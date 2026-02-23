|
Tuningová šílenost roku je z Česka. Sovětská fosilie pro kavárenské povaleče
Je jich jen padesát a dva z nich v Česku. Mercedes za 11 milionů zdobí zlato
Plným jménem se jmenuje Mercedes-Maybach V12 Edition. Nepřehlédnutelný unikát vycházející z královské třídy S oslavuje tradici dvanáctiválcových motorů Mercedesu, kterou založily legendární modely...
Tatrovka ve slevě. Za aerodynamickou legendu 77a chtějí už jen 20,5 milionu
Sleva 3,5 milionu korun za tři týdny? To vypadá zajímavě! Je ale 20,5 milionu korun stále adekvátní částkou za unikátní Tatru 77a? Svatý grál československého automobilismu prodávají Holanďané o...
Indiánský náčelník byl v Praze. Velký šéf připomíná značku starší než Harley
S designem inspirovaným čtyřicátými léty minulého století připomíná model Chief Vintage pro rok 2026 styl a řemeslo zlaté éry amerického motocyklového průmyslu. Indian – značka, která v meziválečném...
Před 90 lety představil Hitler lidový vůz. Jméno mu vymysleli v Americe
Volkswagen, tedy lidový vůz, měl ve 30. letech minulého století splnit sen mnoha Němců o vlastnictví pohodlného a dostupného dopravního prostředku. Revolučně pojatý automobil, jehož konstruktér...
Trump vyhrál válku s protivným tlačítkem v autech. Amerika ho právě vypnula
Rádi ho mají snad jen lovci emisí v zákulisí automobilek, kteří jsou šťastni za každý gram CO₂, který mohou odečíst. Všichni ostatní stop-start systém pravděpodobně nesnášejí. Americký...
Ekologie vocamcaď pocamcaď. Klimaaktivismus mladé neopustil, ale auto chtějí
Lepili se k asfaltu, blokovali křižovatky. Dnes skládají řidičské zkoušky a těší se na své první auto. Mladí Němci, kteří ještě nedávno udávali tón ekoprotestům, přehodnocují priority. Klimatické...
Brusel chce zachránit autoprůmysl. Dotace jen na elektroauta z evropských dílů
Evropská komise chce podmínit poskytování státních subvencí na elektromobily v Evropské unii tím, že minimálně 70 procent součástek bude pocházet z EU. Informoval o tom list Financial Times s...
HEJ H0LKY, T0E MACEK. Nebo ve fotoduelu značek osloví MAR AD0NA a HUR V1NEK?
Už deset let mohou čeští motoristé své automobily, motocykly a klidně i přívěsné vozíky opatřovat speciálními registračními značkami s vlastní kombinací znaků. Jejich obsah je občas vtipný, někdy...
Stellantis vrací do hry diesely, u Opelu Astra to bude nejlevnější motorizace
Zatímco budoucnost plnou elektromobilů ohlašovaly automobilky s velkou parádou, návrat dieselových motorů do nabídky je tichý. Ale diesel rozhodně není mrtvý, jak ukazuje příklad koncernu Stellantis.
Evropské baterie na dně. Výroba srdce elektroaut vázne, neobejde se bez Číňanů
Výrobce lithiových článků ACC, navázaný na Stellantis a Mercedes-Benz, odpískal stavbu dvou továren v Německu a Itálii. Průšvih? Jen špička ledovce. Evropské projekty se nedaří rozjet. A hlavně jsou...