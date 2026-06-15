Už teď největší čínský výrobce elektromobilů a plug-in hybridů, který se stal přímým globálním konkurentem americké Tesly, také plánuje, že se do pěti let stane největší světovou automobilkou.
BYD začne montovat automobily v Segedínu (Szegedu) na jihu Maďarska ve čtvrtém čtvrtletí. Firma pozastavila práce na továrně v Turecku a zaměřuje se na výrobu v Evropě. „Maďarsko je v tuto chvíli prioritou číslo jedna,“ řekla Liová. „Druhou prioritou bude zaměřit se na nalezení druhého (výrobního) závodu v Evropě,“ dodává.
Výroba elektromobilů v Evropě by společnosti pomohla vyhnout se clům, která Evropská unie zavedla na elektromobily vyrobené v Číně, píše Reuters.
Zahájení výroby přichází zhruba o rok později, než se původně očekávalo. Se zpožděním se před spuštěním výroby v Evropě potýká kupříkladu i čínský konkurent Chery, přičemž obě firmy jsou z Číny zvyklé na rychlé postupy při výstavbě továren. Chery už několikrát odložila zahájení výroby v závodě v Barceloně. Na to, že je Evropa velmi pomalá a všechno se vleče, si stěžuje i Liová.
Váš závod v Maďarsku se již blíží k dokončení. Pokud vím, dříve jste měla zájem také o druhý výrobní závod na starém kontinentu. Máte v tomto směru nějaké konkrétní plány? Uvažujete o výstavbě na zelené louce, nebo jste ochotni převzít stávající továrnu?
V tuto chvíli se naše hlavní úsilí soustředí výhradně na Maďarsko, ostatní dřívější možnosti šly stranou a mají teď nižší prioritu. Nicméně je pravda, že se velmi intenzivně poohlížíme po druhém závodě v Evropě. Už máme vytvořený užší výběr lokalit a ten nás směřuje do jižní Evropy.