Chaos a panika v mozku. Reportérka prošla simulací opilosti nejen v autě

Žádný dobrý příběh nezačal slovy: „No a co, že jsem měl pár piv, tu cestu znám jako své boty!“ Rodiče dospívajících dětí se jistě svorně klepou hrůzou z představy, co všechno se může stát, když se k jejich dceři přimotá podivně artikulující bonviván a slovy „Se mnou se nemáš čeho bát, maličká“ jí v noci nabídne odvoz svou zánovní popelnicí po dědovi. Případně když to přiopilé jelito bude přímo jejich vlastní syn.

Vůbec nemám šanci zjistit, co se děje kolem, protože mám dost práce s tím, abych si ujasnila, který z kuželů pod nohama je ten pravý a který je jen optický klam.