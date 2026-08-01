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Labutí píseň šestnáctiválcové ikony. Bugatti se rozloučilo s motorem W16

Vladimír Löbl
Bugatti dalo sbohem svému největšímu klenotu, rozloučilo se s ikonickým motorem W16. Dvě dekády technické pýchy Ferdinanda Piëcha jsou minulostí. Pojďme se ohlédnout za touto perlou techniky, ale i dalšími výjimečnými šestnáctiválci historie.

Když Ferdinand Piëch na přelomu tisíciletí nadiktoval inženýrům koncept šestnáctiválcového motoru, mnozí si klepali na čelo. Výsledkem byl model Veyron, po něm Chiron a nakonec nekompromisní roadster Mistral. Éra majestátního motoru W16 se čtyřmi turbodmychadly se v červenci definitivně uzavřela. Bugatti nyní prostřednictvím modelu Tourbillon vstupuje do věku hybridních V16.

Šestnáctiválce byly vždy něčím hodně extra. Podívejte se nejen na ten od Bugatti, ale i na další zajímavé konstrukce od značek Cadillac, Cizeta, BMW, Rolls-Royce, Marmon, Peerless, BRM či Auto Union.

Od Veyronu až po finální Mistral: Příběh motoru W16 začal odvážným snem Ferdinanda Piëcha a Bugatti Veyronem v roce 2005. Přes Chiron a okruhový Bolide dospěl až k modelu Mistral. Dnes se nad ním zavírá voda, ale jeho odkaz jako vrcholu spalovací éry už nikdo nevymaže.
Poslední Bugatti s motorem W16 opustilo tzv. Ateliér v Molsheimu s nápisem „Poslední svého druhu“ naspod zadního křídla. Šestnáctiválcový orchestr dohrál, na scénu nastupuje hybridní budoucnost.
Čtyři turbodmychadla, která do motoru tlačí vzduch, zajišťují plynulý zátah bez konce. Je to technické mistrovské dílo, které ve své složitosti a eleganci nemá obdoby.
S rychlostí 453,91 km/h se Bugatti Mistral stalo nejrychlejším otevřeným autem planety. Na německém okruhu Papenburg ho do historie zapsal oficiální pilot Andy Wallace.
Ikonický šestnáctiválcový motor 8.0 W16 se vyráběl v německém Salzgitteru v hlavním závodě na výrobu motorů koncernu Volkswagen.
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