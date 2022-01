Autofotka týdne: Nové Bugatti je elektrické, jede maximálně třicítkou

I Bugatti vjíždí do světa elektromobility, nejnovější model značky však pravděpodobně do emisní bilance automobilky nepromluví. Bateriová koloběžka, která vznikla ve spolupráci s americkou společností Bytech, může být ovšem chápana jako krok do světa moderní mobility. Ostatně chorvatská elektromobilka Rimac, která jednu z nejznámějších, nejexkluzivnějších a nejluxusnějších automobilek na světě nově řídí, je specialistou právě na elektrické pohony. Víc o Bugatti pod správou Rimacu čtěte zde.

Nejmenší a nejpomalejší Bugatti se představilo na veletrhu CES 2022 v Las Vegas. Na automobilové novinky, které se na CES představily, se podívejte sem.

Koloběžka Bytech for Bugatti je skládací, díky rámu z hořčíkové slitiny váží necelých šestnáct kilogramů. Kromě modré je k mání ještě ve stříbrné a černé barvě.

Nabízí tři jízdní režimy – Economy, City a Sport, přičemž v tom posledním má umět uhánět až třicetikilometrovou rychlosti, v úsporném jede poloviční rychlostí a v městském maximálně dvacítkou. Elektromotor o výkonu 700 W (0,9 k) živí vyjímatelná 36V, 10Ah baterie, která v tom nejloudavějším režimu vystačí podle výrobce na 35 kilometrů jízdy. Plné nabití trvá čtyři hodiny. Koloběžka uveze 110 kilogramů.

Nechybí směrovky, kromě světla na přídi a zádi má osvětlené i boky, specialitou je světlo, které za koloběžku promítá na zem logo značky. Koloběžka se zatím nedá objednat, cenu teprve dostane. Není ovšem pochyb, že bude odpovídat urozené značce NEJ aut světa.