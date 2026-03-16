BYD chce Česko ohromit auty s tou nejmodernější technologií a úrovní bezpečnosti. Ale aut za 200 tisíc se nedočkáme.
V prvním rozhovoru, který Macháček dal jen pár týdnů po svém nástupu do funkce exkluzivně iDNES.cz, odhaluje plány a vysvětluje, jak se pracuje pro ambiciózní čínskou firmu.
Jak v dnešní době podnikat nebo plánovat v prostředí, kde politici jeden den řeknou, že elektromobily se nebudou podporovat, a další den se objeví návrh, aby elektromobily byly povinné v každé větší evropské firmě? Jeden politik emisní normy ruší, druhý je chce zpřísnit…
Z našeho pohledu se toho mnoho nemění. Dovážíme a prodáváme, co vyrábí naše továrna. Máme relativně specifické portfolio orientované na technologie a inovace. Naše značka se rozhodla nevstupovat do oblasti čistě spalovacích motorů, což je z pohledu na aktuální situaci pravděpodobně vynikající rozhodnutí.
Technologie, které nabízíme – tj. elektrické či plug-in hybridní, nebo spíše superhybridní – jsou dlouhodobé a osvědčené. Miliony těchto vozidel již bez problémů jezdí v Severní Americe a Asii. Naše tzv. super hybridy ujedou na jedno nabití a natankování více než 1 000 km. A to je jen začátek.
Pracoval jsem pro Volkswagen 25 let, pro všechny možné značky v Německu kromě Lamborghini. A vidím velký rozdíl v rychlosti rozhodování. U čínských značek je rozhodovací proces mnohem kratší.