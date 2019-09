Bugatti nechce pokořit 500 km/h. Svůj (ne)rekord zajelo v hustším vzduchu

Automobilka Bugatti se pochlubila, že se upraveným modelem Chiron dosáhla nového rychlostního rekordu. Ten má konkrétně hodnotu 304,773 mil za hodinu, tedy 490,487 km/h. To je na první pohled fascinující hodnota, která opět posouvá hranice možného a myslitelného v automobilovém světě.

O to víc překvapí, že se automobilka po oznámení rekordního počinu nechala slyšet, že další posouvání hranic už přenechá jiným. Doslova „na dostřel“ od fascinující mety 500 km/h totiž Bugatti už další rekordní pokusy vzdává. „Několikrát jsme již ukázali, že stavíme nejrychlejší auta na světě. V budoucnosti se budeme soustředit na jiné vzrušující projekty,“ prohlásil šéf automobilky Stephan Winkelmann, a v podstatě tak potvrdil, že další rekordní pokusy od Bugatti nebudou.

Nový rekord a fakt, že už Bugatti o další usilovat nebude, pochopitelně vzbudily obrovskou diskusi. Obzvlášť, když u Bugatti sami tvrdí, že by to vlastně zvládli ještě rychleji. Hlavním faktorem je v tomto případě nadmořská výška, která rekordní pokusy Bugatti zpomaluje.

Automobilka totiž své rychlostní jízdy provádí na „domácím“ autodromu Ehra-Lessien v Dolním Sasku. Domácím proto, že testovací trať s neuvěřitelnou 21 kilometrů dlouho rovinkou patří koncernu Volkswagen, do kterého Bugatti spadá. Rychlostní rekord tu už Bugatti zajelo několikrát s modelem Veyron, v minulosti posloužila místní dlouhá rovinka i rychlostnímu rekordu legendárního McLarenu F1.

Jenže Ehra-Lessien vlastně není pro rychlostní rekordy vůbec ideální místo. Malá nadmořská výška totiž znamená větší tlak vzduchu, a tudíž tedy vlastně jeho větší hustotu, což v extrémních rychlostech auto významně zpomaluje. Vůz se musí vzduchem víc prodírat a vydá na to víc energie, takže není schopen zrychlit na takovou rychlost, jakou by teoreticky zvládl. U Bugatti sami tvrdí, že kdyby se pokus konal na jiné tradiční rychlostní trati, v americkém státě Nevada, byl by Chiron asi o 25 km/h rychlejší, a tudíž by hranici 500 km/h překonal.

Jenže na kdyby se nehraje. U Bugatti jednoduše vsadili na jistotu zázemí domácího prostředí a na fakt, že Ehra-Lessien je mnohem lépe vybavená po bezpečnostní stránce. Roli při určení místa pokusu například hrál i přístup pro záchranné složky v případě nehody. Na německém autodromu mohou posádky záchranářů vyrážet z obou konců trati, pokusné místo v Nevadě dovoluje mít stanoviště záchranářů jen u startu. A bezpečnost byla v tomto případě pro Bugatti zásadní.

Veřejnost, ať už ta odborná, či laická, tak i kvůli těmto prohlášením nenechala na novém rekordu Bugatti nit suchou. Důvodů ke kritice je více. Kromě toho, že by nadšenci rádi viděli překonání mety 500 km/h, kterého je údajně vozidlo schopné, ale „nechce“ se mu do toho, hrají roli i další okolnosti rekordního pokusu. Ten by totiž měl být zapsán jako oficiální rychlostní rekord sériového automobilu. Jenže to má několik háčků.

Chiron, se kterým rekordní jízdu pilot Andy Wallace zajel, totiž nebyl tak úplně sériový. Šlo o upravenou verzi auta, která dostala výkon navýšený o 100 koní na 1 600 koní a také mírně upravenou karoserii. Po vzoru takzvaných „long-tail“ modelů byla prodloužena záď auta, čímž se zlepšilo obtékání vzduchu, a tedy se snížil jeho odpor.

Bugatti momentálně takový Chiron nenabízí, takže rekordní vůz vlastně není sériový. Firma ale přispěchala s oznámením, že model založený na rekordním prototypu zákazníkům nabídne. Bude se jmenovat Chiron Super Sport 300+ a bude mít právě tyto úpravy. Vznikne 30 kusů, každý s cenou nejméně 3,5 milionu eur (přes 90 milionů korun). Ovšem automobilka se zároveň nechala slyšet, že auto dostane omezovač rychlosti, takže se s ním majitelé o překonání neuvěřitelné rychlostní mety nebudou moci pokoušet.

To opět budí vášně a přicházejí tvrzení, že tedy rekord nelze považovat za rekord sériového auta. Ovšem historie rychlostních rekordů je takových kontroverzních výsledků plná, nejasnosti panovaly třeba už u rekordu legendárního McLarenu F1, který výsledek zajel s vyřazeným omezovačem otáček motoru, nebo u předchozích pokusů Bugatti. Škarohlídi navíc tvrdí, že výkon pohonné jednotky rekordního vozu „musel“ být posunut výš než na deklarovaných 1 600 koní a že pravdu se asi nedozvíme.

Další vlna kritiky se snáší na fakt, že Andy Wallace jel trať pouze v jednom směru, při rychlostních rekordech přitom bývá ve zvyku jet oběma směry a počítat průměr, aby byl eliminován vliv větru. Rekordní pokus tak nebude zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, maximální rychlost byla v tomto případě pouze ověřena nezávislou autoritou TÜV, nikoli komisaři od „Guinnesse“.

K nejhlasitějším kritikům pokusu Bugatti přitom patří tradiční rival v rychlostních rekordech, John Hennessey. Ten se sám chystá na překonání oné bájné mety 300 mil za hodinu a nejspíš i 500 km/h a tvrdí, že hon za rekordem je stále aktivní. Už proto, že Bugatti nezajelo regulérní pokus v obou směrech, a tedy vlastně nejde o oficiální rekord (historie se na to ale asi ptát nebude).

Na rekordní metu si v současnosti brousí zuby více značek a bude zajímavé pozorovat, zda se výkon Bugatti podaří překonat a kdy. Hennessey patří k hlavním kandidátům, uvedení hypersportu F5 s výkonem 1 600 koní je ale stále oddalováno. Podobně se stále posouvá uvedení extrémního vozu značky SSC Tuatara, který má obdobné ambice.

Tradičním kandidátem je Koenigsegg, který však vlastně nemá v současné modelové řadě auto, jež by se o překonání rekordu mohlo pokusit. Nejnovější typ Jesko představený zkraje letošního roku je totiž zaměřen na výkony na okruhu a cílem jeho aerodynamiky je generovat velký přítlak, což maximální rychlost omezuje. Starší hybridní model Regera je zase „komfortní“ cestovní model se zbytečnými kily navíc. Firma ale podle všeho chystá „low-drag“ variantu typu Jesko, a ta by se o rekord pokusit mohla.