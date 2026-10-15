Po zlatých mincích a diamantovém šperku přichází další mimořádná příležitost. Portál iDNES.cz připravil pro své čtenáře ve spolupráci s partnerem Auto Louda velkou podzimní hru, jejíž hlavní cenou je tentokrát zbrusu nové rodinné SUV BYD Sealion 5 v hodnotě více než 750 tisíc korun.
A vyhrát ho může každý registrovaný čtenář iDNES.cz. Stačí se zapojit do soutěže, číst články a sbírat herní symboly iDNES.cz. Hraje se od pondělí 19. října až do neděle 29. listopadu. Na sbírání bodů tak budete mít celých šest týdnů.
Jak vyhrát auto? Stačí číst a sbírat Íčka
Princip soutěže je jednoduchý. V článcích na iDNES.cz, Lidovky.cz a v iDNES Premium se budou během následujících šesti týdnů náhodně objevovat speciální mince v podobě symbolu iDNES.cz.
Kdykoliv na některé z nich narazíte, stačí kliknout. Za každý takový obrázek získáte jeden herní bod. A pozor, v článcích iDNES Premium získáte rovnou dva body!
Všechny nasbírané mince se vám automaticky započítají do denního i celkového skóre. Svůj aktuální stav můžete kdykoliv sledovat na kartě hráče.
Čím více článků přečtete a čím více íček objevíte, tím blíže budete k některé z atraktivních výher.
Každý den 2 000 korun, každý týden 10 000 korun
Na hlavní výhru přitom nemusíte čekat až do konce listopadu. Soutěž nabízí také pravidelné peněžní odměny.
Každý den se hraje o 2 000 korun. Do denního slosování se automaticky zařadí všichni soutěžící, kteří během jediného herního dne nasbírají alespoň 15 bodů.
A kdo bude ve sbírání ještě pilnější, může se těšit na další šanci. Za 150 bodů nasbíraných během jednoho týdne získáte postup do týdenního slosování o 10 000 korun.
Vyplatí se proto vracet na iDNES.cz pravidelně. Každý den totiž přináší novou příležitost nejen k získávání bodů, ale také k výhře skutečných peněz.
Chcete nové SUV? Potřebujete alespoň 1 000 bodů
Největším lákadlem letošní podzimní hry je bezpochyby hlavní cena. Rodinné úsporné SUV BYD Sealion 5 od Auto Louda za více než tři čtvrtě milionu korun.
Do závěrečného slosování se dostane každý soutěžící, který do neděle 29. listopadu nasbírá alespoň 1 000 bodů.
A tady přichází další důležitá výhoda. Čím více bodů získáte, tím větší šanci na výhru budete mít.
Za každých dalších 1 000 bodů totiž získáte další zařazení do slosování. Pokud tedy nasbíráte 2 000 bodů, budete mít ve slosování dvě šance. Se 3 000 body už tři.
Jinými slovy: čím více budete číst, tím větší šanci odjet v novém autě budete mít.
Rozhodující okamžik přijde v pondělí 30. listopadu v 9:00, kdy proběhne losování hlavní výhry. Jméno šťastného výherce následně zveřejníme na iDNES.cz.
Po zlatě a diamantech přichází nové auto
Loni byla hlavní výhrou unikátní zlatá trofej posázená více než tisícovkou přírodních diamantů v hodnotě jednoho milionu korun.
V roce 2024 se soutěžilo o milion korun ve zlatých mincích. A v roce 2023 čekal na vítěze soubor zlatých investičních mincí v celkové hodnotě 500 tisíc korun.
Letos se tedy místo zlata a diamantů hraje o cenu, kterou můžete využívat každý den. O nové rodinné auto.
Začínáme už v pondělí. Nenechte si ujet svou šanci!
Velká podzimní soutěž iDNES.cz startuje v pondělí 19. října. Zapojit se mohou všichni registrovaní čtenáři, kteří budou v článcích sbírat soutěžní symboly iDNES.cz.
Na hlavní výhru máte čas až do 29. listopadu. Čím dříve ale začnete, tím více bodů můžete získat. A nezapomeňte, že o peníze se hraje každý den i každý týden.
Čtěte iDNES.cz, sbírejte body a třeba právě vy budete na konci listopadu držet klíčky od nového SUV za tři čtvrtě milionu korun od Auto Louda.
Pravidla soutěže naleznete zde.