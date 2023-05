Ojeté Bugatti Veyron je šílenost. Jen servisní prohlídka stojí 450 tisíc

Bugatti na podporu prodejů Veyronu vypustilo do světa vícero limitovaných edicí. Zalepit díru v pokladně to však nepomohlo. | foto: Archiv redakce

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Představte si, že jste ve Sportce vyhráli nejvyšší částku v historii Pardubického kraje – 51,7 milionu korun. A rozhodnete se je investovat do auta trvalé hodnoty, třeba do Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse z roku 2015. Peníze jste uložili, co teď? Počítejte s tím, že vaše investice bude vysávat pravidelně další a další miliony.