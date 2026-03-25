Momentálně osm, do konce roku třináct. To je výčet současných a plánovaných modelů značky BYD na českém trhu. S elektrickými SUV na českém trhu v dohledné době asi velké prodeje čekat nemůže, ale s SUV velikostí Škody Kamiq, které stojí jako spalovací auto, ale ujede až tisíc kilometrů bez tankování, by to mohlo být lepší. Právě takové jsme krátce projeli na českých silnicích. Jmenuje se BYD Atto 2 DM-i.
Třída kompaktních SUV či crossoverů je nabitá k prasknutí, takže uspět tady je velmi těžké, na druhou stranu se zde prodá podstatné procento všech nových aut v Česku a příklady modelů jako Toyota Yaris Cross, Škoda Kamiq nebo Peugeot 2008 ukazují, že uspět se tady dá.
BYD Atto 2 DM-i, které má i ryze elektrickou verzi, která se už nějakou dobu nabízí, měří na délku 4,33 metru, což je víc než Škoda Kamiq (4,24 m), ale méně než Škoda Karoq (4,39 m).
Na pohled je líbivé, spíš konzervativní než extravagantní, ale bohužel se příliš podobá aktuální vlně čínských SUV. Hlavně čelní maska je docela obyčejná, zajímavější je až záď s LED světly ve tvaru ležatých osmiček. Celkově působí solidně a nadčasově, ale nudněji než třeba Toyota Yaris Cross. Trochu k tomu přispívá i výběr barev, kde si můžete volit jen mezi černou, bílou, šedou a tmavě modrou.
Rychlé ovládání klimatizace
Interiér je minimalistický, čistý, přehledný a překvapivě kvalitní na cenu auta. Dominuje mu volně stojící 12,8palcová dotyková obrazovka s rychlými reakcemi a pěknou grafikou. Systém má integrované Google služby včetně map a obchodu Google Play, ze kterého jde stahovat aplikace dle libosti. V blízké době má přibýt i hlasové ovládání v češtině. Pár digitálních tlačítek přímých voleb si můžete nastavit na lištu, která se stahuje shora z hlavní obrazovky.
Je to dobré hlavně na vypnutí asistentů čtení dopravních značek a udržování v jízdním pruhu. Zajímavostí je i rychlé ovládání klimatizace, kdy teplotu můžete regulovat potažením tří prstů nahoru nebo dolů po hlavní obrazovce, intenzitu ofuku zase vlevo nebo vpravo.
Za volentem se sedí spíš výš, což někomu vyhovuje, někomu ne, ale sedadla jsou pohodlná, vpředu i vzadu je dost místa – ani dospělý do 180 cm si za podobně vysokým řidičem nestěžuje. Horší je to s prostředním místem vzadu, to je spíš nouzové. Zavazadlový prostor má 425 litrů. Část objemu je schovaná pod dvojitým dnem, takže reálně využitelný prostor není tak slavný jako u čistých spalováků. Po sklopení sedadel máte k dispozici 1 335 litrů.
Dobíjecí hybrid s vysokou účinností
Největší lákadlo je samozřejmě pohon, který výrobce označuje jako Super hybrid nebo zkratkou DM-i. K dispozici jsou dvě verze, které se liší maximálním systémovým výkonem a baterií. Základní Active nabídne výkon 122 kW a baterii o využitelné kapacitě 7,8 kWh, Boost pak 156 kW a 18 kWh. Při pohledu do technických údajů na první pohled překvapí, že spalovací motor o objemu 1,5 litru má vždy stejný maximální výkon 72 kW a elektromotor 145 kW, což je ve verzi Active víc, než je celkový systémový výkon. Podle zástupců automobilky je to dané právě baterií. Elektromotor sám o sobě by „měl na víc“, ale baterie mu na to není schopná dodat dost energie.
Testovali jsme silnější verzi Boost se zmíněným systémovým výkonem 156 kW a větší baterií, což znamená až 90 km čistě na elektřinu podle WLTP a celkový dojezd rovných 1 000 km. Velký celkový dojezd je daný úsporností celého systému a tím, že jen samotný spalovací motor se chlubí vysokou tepelnou účinností až 43 procent. Průměrná spotřeba by tak měla být 5,1 l/100 km.
V praxi je spolupráce spalováku a elektromotoru velmi hladká a kultivovaná. Motor je dobře odhlučněný, ve městě jezdíte většinu času na elektřinu a je to příjemně tiché a hbité. Při delších trasách se čtyřválec zapojuje nenápadně a spotřeba se drží kolem udávaných pěti litrů na sto kilometrů, jen jsme samozřejmě neabsolvovali trasu o délce několika set kilometrů.
Novinka se bude vyrábět v Maďarsku
Podvozek je spíš tužší – vpředu McPherson, vzadu torzní příčka. Na hladkých silnicích je to v pohodě, ale na českých okreskách a nerovnostech se auto občas citelně zhoupne. Řízení je přímé, ale ne tak komunikativní jako u evropské konkurence.
BYD Atto 2 DM-i se bude vyrábět v nové maďarské továrně značky, která už je ve zkušebním provozu, což zkrátí dodací lhůty i přepravní náklady, takže importér může v Česku nabídnout auto za zajímavou cenu, za kterou plug-in hybrid jinak neseženete a je srovnatelná s běžnou cenou spalovacích konkurentů. Ceníkově je to 689 000 Kč, pro prvních 300 zákazníků platí sleva na 649 000 Kč. Verze Boost pak vyjde ceníkově na 769 000 Kč, po slevě na 729 000 Kč. Za zmínku stojí i standardní záruka 6 let nebo 150 000 km na celé auto a 8 let a 250 000 km na baterii.