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Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za 750 tisíc. V pondělí startuje velká podzimní soutěž

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  11:00

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Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD ve výbavě Comfort v barvě Atlantis Blue v ceně 765 000 Kč. | foto: BYD / Louda Auto

Stačí číst oblíbené články, sbírat symboly iDNES.cz a mít trochu štěstí. Už v pondělí 19. října odstartuje na iDNES.cz velká podzimní soutěž, ve které mohou čtenáři vyhrát rodinné SUV BYD Sealion 5 v hodnotě přes tři čtvrtě milionu korun. A to není všechno. Každý den se bude hrát o dva tisíce korun a každý týden o deset tisíc. Čím více bodů nasbíráte, tím větší šanci na hlavní výhru získáte.

Po zlatých mincích a diamantovém šperku přichází další mimořádná příležitost. Portál iDNES.cz připravil pro své čtenáře ve spolupráci s partnerem Auto Louda velkou podzimní hru, jejíž hlavní cenou je tentokrát zbrusu nové rodinné SUV BYD Sealion 5 v hodnotě více než 750 tisíc korun.

A vyhrát ho může každý registrovaný čtenář iDNES.cz. Stačí se zapojit do soutěže, číst články a sbírat herní symboly iDNES.cz. Hraje se od pondělí 19. října až do neděle 29. listopadu. Na sbírání bodů tak budete mít celých šest týdnů.

Jak vyhrát auto? Stačí číst a sbírat Íčka

Princip soutěže je jednoduchý. V článcích na iDNES.cz, Lidovky.cz a v iDNES Premium se budou během následujících šesti týdnů náhodně objevovat speciální mince v podobě symbolu iDNES.cz.

Kdykoliv na některé z nich narazíte, stačí kliknout. Za každý takový obrázek získáte jeden herní bod. A pozor, v článcích iDNES Premium získáte rovnou dva body!

Všechny nasbírané mince se vám automaticky započítají do denního i celkového skóre. Svůj aktuální stav můžete kdykoliv sledovat na kartě hráče.

Čím více článků přečtete a čím více íček objevíte, tím blíže budete k některé z atraktivních výher.

Každý den 2 000 korun, každý týden 10 000 korun

Na hlavní výhru přitom nemusíte čekat až do konce listopadu. Soutěž nabízí také pravidelné peněžní odměny.

Každý den se hraje o 2 000 korun. Do denního slosování se automaticky zařadí všichni soutěžící, kteří během jediného herního dne nasbírají alespoň 15 bodů.

A kdo bude ve sbírání ještě pilnější, může se těšit na další šanci. Za 150 bodů nasbíraných během jednoho týdne získáte postup do týdenního slosování o 10 000 korun.

Vyplatí se proto vracet na iDNES.cz pravidelně. Každý den totiž přináší novou příležitost nejen k získávání bodů, ale také k výhře skutečných peněz.

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD...

Chcete nové SUV? Potřebujete alespoň 1 000 bodů

Největším lákadlem letošní podzimní hry je bezpochyby hlavní cena. Rodinné úsporné SUV BYD Sealion 5 od Auto Louda za více než tři čtvrtě milionu korun.

Do závěrečného slosování se dostane každý soutěžící, který do neděle 29. listopadu nasbírá alespoň 1 000 bodů.

A tady přichází další důležitá výhoda. Čím více bodů získáte, tím větší šanci na výhru budete mít.

Za každých dalších 1 000 bodů totiž získáte další zařazení do slosování. Pokud tedy nasbíráte 2 000 bodů, budete mít ve slosování dvě šance. Se 3 000 body už tři.

Jinými slovy: čím více budete číst, tím větší šanci odjet v novém autě budete mít.

Rozhodující okamžik přijde v pondělí 30. listopadu v 9:00, kdy proběhne losování hlavní výhry. Jméno šťastného výherce následně zveřejníme na iDNES.cz.

Po zlatě a diamantech přichází nové auto

Loni byla hlavní výhrou unikátní zlatá trofej posázená více než tisícovkou přírodních diamantů v hodnotě jednoho milionu korun.

V roce 2024 se soutěžilo o milion korun ve zlatých mincích. A v roce 2023 čekal na vítěze soubor zlatých investičních mincí v celkové hodnotě 500 tisíc korun.

Letos se tedy místo zlata a diamantů hraje o cenu, kterou můžete využívat každý den. O nové rodinné auto.

Začínáme už v pondělí. Nenechte si ujet svou šanci!

Velká podzimní soutěž iDNES.cz startuje v pondělí 19. října. Zapojit se mohou všichni registrovaní čtenáři, kteří budou v článcích sbírat soutěžní symboly iDNES.cz.

Na hlavní výhru máte čas až do 29. listopadu. Čím dříve ale začnete, tím více bodů můžete získat. A nezapomeňte, že o peníze se hraje každý den i každý týden.

Čtěte iDNES.cz, sbírejte body a třeba právě vy budete na konci listopadu držet klíčky od nového SUV za tři čtvrtě milionu korun od Auto Louda.

Pravidla soutěže naleznete zde.

Témata: SUV, Mince

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