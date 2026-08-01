Když Ferdinand Piëch na přelomu tisíciletí nadiktoval inženýrům koncept šestnáctiválcového motoru, mnozí si klepali na čelo. Výsledkem byl model Veyron, po něm Chiron a nakonec nekompromisní roadster Mistral. Éra majestátního motoru W16 se čtyřmi turbodmychadly se v červenci definitivně uzavřela. Bugatti nyní prostřednictvím modelu Tourbillon vstupuje do věku hybridních V16.
Šestnáctiválce byly vždy něčím hodně extra. Podívejte se nejen na ten od Bugatti, ale i na další zajímavé konstrukce od značek Cadillac, Cizeta, BMW, Rolls-Royce, Marmon, Peerless, BRM či Auto Union.