Zemřel otec bájných draků, jejich premiéry na brněnském okruhu se nedožil

Talentovaný technik se kromě svých formulí podílel i na stavbě šasi dalších vozů pro brněnské jezdce.

Svoji první formuli postavil Buchberger na prahu třicítky. Po večerech, ve volném čase.

Všechny tři Buchbergerovy formule dostaly jméno Drak. Brněnský patriot i jeho přátelé se při jejich stavbě učili za pochodu. První auto postavil za čtyři měsíce. Závodil s ním dva roky, pak jej prodal a zase se zavřel do dílny. A za dva roky znovu. Jen s nejpokročilejším Drakem III s dvoutaktem z wartburgu závodil tři sezony. Když pomineme tovární tým mladoboleslavské Škodovky, který měl výhodu podpory automobilky, patřila Buchbergerova auta k tehdejší československé špičce. Se závoděním Otto Buchberger skončil v roce 1971.

Talent

Otto Buchberger patřil do slavné skupiny brněnských závodníků a konstruktérů ze 60. let, kteří v jihomoravské metropoli zformovali silnou základnu, která s minimem profesionálního vybavení a ve svém volném čase stavěla formulové vozy konkurující tehdejší středoevropské špičce.

„Když jsme poprvé připravovali obnovený závod Mezi pavilony na výstavišti, tak přišel Otta do redakce a vyprávěl své zážitky. Bylo to právě na výstavišti, kde získal svá nejlepší umístění,“ vzpomíná Karel Kupka, organizátor Brno Grand Prix Revival a vydavatel veteránského magazínu Motor Journal.

„Vyprávěl o tom, jak bylo důležité dlouhou zatáčku najet a pak pokračovat ve smyku. Jelo se po malých žulových kostkách a na nich to chtělo také jinou techniku jízdy, než to bylo obvyklé. Bylo na něm vidět, že byl stále hrdý, že na rozdíl od ostatních na to hned přišel. Dále vyprávěl jak malé kostky létaly vzduchem, hlavně když jela kategorie automobilů. Měli jsme si vzít jeho vyprávění víc k srdci, právě létající kostky vzduchem byl velký problém a několikrát jsme museli upravit trať. V dalších ročnících jsme už po kostkách nejezdili.“

Drak se prožene po okruhu

Otto Buchberger byl vážně nemocný už před deseti roky, kdy zas „osedlal“ svého draka. „V té době dával Karel Jaroš dohromady jeho formule Drak a Otta chodil na konzultace a dívat se, jak jde práce od ruky. Karel Jaroš mu pak v roce 2014 formuli půjčil na ukázkovou jízdu na Brno Grand Prix Revivalu na Masarykově okruhu. Jsem přesvědčen, že právě jeho formule v akci a plno adrenalinu mu pomohlo těžké období překonat,“ vzpomíná Kupka pro iDNES.cz.

„Karel Jaroš mu tímto prodloužil život o dalších deset let a Otta nám ještě mockrát předvedl, že stále se svou formulí umí jezdit. Natočili jsme s Ottou v roce 2019 krátkou upoutávku na zatím poslední akční ročník Revivalu na výstavišti, je na ní vidět Ottova klukovská jiskra v oku a radost z jízdy. Nezapomenutelný zážitek.“

„Byl mimořádný, pojil v sobě úžasný technický cit, překypoval neotřelými nápady, které svou houževnatostí a pílí dokázal přetavit do skutečnosti, byl vynikající jezdec, který dokázal vždy najít hranici mezi závodní horlivostí a spolehlivým výsledkem, byl milující manžel a starostlivý otec, Otta byl slušným člověkem,“ Karel Jaroš, konstruktér a majitel bývalých formulí Otto Buchbergera, který jejich staviteli umožnil zas na pár chvil umožnil osedlat sedmdesátileté draky.

„V komunitě se vědělo, že je Otto těžce nemocný, ale všichni věřili, že jej přece jen budeme moci pozvat na Brno Grand Prix Revival, i když bylo jasné, že za volant by už se posadit nemohl,“ dodává Karel Kupka.

Bohužel se Buchberger veteránského festivalu konaného na brněnském Masarykově okruhu 13. a 14. července letošního roku nedočkal, organizátoři mu ovšem chtějí vzdát hold. „Na akci se představí dvě formule Drak. S nejpropracovanějším Drakem III pojede Karel Jaroš, Draka I bude řídit jeho zeť Milan Okáč. Obě auta budou vystavená i v depu,“ slibuje Kupka. Bude to vlastně poprvé, co Buchbergerovi draci okusí asfalt „nového“ brněnského okruhu.