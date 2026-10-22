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Na iDNES.cz můžete vyhrát auto. Vyzkoušeli jsme ho a bavilo nás

František Dvořák
  8:30
Více než 200 koní za cenu od 699 000 Kč. Taková nabídka se na dnešním trhu hledá jen stěží, najdete ji u značky BYD s jejím plug-in hybridním modelem Sealion 5 DM-i. Auto, které teď můžete vyhrát ve velké hře na iDNES.cz, jsme prozkoumali.

Jméno Sealion (anglicky lachtan) odkazuje na příslušnost k takzvané „oceánské řadě“ této velmi ambiciózní čínské elektromobilky, která se v Evropě rychle etabluje, zatímco zkratka DM označuje firemní plug-in hybridní technologii.

BYD Sealion 5 DM-i
BYD Sealion 5 DM-i
BYD Sealion 5 DM-i
BYD Sealion 5 DM-i
BYD Sealion 5 DM-i
52 fotografií

Prostornost a praktičnost

Zástupci automobilky tento vůz prezentují jako ideální městský crossover nebo druhé auto do rodiny na každodenní cesty do práce a obsluhu rodiny. S délkou 4,75 metru jde však o plnohodnotné SUV, se kterým už bude parkování ve stísněných centrech měst vyžadovat trochu hledání dost velkého místa. Co ztrácí na mrštnosti v úzkých uličkách, to bezpečně dohání vnitřním prostorem. Kabina je velmi vzdušná a prostorná, pro čtyři je místa spousta, tři se dozadu taky poskládají bez větších ústrků. Kufr o základním objemu 463 litrů po sklopení zadních opěradel naroste až na 1 400 litrů.

Chcete srovnání s českou produkcí? Na Škodu Kodiaq ztrácí do délky jen pár milimetrů, ale neumí mít sedm míst, oproti nošovickému Hyundai Tucson je o kus delší.

Zpoza volantu potěší výborný výhled. Přístrojová deska je posazena relativně nízko a sloupky jsou úzké, což otevírá pohled přímo na kapotu a zajišťuje výborný přehled o dění kolem vozu. Kabina je kvalitně smontovaná, dává pocit bezpečí a poctivé bytelnosti.

Drobnou vadou na kráse je titěrná grafika displejů na přístrojové desce. Designéři zvolili až příliš vyčištěný a minimalistický styl, takže písmenka jsou natolik malá, že je za jízdy musí zdlouhavě luštit i člověk s ostrým zrakem. Samotné menu infotainmentu si osaháte rychle, je tam spousta ukrytých menu a v nich kupa funkcí a údajů.

Bonusem je naopak funkce V2L (Vehicle-to-Load). Do nabíjecího portu lze zasunout redukci na klasickou 230V zásuvku a auto využít jako pojízdnou elektrocentrálu – bez problémů z něj nabijete elektrokolo nebo napojíte elektrický gril.

Rekordní účinnost a sériově-paralelní pohon

Plug-in hybridní systém kombinuje to nejlepší z obou světů – na jednom zadním blatníku je nabíjecí zásuvka, na druhém hrdlo nádrže na benzin. Srdcem pohonu předních kol je čtyřválcová patnáctistovka z vlastního vývoje BYD. Patří k naprosté špičce, protože dosahuje tepelné účinnosti 43 %, což je mezi spalovacími motory jedna z rekordních hodnot.

Zkratka DM-i znamená Dual Mode intelligent, označuje sériově-paralelní plug-in hybridní pohon, kde většinu času vůz pohání elektromotor, který se spalovacím motorem spolupracuje v dokonalé souhře.

Do zhruba 50–60 km/h jede auto čistě na elektřinu. Baterie s kapacitou 12,5 kWh, uložená pod podlahou, reálně vystačí na 60 kilometrů městské a příměstské jízdy. Po vybití baterie nebo při vyšších rychlostech se spalovací motor spustí a funguje jako generátor – vyrábí elektřinu a dobíjí trakční baterii. Když od auta vyžadujete razantní zrychlení, předjíždíte na dálnici nebo jedete už opravdu rychle, připojí se spalovací motor napřímo ke kolům.

Řidič vůbec nemusí vědět, co právě roztáčí kola, přepínání je zcela plynulé. Celkový výkon 212 koní dokáže auto na silnici skvěle prodat. Sealion 5 zrychluje razantně a opírá se do převodu bez nepopulárního „klouzavého“ hučení (pocitu „jízdy na gumě“), které bývá typické pro některé hybridní systémy. V momentě, kdy se do té doby absolutně tichý spalovací motor vytočí, už čtyřválec uslyšíte, ale nejde o nijak rušivý prvek – všimnete si toho spíš proto, že doposud bylo v kabině hezky ticho.

Jízdní vlastnosti a spotřeba

Šéfdesignem značky BYD je podepsán Wolfgang Egger, německý designér s velkými zkušenostmi od Audi, Alfy Romeo či Seatu a Lamborghini. A německá škola se pravděpodobně otiskla i do naladění odpružení, které je spíše tužší, ale bez jakéhokoli rázování či bouchání – tlumiče filtrují nerovnosti velmi elasticky. Auto sice není suverén levého dálničního pruhu, který se „přilepí“ k silnici a letí, v zatáčkách se jako klasické SUV více nakloní a zhoupne, celkově však působí klidně, suverénně a rychle vám padne do ruky jako příjemný společník pro každý den. Drobné výtky směřují pouze k řízení, které je kolem středové polohy trochu volnější – což je ovšem vlastní mnoha vozům, a k mírně zvýšenému aerodynamickému hluku při vysokých rychlostech.

Spotřeba je velmi závislá na způsobu využití baterie. V ideálním případě BYD slibuje, že Sealion 5 ujede na jednu nádrž a baterku přes tisíc kilometrů. Při klidné příměstské jízdě s plně nabitým akumulátorem se pohybuje kolem deklarovaných 2 litrů na 100 km, protože nejdřív jezdíte hlavně na elektřinu nabitou ze zásuvky. Na běžných okreskách při plynulé jízdě si vůz řekne o 5 až 6 litrů, a pokud na dálnici přitlačíte na pilu, počítejte se spotřebou kolem 8 litrů. Ke všem jízdním režimům však přistupuje jako celkově vyvážené a příjemně odladěné auto.

Tradiční evropská produkce s tímto výkonem se už většinou pohybuje vysoko nad hranicí 850 tisíc korun, tento čínský lachtan je o pětinu levnější, a to už začíná být hodně zajímavá nabídka pro běžného motoristu. Navíc nabíjet doma a jezdit na krátké pojížďky „zadarmo“ je při dnešních cenách paliv lákavé.

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