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BYD Dolphin G nemá konkurenta. První jízda s malým plug-in hybridem

František Dvořák
Čínský gigant BYD sází v Evropě jeden model za druhým. V jeho portfoliu najdeme už patnáct aut, ale nejnovější přírůstek s názvem BYD Dolphin G DM-i možná vzbudí obzvlášť velkou pozornost. Jde totiž o klasický čtyřmetrový hatchback, tedy o vymírající druh, který evropské automobilky kvůli emisní a cenové politice opouštějí.

Autotesty

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BYD s ním plánuje revoluci: přiváží totiž technologii plug-in hybridu do třídy, kde doposud nikdo nic podobného nenabídl.

S délkou 416 cm a velkorysým rozvorem 261 cm (velikostně mezi Škodami Fabia a Scala) slibuje ideální městské rozměry spojené s dospělou technikou. Tohoto čínského „génia“ (písmeno G prý značí Genius) prý vyvinuli jen a výhradně pro Evropu. Podle výzkumu BYDu tvoří malé vozy přibližně 32 procent všech prodejů nových aut v Evropě, což z nich dělá největší kategorii.

BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
64 fotografií

Superefektivní

To nejlepší se ukrývá pod kapotou. Nová generace plug-in hybridního ústrojí kombinuje atmosférickou patnáctistovku (s vysokým kompresním poměrem 16:1) s elektromotorem (synchronní elektromotor s permanentními magnety) o výkonu 120 kW. Systém chce jezdit co nejvíc na elektromotor, což znamená rychlé a hladké starty ze semaforu a dobré pružné zrychlení pro předjíždění. Je to sériovo-paralelní hybrid: v městských rychlostech a nízkém zatížení funguje jako sériový hybrid, v momentech, kdy to je výhodnější z pohledu spotřeby, připojí spojkou mezi motorem a koly napřímo také spalovací motor. Samozřejmě existují také přechodové fáze, kdy motor pohání kola a zároveň dobíjí baterku, nebo se jede jen na benzin. Změny režimu poznáte to podle odlišného zvuku, čistě dojmem z jízdy ovšem přechody nevnímáte.

K dispozici jsou dvě kapacity baterií a s nimi spojené dvě výkonové verze. Základní provedení (Active) má baterie s kapacitou 7,4 kWh zajistí čistě elektrický dojezd kolem 40 km a kombinovaný systémový výkon činí 129 kW (175 koní).

Vyšší verze (Boost, Comfort, Sport) s větší 18,3kWh baterií slibuje na poměry městského auta nevídaných 105 km dojezdu na elektřinu. Celkový systémový výkon tu poskočil na 156 kW (212 koní), což autu dává křídla – z nuly na stovku vystřelí za 8,3 sekundy.

Verze s malou trakční baterkou má jen AC palubní nabíječku o výkonu 3,3 kW, u většího akumulátoru se výkon palubní nabíječky zvyšuje na 6,6 kW, a navíc podporuje i DC nabíjení výkonem až 39 kW; toto provedení má i funkci technologii Vehicle-to-Load (V2L) pro živení externích zařízení z baterie automobilu.

V městském a příměstském provozu navíc systém funguje neuvěřitelně efektivně. Při testovacích jízdách v Berlíně se spotřeba benzinu bez problému pohybovala kolem 3,5 litru na 100 km (pravda, mají to tam placaté a rychle se tam jet nedá). Když k tomu připočtete plnou nádrž, celkový kombinovaný dojezd hravě překročí 1 000 km. Na dálnici nebo bez nabité baterie už zázraky nečekejte, ale ve městě jde o naprostého přeborníka.

Kde je slabší základ?

Nad celým konceptem ale visí otázka: Pro koho tohle auto vlastně je? Máme před sebou malé městské auto dojíždějící na nákupy a do práce, jehož základní výkon je 129 kW, tedy 175 koní. BYDu v nabídce citelně chybí nějaká slabší, odlehčená a tím pádem i levnější verze. Čtyři stupně výbavy (Active, Boost, Comfort, Sport) se tak liší spíše drobnostmi – verze Sport například nepřináší žádné mechanické vylepšení, nýbrž jen hezčí černá 18" kola a odlišné materiály v interiéru.

Uvažovaná startovní cena kolem 600 000 Kč (v Německu startuje na 28 990 eurech) sice za takovou porci techniky nezní zlá, ale pro typického kupce městského hatchbacku může být zbytečně vysoká.

Prostorové kompromisy

Kabina je zařízena konvenčně, pojetí je umírněné, střízlivé. Zatímco vpředu se sedí příjemně a posádku hýčká prosklená panoramatická střecha s elektricky ovládanou clonou, prémiově působící materiály a dokonce i head-up displej (v této třídě naprostý unikát), vzadu a v kufru narazíte...

Samotný zavazadelník má papírově skvělých 425 litrů. Jenže přístup do něj komplikuje úzký vstupní otvor a především vysokánský práh s neprakticky vysokou nákladovou hranou. Těžké tašky budete přes hranu doslova vzpírat. Stěhovat tam kočárek bude fuška.

Nastupování na zadní místa ztěžují krátké zadní dveře. Kvůli obří baterii v podlaze je zadní lavice ukotvena velmi vysoko. Kdokoliv s výškou nad 180 cm bude hlavou brousit stropnici.

Digitální blechy

Infotainment sice nabízí integrované služby Google (Mapy, Assistant), ale grafika na 12,8palcovém otočném displeji i na menším 8,8palcovém panelu pod volantem je nepřehledná. Vše „doplňuje“ titěrné, až mikroskopické písmo, na které budete za jízdy mžourat, místo abyste se věnovali řízení. Aspoň že otravné asistenty lze vypnout rychlou zkratkou na displeji – tahem po displeji odshora dolů, jako na mobilu.

A jak Dolphin G DM-i jezdí? Na hladkém asfaltu jde o tiché a agilní auto s malým poloměrem otáčení, které se proplétá uličkami s lehkostí. Na příčných nerovnostech, retardérech a propadlých kanálech je ale trochu ztratí glanc – auto znervózní, posádka ucítí tvrdé rázy a podvozek je trochu toporný. Daleko to má i k hot-hatchi, i přes papírový přebytek výkonu.

BYD Dolphin G DM-i je odvážný pokus oživit segment městských hatchbacků pomocí špičkové hybridní techniky. Pokud hledáte mrštné auto do města s obřím dojezdem a spotřebou pod 4 litry, budete nadšeni. Před nákupem si ale raději vyzkoušejte, zda se do něj vaše rodina pohodlně poskládá, zda vám nevadí digitální chaos malých písmenek a zda dokážete žít s tužším podvozkem na rozbitých českých silnicích. Jedno je ale jisté: Evropě takové auto není a BYD díky nové továrně v Maďarsku hodlá konkurenci pořádně zatopit, ambice na to má čínská značka obrovské.

Oranžová barva, ve které auto vypadá dravě a vesele, je základním lakem, bez příplatku; to by mohl být chytrý tah, co myslíte. Českou premiéru stihne „geniální delfín“ ještě v červnu, dodávky by měly začít na podzim.

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