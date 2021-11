Velké sólo pro čtyři bubny. „Středověká“ technologie chystá comeback

Po tom, co jde autům z výfuku, se začíná stáčet pozornost také na tzv. nevýfukové emise NEE (Non-Exhaust Emissions). Polétavé částice produkované opotřebováním pneumatik, povrchů vozovek a brzd mají rovněž velmi negativní dopad na veřejné zdraví (čtěte více).

Potvrzují to i měření v německých městech, které odhalily, že zákazy vjezdu starších aut se vznětovým motorem do jejich center prakticky nevedlo ke snížení emisí jemného prachu a malých pevných částic. Mnoho jich vzniká i při brzdění. Podle různých průzkumů a měření se totiž z brzdového obložení auta uvolňuje víc škodlivých látek než z výfuku auta s moderním motorem splňujícím normu Euro 6.

Nabízí se různá řešení

Problém roste společně s tím, jak stoupá obliba velkých a těžkých aut, zejména SUV. A týká se to i jinak lokálně čistých elektromobilů, které jsou kvůli bateriím mnohem těžší než srovnatelně velká auta se spalovacími motory. Elektromobily sice k brzdění obvykle využívají rekuperaci, ale nemusí tomu tak být vždy. Například, když je baterie zcela plná nebo má řidič navolenou nízkou míru rekuperace, jsou klasické brzdy v permanenci.

Specializované firmy společně s automobilkami hledají cesty k nápravě tohoto stavu. A již byla představena i možná řešení. Jedná se například o výměnný filtr od společnosti Mann+Hummel, ale i o jakýsi malý vysavač firmy Tallano, které škodlivé částice pohlcují (čtěte zde).

V případě elektromobilů může situaci možná trochu překvapivě napomoci i návrat k bubnovým brzdám, které jsou vnímané většinou jako jakási „středověká“ technologie. Prakticky všechna nová auta z poslední doby jsou totiž již vybavena kotouči, bubny vzadu zůstaly z finančních důvodů jen na zadních nápravách méně výkonných a levnějších aut, jejichž nízká hmotnost a nijak hvězdná dynamika je nevyžaduje. Kotoučové brzdy se dočkaly masivního rozšíření kvůli vyššímu brzdnému účinku. Kotouče vpředu se navíc lépe chladí a díky své otevřené konstrukci lépe odolává přehřívání.

Bubny pro elektrická hi-tech auta

Když se představily elektromobily Volkswagen ID.3, ID.4 a Škoda Enyaq iV, vzbudily pozdvižení. Za paprsky jejich efektních „liťáků“ se totiž vzadu tísnily bubnové brzdy. Snaha o konstrukční jednoduchost, ekologii, ale snaha ušetřit nějaké to euro. Jistým bonusem se mohla stát i absence zrezlých zadních kotoučů méně používaných brzd elektromobilů, byť kvůli aerodynamicky optimalizovaným diskům nejsou brzdy elektromobilů téměř vidět.

Firma Continental, která je významným dodavatelem komponent pro automobilový průmysl, dokonce vyvinula elektrickou parkovací brzdu pro kompaktní vozy s bubnovými brzdami. Je šitá na míru především levnějšímu automobilovému segmentu, který si až dosud musel vystačit s mechanickými parkovacími brzdami zabudovanými do stávající bubnové brzdy na zadní nápravě.

Bubnové brzdy přispívají také k ochraně životního prostředí, protože díky uzavřenému systému prach vznikající při opotřebení brzdového obložení neuniká do okolního prostoru a účinně se tak snižují emise jemných zdraví škodlivých prachových částic. Elektrická bubnová brzda s funkcí elektromechanické parkovací brzdy je robustní a vyžaduje minimální údržbu, což splňuje zvyšující se požadavky na životnost elektrických vozidel. Brzdový systém je navíc škálovatelný a díky tomu vhodný pro mini a malé vozy i větší vozy do hmotnosti 3,5 tuny.

Po vzoru „embéčka“

Podle společnosti Continental bubnové brzdy dokonce zažijí renesanci i na přední nápravě. Možnosti lehkých hliníkových brzdových komponentů dokážou zvládnout snížené brzdné požadavky elektromobilů s nižšími náklady a hmotností než dnes používané kotoučové brzdy. Německá firma toto řešení zkouší na Volkswagenu Golf GTI, kde z velké části zaplňuje jeho devatenáctipalcové pneumatiky.

Bubnová brzda Continental EPB-Si je uzavřený, utěsněný systém, který je proto méně náchylný ke korozi, než klasické řešení. Její výhodou je i větší odolnost a spolehlivost. Se servisním intervalem až 150 000 kilometrů se jedná o optimální řešení pro elektromobily.

Bez zajímavosti není ani fakt, že vývoj a aplikaci bubnových brzd pro celý koncern Volkswagen mají na starosti vývojáři ze Škody Auto. S tímto řešením, které je navíc výrobně levnější, se tedy budeme u elektrických aut setkávat stále častěji. Zvláště u menších elektromobilů do města by se do budoucna mohlo jednat o velmi rozšířené řešení. Chystaný malý elektromobil značky Škoda tak již nejspíš bude brzdit prostřednictvím čtyř bubnových brzd tak, jak tomu ještě bylo u oblíbené Škody 1000 MB.