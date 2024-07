Turecká klička kolem cel EU na elektroauta z Číny. BYD přivítal Erdogan

Největší čínský výrobce elektromobilů BYD se dohodl s tureckou vládou, že v Turecku postaví továrnu za miliardu dolarů (přes 23 miliard Kč). Podle médií to oznámila turecká vláda. Továrna bude mít roční kapacitu 150 000 vozů a zaměstná asi 5 000 lidí. Výrobu by měla spustit do konce roku 2026, zjistilo BBC.