Zatímco české vozy jsou proslulé svým „stěhovacím“ potenciálem a obřími litry pod platem, Seal 6 Touring sází více na aerodynamiku a elegantní siluetu. To s sebou nese daň v podobě menšího základního objemu kufru a nižší maximální kapacity po sklopení sedadel, což z něj dělá spíše stylový manažerský vůz než rodinný dostavník pro převoz rozměrných nákladů.
BYD Seal DM-i je technicky velmi zajímavý plug-in hybrid s efektivní pohonnou soustavou, příjemnou dynamikou a solidním podvozkem. Jako kombi působí dospěle, kvalitně a nabízí kultivovanou jízdu. Jenže není vůbec levný, a to se nebavíme o zůstatkové hodnotě, která bude ve srovnání s evropskou konkurencí mnohem nižší. Vše podstatné se dozvíte v doprovodné fotogalerii.