Chorvatsko na jeden zátah a zajímavá cena. Kompaktní SUV od BYD umí překvapit

Martin Šidlák
Čínská značka BYD znovu zkouší, jak moc je Evropa připravená přehodnotit své jistoty. Na první pohled nenápadné kompaktní SUV Atto 2 DM-i s plug-in hybridní technikou láká na dojezd tisíc kilometrů a cenu na úrovni běžného spalováku. Projeli jsme ho na českých silnicích.

Momentálně osm, do konce roku třináct. To je výčet současných a plánovaných modelů značky BYD na českém trhu. S elektrickými SUV na českém trhu v dohledné době asi velké prodeje čekat nemůže, ale s SUV velikostí Škody Kamiq, které stojí jako spalovací auto, ale ujede až tisíc kilometrů bez tankování, by to mohlo být lepší. Právě takové jsme krátce projeli na českých silnicích. Jmenuje se BYD Atto 2 DM-i.

Třída kompaktních SUV či crossoverů je nabitá k prasknutí, takže uspět tady je velmi těžké, na druhou stranu se zde prodá podstatné procento všech nových aut v Česku a příklady modelů jako Toyota Yaris Cross, Škoda Kamiq nebo Peugeot 2008 ukazují, že uspět se tady dá.

BYD Atto 2 DM-i, které má i ryze elektrickou verzi, která se už nějakou dobu nabízí, měří na délku 4,33 metru, což je víc než Škoda Kamiq (4,24 m), ale méně než Škoda Karoq (4,39 m).

Na pohled je líbivé, spíš konzervativní než extravagantní, ale bohužel se příliš podobá aktuální vlně čínských SUV. Hlavně čelní maska je docela obyčejná, zajímavější je až záď s LED světly ve tvaru ležatých osmiček. Celkově působí solidně a nadčasově, ale nudněji než třeba Toyota Yaris Cross. Trochu k tomu přispívá i výběr barev, kde si můžete volit jen mezi černou, bílou, šedou a tmavě modrou.

Rychlé ovládání klimatizace

Interiér je minimalistický, čistý, přehledný a překvapivě kvalitní na cenu auta. Dominuje mu volně stojící 12,8palcová dotyková obrazovka s rychlými reakcemi a pěknou grafikou. Systém má integrované Google služby včetně map a obchodu Google Play, ze kterého jde stahovat aplikace dle libosti. V blízké době má přibýt i hlasové ovládání v češtině. Pár digitálních tlačítek přímých voleb si můžete nastavit na lištu, která se stahuje shora z hlavní obrazovky.

BYD v ČR. Dojezd přes 1 000 km je jen začátek, letos přiveze lidovku i plavce

Je to dobré hlavně na vypnutí asistentů čtení dopravních značek a udržování v jízdním pruhu. Zajímavostí je i rychlé ovládání klimatizace, kdy teplotu můžete regulovat potažením tří prstů nahoru nebo dolů po hlavní obrazovce, intenzitu ofuku zase vlevo nebo vpravo.

Za volentem se sedí spíš výš, což někomu vyhovuje, někomu ne, ale sedadla jsou pohodlná, vpředu i vzadu je dost místa – ani dospělý do 180 cm si za podobně vysokým řidičem nestěžuje. Horší je to s prostředním místem vzadu, to je spíš nouzové. Zavazadlový prostor má 425 litrů. Část objemu je schovaná pod dvojitým dnem, takže reálně využitelný prostor není tak slavný jako u čistých spalováků. Po sklopení sedadel máte k dispozici 1 335 litrů.

Dobíjecí hybrid s vysokou účinností

Největší lákadlo je samozřejmě pohon, který výrobce označuje jako Super hybrid nebo zkratkou DM-i. K dispozici jsou dvě verze, které se liší maximálním systémovým výkonem a baterií. Základní Active nabídne výkon 122 kW a baterii o využitelné kapacitě 7,8 kWh, Boost pak 156 kW a 18 kWh. Při pohledu do technických údajů na první pohled překvapí, že spalovací motor o objemu 1,5 litru má vždy stejný maximální výkon 72 kW a elektromotor 145 kW, což je ve verzi Active víc, než je celkový systémový výkon. Podle zástupců automobilky je to dané právě baterií. Elektromotor sám o sobě by „měl na víc“, ale baterie mu na to není schopná dodat dost energie.

Mezi octavií a superbem. Ambiciózní čínský kombík BYD nadchne i zklame

Testovali jsme silnější verzi Boost se zmíněným systémovým výkonem 156 kW a větší baterií, což znamená až 90 km čistě na elektřinu podle WLTP a celkový dojezd rovných 1 000 km. Velký celkový dojezd je daný úsporností celého systému a tím, že jen samotný spalovací motor se chlubí vysokou tepelnou účinností až 43 procent. Průměrná spotřeba by tak měla být 5,1 l/100 km.

V praxi je spolupráce spalováku a elektromotoru velmi hladká a kultivovaná. Motor je dobře odhlučněný, ve městě jezdíte většinu času na elektřinu a je to příjemně tiché a hbité. Při delších trasách se čtyřválec zapojuje nenápadně a spotřeba se drží kolem udávaných pěti litrů na sto kilometrů, jen jsme samozřejmě neabsolvovali trasu o délce několika set kilometrů.

Novinka se bude vyrábět v Maďarsku

Podvozek je spíš tužší – vpředu McPherson, vzadu torzní příčka. Na hladkých silnicích je to v pohodě, ale na českých okreskách a nerovnostech se auto občas citelně zhoupne. Řízení je přímé, ale ne tak komunikativní jako u evropské konkurence.

Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD

BYD Atto 2 DM-i se bude vyrábět v nové maďarské továrně značky, která už je ve zkušebním provozu, což zkrátí dodací lhůty i přepravní náklady, takže importér může v Česku nabídnout auto za zajímavou cenu, za kterou plug-in hybrid jinak neseženete a je srovnatelná s běžnou cenou spalovacích konkurentů. Ceníkově je to 689 000 Kč, pro prvních 300 zákazníků platí sleva na 649 000 Kč. Verze Boost pak vyjde ceníkově na 769 000 Kč, po slevě na 729 000 Kč. Za zmínku stojí i standardní záruka 6 let nebo 150 000 km na celé auto a 8 let a 250 000 km na baterii.

Odtajněné koncepty ve Škoda Muzeu. 31 příběhů, které nejspíš neznáte

Škoda 748 (1985): Tento prototyp vznikl jako pokračování slavného závodního...

Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi otevírá nový depozitář Odtajněné koncepty, který představuje 31 unikátních prototypů, studií a nerealizovaných vizí. Každý z nich vypráví jedinečný příběh o...

Manifest jinakosti. Auto, kterým jezdí i Macron, ukazuje záda konvencím

Volant se středem ve tvaru X je první věcí, která vás po usednutí do kabiny...

Nejfrancouzštější francouzské auto současnosti? Určitě DS N°8! Je důkazem, že Francouzi dokážou udělat věci jinak. Svézt se s tímto autem je, jako dát si k obědu šneky. Způsob, jakým k nim Francouzi...

Víme, jak vypadá nový Peaq a proč je Škodovka lepší než Volkswagen

Vizualizace elektromobilu Škoda Peaq v podání designéra Jana Hrodka, který k...

Mladoboleslavská Škoda Auto se loni stala premiantem celé skupiny VW. Za celý rok vydělala v čistém tolik, co Volkswagen, hlavní značka celého koncernu. Povedlo se jí to díky střízlivému přístup k...

Bateriová jawa od čtrnáctiletého kluka překvapila v Brně

AMPER E-MOBILITY, součást mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky a...

Mojmír Hrouz patří k pionýrům elektromobility v Česku, autům na baterky se věnuje od roku 2010, tehdy se proslavil trabantem přestavěným na elektrický pohon. Pro bzučivou mobilitu nadchl i svého...

První české kilometry nejdůležitějšího BMW. Bateriová iX3 je nová úplně ve všem

BMW iX3

Málokdy se stane, aby jedno auto bylo základem až pro 40 dalších modelů a faceliftů jedné jediné značky. To je ale případ BMW iX3, první model z řady tzv. Neue Klasse, který přináší novou elektrickou...

Nová volva jsou jako severské detektivky. Pod chladným povrchem bublá napětí

Verze Cross Country dává Volvo EX60 robustnější charakter. Jeho cena startuje...

Volvo vysílá i na české silnice dvojici elektrických novinek, které přivážejí 800voltovou architekturu, dlouhý dojezd a ultrarychlý palubní systém. SUV EX60 sází na praktičnost pro rodiny, zatímco...

25. března 2026

ANALÝZA: Trumpova válka na Blízkém východě zdraží auta. A pak úplně všechno

Premium
Pohled na tankery v Hormuzském průlivu během útoku na Írán. (3. března 2026)

Plasty, pryskyřice, kapaliny: auto je plné ropy, i když je nádrž prázdná. Hormuzský průliv se také projeví v cenících, varují experti. Pokud Blízký východ zavře kohoutky, řidičům hrozí, že zaplatí...

24. března 2026

Veletrh obytňáků ukázal paláce na kolech i práci zlatých českých ručiček

Cabmaniac, obytná nástavba Basecab na Fordu Ranger PHEV v Maroku 2026

Na veletrh nomádů na kolech dorazil obytný obr i bouda pro dobrodruhy. Na veletrhu For Camping 2026 si každý si přišel na své. Viděli drahé tovární modely i soukromé přestavby pro cestování po daleké...

20. března 2026,  aktualizováno  24. 3. 14:10

Nové Twingo kouká jako rozšlápnutá žába a střeva má z Číny. Už jsme s ním jeli

Exkluzivně
Renault Twingo

Uvnitř již twingo samozřejmě není spartánské jako kdysi. Nabízí většinu dnes obvyklých komfortních a bezpečnostních systémů a asistentů. Jinak ovšem ctí ducha původního provedení legendárního...

24. března 2026

Víme, jak vypadá nový Peaq a proč je Škodovka lepší než Volkswagen

Vizualizace elektromobilu Škoda Peaq v podání designéra Jana Hrodka, který k...

Mladoboleslavská Škoda Auto se loni stala premiantem celé skupiny VW. Za celý rok vydělala v čistém tolik, co Volkswagen, hlavní značka celého koncernu. Povedlo se jí to díky střízlivému přístup k...

24. března 2026

Chuck Norris dokázal dojet na konec kruhového objezdu. Co ještě uměl s auty

Chuck Norris

Chuck Norris zemřel 19. března 2026 ve věku 86 let, ale jeho vtipy neumřou nikdy. Když sedl večer do auta, nerozsvítil světla — zhasl tmu. Jako jediný dokázal dojet na konec kruhového objezdu a...

23. března 2026  16:09

C-HR přidalo plus a je z toho nové auto. Další elektrickou toyotu jsme projeli

Toyota C-HR+

Toyota nabízí úspěšně už druhou generaci crossoveru C-HR. V modelové řadě značky jde o poměrně unikátní vůz: designově ulítlý, velmi expresivně tvarovaný a ne úplně praktický crossover. Přesto je...

23. března 2026

Odtajněné koncepty ve Škoda Muzeu. 31 příběhů, které nejspíš neznáte

Škoda 748 (1985): Tento prototyp vznikl jako pokračování slavného závodního...

Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi otevírá nový depozitář Odtajněné koncepty, který představuje 31 unikátních prototypů, studií a nerealizovaných vizí. Každý z nich vypráví jedinečný příběh o...

23. března 2026

Otužilé vosy vylétly z hnízd. Rojení v Praze plánovaly bez ohledu na počasí

8. Cryovespa – tradiční jízda otužilců aneb neoficiální zahájení pražské vespa...

Pražský vespa club má za sebou neoficiální zahájení nové sezony. Tradiční jízda otužilců se konala již poosmé. Účastníci letošní Cryovespy zamířili k zámku v rodné vsi skladatele Antonína Dvořáka.

22. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trump elektroauta nesnáší, ale atakem na Írán zvedá poptávku po nich

Ojetá Tesla Model 3

Možná by analytickou „bednu“ nebo Muskovu umělou inteligenci něco takového napadlo. Každopádně válka s Íránem vzedmula nečekanou vlnu zájmu o elektromobily. To Donald Trump, který v USA bojuje proti...

22. března 2026

Francouzský butik na kolech vyrobí v Itálii. Nakonec bude jezdit i na benzin

DS N°7

Francouzské DS Automobiles už chtělo dělat jen elektromobily. Nový typ DS N°7 však nakonec může jezdit i na benzin.

21. března 2026

