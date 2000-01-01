Slušela by víc Agátě Hanychové, nebo Kateřině Konečné? Legendární Buchanka je neuvěřitelná automobilová fosilie. Česká firma AMC upravila prehistorickou dodávku UAZ 2206, která pamatuje ještě Brežněva, když z Kremlu vládl Sovětskému svazu, na „posh“ káru pro bulváry Brna, Bratislavy či Karlových Varů.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Skupina AMC představuje program Bukhanka AMC nabízející jedinečné úpravy vozů UAZ pod heslem „moderna a retro v jednom celku“. Pohled na tu vytuněnou automobilovou latimérii s LED světly v barvě „caffé latte“ ovšem spíš říká, že protentokrát se v Radíkovicích u Hradce Králové mejdan trochu vymkl kontrole.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Upravené buchance pro nonkonformní kavárenské povaleče říkají „Bukhanka AMC“. Devítimístný speciál pro barbie z nejdražší pražské ulice jménem Pařížská je multitalent, zvládne expedici za Ural i čeřit vodu v centru evropských metropolí. Tam nabízí samé výhody: je nepřehlédnutelný, je z něj skvěle vidět, vejde se do něj obří nákup, při parkování u chodníku se nemusíte bát o ráfky kol a kolonu jednoduše objedete škarpou. Pravda, na dálnici nebudete zrovna vládcem levého pruhu… O tom si povíme později.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Autorizovaný importér a prodejce vozidel UAZ v České republice dováží buchanky do Česka i dalších zemí Evropy už roky. Jak to teď dělá, když jsou stále v platnosti protiválečné sankce na ruské výrobky? Podle informací iDNES.cz tento typ UAZ 2206 v jedné konkrétní specifikaci není na sankčním seznamu ruského zakázaného zboží, tudíž může do EU, a tento jediný konkrétní typ se tu tedy může prodávat.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Přízračná kreace na fotkách je model z programu nově vytvořené značky „Bukhanka AMC“. „Tento program nabízí vzájemně sladěné a homologované úpravy, které změní jakýkoli model z rodiny UAZ SGR Buchanka na jedinečný výstavní kus,“ popisují tvůrci.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
„Program Bukhanka AMC z dílen tuzemského importéra UAZ do České republiky právě odstartoval a přináší možnost jedinečné proměny ikonických buchanek všech typů a stáří na výstavní kusy, za kterými se každý otočí,“ lákají. Jako by se už za obyčejnou buchankou neobracela půlka jakékoli ulice od ruské hranice na západ.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
U vozů objednaných do výroby je základní barvou vždy bílá, která je v případě prvního kusu doplněná kávově hnědou barvou. Alternativně se nabízí provedení se zeleným lakem odkazujícím na oblíbenou jubilejní edici, která ve výrobě oproti původním plánům vydržela od roku 2018 dosud. Výhradně díky zájmu Evropanů. Třetím lakem je petrolejově zelený, odkazující na „železnou odolnost Buchanky známou od roku 1958". Ediční kus v této barvě oslavující spalovací motory bude představen později.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
„Kus s číslem 001 se dočkal úpravy přední masky, nárazníku i ochrany střešního lemu. Namísto halogenového osvětlení úpravce zvolil homologované LED světlomety, a to přední, boční a zadní včetně osvětlení registrační značky v hranatém americkém (!!!) stylu,“ tak to popisuje úpravce.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Auto dostalo zatmavená zadní okna a černé sloupky vybraných oken. Retro atmosféru podtrhují chromované rámečky světel, stěrače nebo kliky. Chromovaná koncovka výfuku má přidat špetku sportovního fleuru.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Terénní kola R16 jsou osazená pneumatikami 235/65 R16 s bílým lemem, doplněná středovými krytkami a předními volnoběžnými náboji kol, které pomáhají snížit spotřebu paliva.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Specialitou jsou zpětná zrcátka v retro stylu (malá, kulatá, chromová), která jsou určená výhradně pro výstavní účely, to znamená, že s nimi nemůžete na silnici. Tam smíte vyrazit s těmi, s nimiž auto prošlo homologací (velká, černá, obdélníková). „Výměna zrcátek je nicméně velmi snadná a zvládne ji každý uživatel svépomocí,“ uvádí stavitelé té nepřehlédnutelné kreace.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Pohonnou jednotkou buchanek v aktuální produkci je zážehový čtyřválec 2,7 litru s vícebodovým vstřikováním paliva, který plní emisní normu EURO 6. Nejvyšší výkon činí 83 kW (113 koní) a točivý moment 213 Nm. „Alternativě lze motor přestavět na pohon na LPG,“ dodává AMC. Zda umí jezdit na vodku, ví jen Ilja Muromec.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Normovaná spotřeba na benzin činí 13,1–13,9 litru na sto kilometrů, v případě provozu na LPG jde o 13,7–16,5 litru na sto kilometrů.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Převodovka je výhradně manuální, pětirychlostní, plně synchronizovaná. Nechybí přídavná redukční převodovka ovládaná mechanicky, mechanicky připojitelný pohon předních kol nebo volitelná elektricky ovládaná uzávěrka zadního diferenciálu.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Přestavbu Bukhanka AMC jde realizovat na jakýkoli model UAZ SGR Buchanka, ubezpečuje firma z Radíkovic, která se specializuje mimo jiné na homologace aut.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Kompletní cena přestavby činí 180 000 Kč bez DPH, tedy 217 800 Kč s DPH. Retro zpětná zrcátka stojí samostatně 1 400 Kč bez DPH, tedy 1 694 Kč s DPH.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Model UAZ 2206 startuje v bílé barvě na 585 000 Kč bez DPH, tedy od 707 850 Kč s DPH.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
„Do budoucna se program rozšíří ještě o úpravy interiéru, přibydou možnosti zvýšení výkonu,“ slibuje pravděpodobně jediný úpravce buchanek v Evropě.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Z výrobních linek uljanovského automobilového závodu sjíždí tento terénní minibus se současným kódovým označením 2206 už skoro 70 let.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Něco nám říká, že by tahle šílenost mohla mít úspěch. Vedle Mercedesu G AMG a Range Roveru Sport na karbonových třiadvacetipalcových ráfích za 800 tisíc korun je to pitomost ze stejného ranku. To se bude líbit!
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Chromovaná zrcátka, se kterými ovšem buchanka nemůže na veřejné komunikace, vychází z doplňků motorky. Moc v nich vidět bude.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Přezdívku buchanka dostalo auto kvůli tvaru karoserie připomínající bochník chleba.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Ikonický tvar karoserie se po šedesáti letech nezměnil a pravděpodobně ani nezmění. Heslem „neměň, co funguje“ se Rusové řídí od nepaměti.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Ocelový žebřinový rám hostí kromě karoserie i odpružení pomocí listových per a dvě tuhé nápravy s diferenciály typu Spicer. Zadní soukolí je dokonce vybaveno elektricky ovládanou uzávěrkou Eaton. O zastavení téměř dvoutunového auta se starají kotoučové brzdy vpředu a zadní bubny, auto má systém ABS.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Míry buchanky jsou tyto: délka šířka x výška x rozvor (mm): 4 363 x 1 940 x 2 064 x 2 300; pohotovostní/užitečná hmotnost (kg): 1 913 / 967 kg; auto má dvě nádrže o celkovém objemu 77 litrů.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
UAZ SGR Buchanka
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Mezi řidičem a spolujezdcem pracuje zážehový čtyřválec s objemem 2,7 litru. Uljanovští specialisté ho naladili na výkon 82,3 kW, tedy necelých 113 koní. Točivý moment 213 Nm přenáší pětirychlostní manuál pomocí kardanové hřídele standardně na zadní kola.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
„Zajíždění nového uazu s tuhými nápravami se nese v duchu silničního plavání. Trvá zhruba tři tisíce kilometrů, než se vytvoří dostatečné provozní vůle a jízdní vlastnosti se ustálí. Vzhledem k listovému odpružení a vysokému těžišti se minibus na cestách houpe jako Titanic. Pozor na prudké brzdění. Na některých videích z Ruska se starší buchanky postaví na přední kola. Nás při testu nouzového zastavení akorát „nakopalo“ ABS a celé auto se zavlnilo,“ psali jsme v roce 2018, když jsme se s buchankou svezli.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Buchanka umí reálně uhánět po dálnici i 130 kilometrů v hodině, navzdory deklarované maximálce 120 km/h. V kabině se i kvůli typickému ruskému dílenskému zpracování promítá značný aerodynamický hluk. Místy dovnitř profukuje přes ledabyle spasované dveře nebo těsnění. Jde o výrobní standard, nikoli závadu, i majitelé to tak berou.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
UAZ SGR Buchanka
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
V základní konfiguraci si ruský bochníček poradí s většinou přírodních nástrah. Pro účely expedice nebo náročnějšího „off-roadingu“ je nutné minibus upravit. Standardní kovové nárazníky ochrání v případě drobné kolize. Samotné tělo auta tvoří silný plech, takže promáčklou karoserii opravíte kladivem. Což bude při pohybu v Pařížské a okolí asi častější poškození než zrcátko uražené větví v pralese.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Rakovinou ruských uazů je koroze. Výrobce dosud nepoužívá technologii zinkování. Pro exportní trhy se nabízí pouze tovární antikorozní nástřik pro transport na moři. Trvalá cesta k udržení zdravých plechů tkví v každoroční péči o podvozek a dutiny karoserie.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
UAZ SGR Buchanka
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
Buchanka je ve výrobě od roku 1958, auto prochází průběžnými modernizacemi, moc to ale vidět není... Dokud se tedy nedostalo na dílnu v Radíkovicích.
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
UAZ SGR Buchanka
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
UAZ SGR Buchanka
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
UAZ SGR Buchanka
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
UAZ SGR Buchanka
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
UAZ SGR Buchanka
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
UAZ SGR Buchanka
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
UAZ SGR Buchanka
Autor: Karel Štochl ml. pro AUTO MAX CZECH, a.s.
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ
UAZ 2206 "Buchanka“
Autor: UAZ