blume už dříve uvedl, že Volkswagen prověří, zda existují příležitosti pro čínské partnery firmy v Evropě. Volkswagen se totiž potýká s nadbytečnou kapacitou svých evropských fabrik.
Čínské automobilky se v poslední době potýkají se slabou poptávkou a s ostrou konkurencí na domácím trhu. Stupňují proto své snahy o zahraniční expanzi. Automobilka BYD letos hodlá v zahraničí prodat nejméně 1,5 milionu vozů, což by znamenalo více než 40procentní nárůst proti loňskému roku.
BYD je největším čínským výrobcem elektromobilů. Na světovém trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem soupeří o vedoucí pozici s americkým konkurentem Tesla, v jehož čele stojí miliardář Elon Musk. BYD na rozdíl od Tesly vyrábí kromě čistě elektrických vozů i hybridní automobily, které kombinují elektrický motor se spalovacím.
Fabriky VW jsou podle Číňanů „trochu zastaralé“
Čínský výrobce elektromobilů Xpeng vyjednává s Volkswagenem a s dalšími automobilkami o koupi továrny v Evropě. Zjistil to britský deník Financial Times (FT), Volkswagen zprávu na dotaz agentury Reuters nekomentoval. Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume už dříve řekl, že by společnost mohla uvést svá auta vyvinutá v Číně na evropský trh, nebo i sdílet tovární kapacitu v Evropě s čínskými partnery.
Společnost Xpeng, s jejímiž akciemi se obchoduje na hongkongské burze, vyjedná s německou automobilkou, aby zjistila, zda existuje možnost, že by v Evropě mohla najít vhodné místo, uvedl výkonný ředitel Xpengu pro severovýchodní Evropu Elvis Cheng. Mluvil na akci s názvem Future of the Car (Budoucnost auta), kterou list FT pořádal v Londýně.
Volkswagen vlastní ve společnosti Xpeng podíl. V Číně provozuje společné podniky s tamními partnery SAIC, FAW a JAC. Z nich ale žádný v současné době nemá výrobní kapacity v Evropě.
Xpeng také zvažuje výstavbu nového evropského závodu, píše britský list. „Domníváme se, že ne všechny továrny dokážou splnit požadavky kladené na naše nejnovější či budoucí produkty,“ řekl Cheng deníku. Dodal, že závody Volkswagenu jsou podle něj „trochu zastaralé“.