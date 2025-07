BYD loni celosvětově utržil 101 miliard eur a je předním světovým výrobcem tzv. NEV (new energy vehicles), tedy elektromobilů a plug-in hybridů. Svou evropskou centrálu má v Maďarsku, kde se také letos má rozjet i výrobní závod, čímž se automobilka vyhne případným dovozním clům. V Česku jí však zbývá vybudovat prodejní a servisní síť.

Čínská značka původně mířila do Evropy hlavně s elektromobily (však se značka profiluje jako konkurent Tesly), ale protože se situace a nálada změnily, promptně zareagovala. Nově mají být motorem elektromobilizace plug-in hybridy, tedy auta s pohonem kombinujícím spalovací motor s elektromotorem živeným velkou baterkou, kterou lze dobíjet ze zásuvky.

Jemné ladění

Na papíře to nevypadá nijak převratně. Dvoutunové SUV, pod kapotou čtyřválcová jedna-pětka s výkonem necelých sto koní, dojezd kombinovaný z baterky a nádrže na 60 litrů benzinu. Ale když jedete za 5,2 litru na sto, a to v tempu s ostatním provozem, začnete chápat, proč má BYD takové ambice.

Na rozdíl od mnoha zavedených značek neměl BYD zrušené vývojové oddělení spalovacích motorů, a to se vytáhlo. Jejich motor Xiaoyun 1.5 l, má mít fantastickou tepelnou účinnost 43 procent, aspoň to tvrdí.

Ten kombinuje s elektromotorem s baterii z vlastního vývoje a výroby BYDu, v případě SUV Seal s kapacitou 18,3 nebo 26,6 kWh (vyzkoušeli jsme verzi s větší baterkou). Systémový výkon je pak 160 kW (217 koní). Technologie Super DM (Dual Mode) nabízí dva režimy provozu – čistě elektrický (EV) a hybridní (HEV). V režimu EV pohání kola výhradně elektromotor, zatímco v režimu HEV slouží spalovací motor většinu času k výrobě elektřiny, která prostřednictvím invertoru napájí elektromotor i baterii. V situacích, kdy je potřeba vyšší výkon, systém přepíná ze sériového do paralelního režimu a posílá na kola sílu spalovacího motoru i elektromotoru. Funguje to na jedničku.

Auto umí jet velmi často čistě na elektřinu. Baterka je velká, elektromotor silný a spalovací motor tady funguje často spíš jako dobíječ, takže to celé často připomíná sofistikovaný systém elektromobilu s range extenderem (spalovákem ve funkci dobíječe baterky) – podobně jako kdysi u BMW i3.

BYD slibuje dojezd až 1100 km. A ne, není to marketingový trik. My jsme při testu najeli přes 4 tisíce km, ve svižném tempu, často s vybitou baterií, a skončili jsme na průměrné spotřebě 6 litrů. První tři tisíce kilometrů, které jsme jeli úzkostlivě „na slušňáka“ jsme měli dokonce za 5,2 l/100 km.

Jede to

V praxi to znamená, že jedete potichu, hladce, a když je potřeba, auto se do toho umí opřít. Pohon využívá vlastností elektromotoru, rozjezdy jsou opravdu svižné, odpich ze semaforu příjemný, ještě v zakázaných dálničních rychlostech umí zabrat, když dupnete na plyn. Naopak umí i v dálničních rychlostech jet jen na elektřinu a dobíjet si baterku spalovákem.

Pohon je sladěný skvěle. Jen občas nevíte, co se zrovna děje – jedete na elektřinu, pak se sepne motor, pak zase ne – ale auto ví, co dělá. A když už se motor ozve, nezní jak vysavač, ale pěkně řízně. Číňani se s tím nemažou – motor nechají z plna hrdla zařvat, když je třeba. A ono to vůbec nevadí.

Interiér je překvapivě dobře odhlučněný, pohodlný, s rovnou podlahou vzadu (bez středového tunelu) a velkým prostorem pro zadní cestující. Auto má hodně skloněné čelní okno, a tlusté sloupky, takže v některých pozicích za volantem má řidič hodně zakrytý výhled do levého oblouku. Vepředu je místa tak akorát. Je tady hodně širokánský středový tunel, takže nějaké mohutnější postavy se budou cítit hodně obestavěné. Není moc vidět dozadu, protože BYD Seal U má hodně nízké zadní okno; a pohled šikmo vzad je taky mizerný. Na druhou stranu, má auto spoustu kamer, kterými můžete sledovat okolí vozu i při vyšších rychlostech, fungují na jedničku.

Vzadu se pohodlně usadí i tři dospělí a díky široké karoserii mají dost místa do všech stran. Polohovatelná opěradla zadních sedaček jsou příjemný bonus. Typickou „čínskostí“ je malý kufr (425 litrů), na to, jak je to velké auto (délka 4,8 metru). Oproti prostorné kabině je to zklamání.

Jen na dobrou silnici

Chtělo by se říci, že je to taková čínská „polo-prémiovka“. Zbytek je už konvenčnější, podvozek není vzduchový ani adaptivní, ovšem se sofistikovanou víceprvkovou zadní nápravou. Auto zvládá většinu typických jízdních situací s přehledem. V zatáčkách neplave, na dálnici neposkakuje, retardéry přeskakuje bez zaškobrtnutí. Ale na sérii ostrých nerovností či typické rozbité české okresce, se brzy dostane na limit. Tlumiče přestanou stíhat držet kola v kontaktu s vozovkou a jízda je pak hodně rozkodrcaná – tam se projeví hmotnost těžké baterie v podlaze.

Za normální jízdy po slušné silnici je auto stabilní, jisté, když jedete ladně, tak působí vcelku lehkonoze. Hmotnost se projeví na brzdách, nebo ostřejších manévrech.

Design je takový… nezvyklý. Předek s úzkými světly a zvláštním „zobákem“ na kapotě vypadá trochu jako z jiného auta. Zadek je nízký, podvozek naopak výše posazený, takže z šikmého zadního pohledu auto působí trochu nevyváženě. Reakce publika na design tuleně (anglicky „seal“) jsou veskrze pozitivní. Jen černá mu moc nesluší, v šedé mu to sekne víc.

Luxusní i komplikovaný zároveň

Uvnitř je to moderní, prostorné, technologicky nabušené auto. Hezky smontované, s fajnovými materiály. Ale taky trochu komplikované. Displej uprostřed působí efektně – můžete si ho přetočit na výšku nebo šířku – ale ovládání některých funkcí, především klimatizace, je zbytečně složité. Chybí fyzická tlačítka, vše je na displeji a trefit se na ikonku při jízdě není zrovna pohodlné a bezpečné.

Logika infotainmentu potřebuje ještě doladit a uspořádat, překlad do příčetnější češtiny, než mají první kusy, už importér ladí. BYD tu ukazuje, že funkce umí nabídnout, ale ovládání trochu pokulhává. Některé ikonky jsou také dost mrňavé. Číňanům to při jejich postávání v nekonečných zácpách nevadí, aspoň se zabaví, ale když při tom máte řídit, je to chvílemi otrava a není to vůbec bezpečné.

Nechybí vyhřívané a odvětrávané sedačky, vyhřívaný volant, ale musíte je opět lovit hluboko v menu. Ovládání vozu je prostě své, občas musíte něco stisknout dvakrát, občas se dotknout správně, jinak funkce nezareaguje (to se nám dělo u ovládání střešního okna). I výstražné blinkry ovládá dotyková ploška, která nereaguje zrovna spolehlivě.

Asistenční systémy fungují standardně, ale některé jsou až moc horlivě – především hlídání jízdy v pruhu, které se s řidičem přetahuje o volant. Vypnout jde, ale jednoduché to není. Čínským standardem – bohužel – je téměř nepoužitelné rádio, příjem FM i digitálního DAB signálu je mizerný, nakonec budete poslouchat hudbu z nějakého vlastního zdroje (Spotify...). Majitel si může také auto odemykat mobilem.

Auto má také funkci P2L (Power to Load), elektřinu z trakční baterie lze využít k napájení různých věcí, třeba grilu při kempování; elektromobily to znají, u plugin hybridu je to unikum.

Čínský útok

BYD Seal U DM-i ukazuje, že elektrifikované pohony čínské značky vyladit umějí. Pluginhybridní systém snese srovnání s etalonem elektro-spalovacího pohonu od Toyoty, možná je i o něco lepší, hlavně co se týče odezvy a síly pohonu. Má pár much – hlavně v ovládání a ergonomii, jízdně je ovšem přesvědčivý – tichý, úsporný, pohodlný a technicky dotažený. Startuje na slušných 966 tisících korunách, umí dostat i čtyřkolku (od 1,145 milionu). Pokud patříte mezi ty, kdo chtějí být průkopníky a zkoušet nové věcí, dostanete za to slušné auto. Ale hlavně důkaz, že BYD to s Evropou myslí vážně.