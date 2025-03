Čínská elektromobilka plánuje třetí továrnu v Evropě. Možná v pomalém Německu

Celková kapacita těchto dvou továren bude činit půl milionu vozů ročně, napsala agentura Reuters. „Jde o strategické lokality, které mimo jiné výrobci umožní vyhnout se clům uvaleným Evropskou komisí na elektromobily vyrobené v Číně,“ vysvětluje magazín Quattroruote.

Nově se situace kolem maďarské továrny komplikuje. EU totiž podle informací Financial Times vyšetřuje, zda Čína neposkytla automobilce neoprávněné dotace.

Financial Times upozornil, že krok Bruselu je politicky velmi citlivý. Evropská komise (EK) je v předběžné fázi vyšetřování. Pokud Brusel zjistí, že čínská společnost využila nespravedlivou státní podporu, mohl by ji přinutit prodat některá aktiva, snížit kapacitu, vrátit dotaci nebo případně zaplatit pokutu za nedodržení předpisů, píše list.

Maďarský premiér Viktor Orbán přilákal do země v uplynulých letech čtvrtinu všech čínských investic směřujících do Evropy. Budapešť se zároveň postupně stala hlasitým kritikem EU, zejména poté, co Rusko v únoru 2022 zahájilo plnou invazi na Ukrajinu.

Unijní úřady Maďarsko o vyšetřování podle ministra pro Evropu Jánose Bóky neinformovaly. „Není to překvapivé - a je obecně známo, že jakákoli investice, která se uskuteční v Maďarsku, se velmi rychle objeví v hledáčku komise a ta se zdvojnásobenou pozorností sleduje každé rozhodnutí o státní podpoře, které se v Maďarsku uskuteční,“ citoval Bóku FT.

„V rozhovoru pro německý časopis Capital v prosinci viceprezidentka automibilky Stella Li prozradila, že první dva modely vyrobené v Maďarsku budou Dolphin a Atto 3. Malý crossover Atto 2 a miniauto Seagul, které se v Evropě objeví v dubnu, by podle ní měly být další modely vyráběné v Evropě,“ uvádí magazín Autoweek.

Ve hře má být Německo

Altavilla podle Reuters na konferenci v Miláně uvedl, že BYD zahájila proces výběru lokace pro další evropskou továrnu, který by měla dokončit za sedm až osm měsíců. „Na stole jsou všechny možnosti, momentálně jsou ve výběrovém procesu všechny země,“ dodal.

„BYD se také musí řídit direktivou z Pekingu, že nebude investovat v zemích, které podporovaly cla EU na elektrická vozidla vyrobená v Číně. To vylučuje země, jako jsou Itálie nebo Francie, ale dává šanci Německu,“ dodává magazín Autoweek.

„Výběrové řízení na třetí závod už začalo a bude dokončeno do konce roku. Itálie je stále ve hře, ale jen stěží půjdeme do země, která není přátelská k čínským autům. Vše se samozřejmě ještě může změnit: je žádoucí najít způsoby spolupráce mezi čínskými a evropskými hráči,“ dodal Altavilla.

Zdroj agentury Reuters obeznámený se situací v pondělí uvedl, že BYD uvažuje o umístění továrny v Německu. Altavilla nicméně popřel, že by Německo bylo pro automobilku hlavním kandidátem.

Zdroj Reuters říká, že Německo je pro BYD nejlepší volbou, ale tato záležitost je stále předmětem interní debaty kvůli vysokým nákladům na práci a energie, nízké produktivitě a nízké flexibilitě v Německu.

„Čínští představitelé a výrobci automobilů každopádně prověřují některé německé továrny, u nichž se očekává uzavření, zejména závody Volkswagenu,“ připomíná Autoweek. „BYD zvažuje výrobu v západní Evropě, protože chce pracovat na uznání značky a přijetí evropskými zákazníky jako místního výrobce.“

„Pokud dosáhneme našich cílů na starém kontinentu, někteří evropští výrobci by mohli zmizet,“ dodal výhružně Altavilla, který osmadvacet let působil ve vrcholových funkcích koncernu Fiat. „Nevidím žádnou šanci, že by v Evropě mohlo působit 20 nebo víc čínských značek, je to nemožné. Mnohé nepřežijí, ale BYD bude jednoznačně mezi přeživšími,“ cituje šéfku evropských aktivit BYDu Stellu Li magazín Autoweek.

Velké ambice

Altavilla také pro magazín Quattroruote uvedl, BYD podepsal smlouvy s italskými firmami Pirelli, Brembo a Prima Industrie na dodávky komponent, pro svůj závod v Maďarsku.

Společnost BYD v poslední době zažívá silný růst a na světovém trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem soupeří o vedoucí pozici s americkým konkurentem Tesla, v jehož čele stojí miliardář Elon Musk. V loňském roce firma BYD zvýšila celkový prodej o 41 procent na téměř 4,3 milionu vozů. Za růstem stály především automobily s hybridním pohonem.

Společnost S&P Global Mobility předpokládá, že prodej automobilky BYD na samotném evropském trhu se letos více než zdvojnásobí na 186 000 vozů z 83 000 vozů v loňském roce. Evropský prodej BYD by měl se podle S&P Global Mobility zvyšovat také v dalších letech a v roce 2029 by se měl vyšplhat na téměř 400 000 vozů.

„BYD se stal největším výrobcem automobilů v Číně a jeho celosvětový prodej v roce 2024 vyskočil o 41 % na 4,27 milionu kusů. BYD se považuje za inovativní, má správná vozidla pro každou třídu, ale v Evropě zatím prodává jen velmi málo aut. To chce v roce 2025 konečně změnit,“ shrnuje Autoweek.

Pomalé Německo

„BYD už ví, že v Německu není rozhodující cena, ale kvalita ve všech ohledech,“ vysvětluje Autoweek. „Koneckonců v Německu je každý zákazník malý inženýr,“ komentuje Stella Li.

„S jakým největším problémem se v posledních letech potýkají němečtí výrobci automobilů? Nejde ani tak o čínskou konkurenci, ale spíše o pomalé tempo uvádění nových atraktivních modelů. Evropská šéfka jasně a jednoznačně identifikuje problém, kterému němečtí výrobci čelí,“ vysvětluje Autoweek. „Jednou z výhod naší značky pro řešená témata je, že BYD je velmi rychlý. Dokonce výrazně rychlejší než Evropané,“ říká viceprezidentka automobilky Stella Li.

„Přestože Číňané milují německou kulturu a sdílejí stejnou pozornost k detailům jako Němci, Němci jsou často příliš pomalí. V Evropě to zatím není tak nápadné, ale v Číně ano. Tam se pozornost zákazníků výrazně přesunula na elektromobily a technologie, ale němečtí výrobci na to reagovali příliš pomalu, příliš málo a pozdě se zaměřili na elektromobily,“ cituje Stellu Li magazín Autoweek.