Nová základna vytvoří téměř 2 000 pracovních míst v oblastech prodeje, poprodejních služeb, testování, certifikace a vývoje vozidel přizpůsobených evropskému trhu.

Nová evropská centrála představuje již pátou lokalitu společnosti BYD v Maďarsku. Předcházejí mu továrna na autobusy v Komáromu, závody ve Fót a Páty a také plánovaný závod na výrobu osobních automobilů v Szegedi.

Wang uvedl, že tento krok představuje prohloubení čínsko-maďarské spolupráce a označil jej za „přirozený posun vpřed“ v době, kdy společnost se sídlem v Šen-čenu rozšiřuje své aktivity v Evropě.

Maďarsko, které k ambiciózním centrům automobilové výroby v Evropě, si od tohoto kroku slibuje posílení své pozice v oblasti elektromobility.

„Naším cílem je, aby zahraniční investoři přinášeli do Maďarska kapacity pro výzkum a vývoj,“ uvedl premiér Viktor Orbán. „Právě proto má dnešní setkání a podepsaná dohoda takový význam.“

V loňském roce prodala společnost BYD celosvětově více než 4,27 milionu elektromobilů, a stala se tak nejprodávanější značkou elektromobilů na světě. Značka BYD se v Evropě prosazuje – v dubnu prodala ve 14 zemích více než 11 000 vozů, čímž překonala tak Teslu, kterou vnímá jako hlavního konkurenta.

„Strategicky dává přesun ze současných kanceláří BYD v Amsterdamu smysl. Maďarsko pod Orbánem také urazilo dlouhou cestu k přilákání investic do výroby z Číny, na rozdíl od některých zemí EU, které hledají cesty jak se stát méně závislými na druhé největší ekonomice světa,“ komentuje Reuters. „I když to strategicky dává smysl, bude zajímavé sledovat, kolik evropských manažerů a expertů BYD se bude chtít přestěhovat z Amsterdamu do Maďarska.“

Další významní čínští výrobci elektromobilů a baterií, jako jsou například společnosti NIO a CATL, v Maďarsku buď zahájili výstavbu svých závodů, nebo rozšířili své stávající provozy.

Čínské investice se staly „nepostradatelným motorem“ hospodářského růstu Maďarska, uvedl maďarský premiér Viktor Orbán.

Audi, Suzuki, Mercedes, Opel…

Maďarský autoprůmysl má dlouhou a zajímavou historii, nebyl snad silný a výrazný jako jinde, ale vzhledem ke strategické poloze uprostřed kontinentu, sehrál významnou úlohu. Maďarsko je velmi důležitým centrem pro automobilový průmysl v Evropě díky své geografické poloze, kvalifikované pracovní síle a silné infrastruktuře.

Jedním z nejvýznamnějších hráčů maďarského autoprůmyslu je Suzuki. Továrna v Esztergomu (Ostřihomi), která byla otevřena v roce 1992, je jedním z hlavních výrobních závodů této japonské automobilky v Evropě. Maďaři považují značku tak trochu za svou, tak na tamním trhu zdomácněla. Továrna vyrábí malé modely značky, a je klíčovým zaměstnavatelem v regionu.

Další významnou značkou vyrábějící v Maďarsku je Audi. Pobočka koncernu Volkswagen Group sídlí od roku 1993 v Győru a vyrábí motory i celé audiny, kdysi i slavné TTčko. Audi Hungaria je největší výrobce automobilů a motorů v Maďarsku a jedním z největších průmyslových komplexů v zemi. V závodě v Szentgotthárdu zas vyrábí motory a komponenty pro své vozy německý Opel.

Významnou továrnu má v maďarském Kecskemét, asi 80 km jižně od Budapešti, Mercedes-Benz. Tato továrna, otevřena v roce 2012, je jedním z klíčových závodů značky v Evropě, vyrábí Mercedesy A, B a CLA.

Všechny tyto automobilky s sebou organicky nesou další rozvoj průmyslu v dané lokalitě, kromě vlastní produkce s sebou totiž přivedou své dodavatele, kteří ve výhodné vzdálenosti staví fabriky na komponenty. Dodavatelé automobilových součástek hrají klíčovou roli v výrobních procesech a technologickém rozvoji nejen pro maďarské závody, ale i pro další evropské trhy. V Maďarsku tak má své provozy a vývojové kanceláře Continental, Bosch, Magna, ZF, Schaeffler, Valeo, Delphi, Pirelli, Leoni, Honeywell, BorgWarner, Faurecia nebo Aptiv.

Nápravy Rába (kdysi značka licenčních nákladních aut) jsou dnes pojmem mezi výrobci náklaďáků, autobusů a zemědělských strojů.