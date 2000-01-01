Ostrý start do automobilového roku 2026 obstaral autosalon v Bruselu, který se svým významem již přibližuje někdejší ženevské přehlídce. Ostatně Belgie byla kdysi lídrem ve výrobě aut a dnes se tam „pečou“ regulace. O bohaté bruselské menu se postarali nejen Evropané, ale i přespolní. Účast byla početná.
Brusel převzal po již neexistujícím mezinárodním ženevském autosalonu roli jakési neutrální půdy pro automobilový průmysl v Evropě.
Alpine A390 GT při focení u slavného bruselského Atomia.
V Bruselu přistálo i UFO. Bláznivý koncept Citroën ELO je elektrický přepravník osob. Při kompaktní délce 410 cm nabízí interiér navržený jako skutečný modulární obytný prostor, který dokáže pojmout až 6 lidí.
Vysoce výkonný koncept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo propojuje digitální svět s tím reálným. Systémový výkon je rovných 800 koní, točivý moment 800 Nm, zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,0 sekundy a maximální rychlost 320 km/h.
Pokud někdo v roce 2026 kromě Číňanů určuje tempo, tak jsou to Korejci. Na stánku značky Kia je to vidět nejvíc. Představila tam své nejmenší elektrické auto, kompaktní crossover EV2.
Značka DS šokovala veřejnost představením konceptu DS No. 4 Taylor Made, který vznikl ve spolupráci s jezdcem Formule E Taylorem Barnardem.
Koncept DS No. 4 Taylor Made představuje radikální odklon od dosavadní strategie značky zaměřené na maximální pohodlí.
Ačkoliv technické specifikace motoru zůstávají tajemstvím, detaily jako nabíjecí port ukazují na elektrickou budoucnost. Přestože je vůz oficiálně prezentován jako designové cvičení, spekuluje se, že by mohl být předzvěstí nové éry sportovních modelů DS, které by doplnily nabídku výkonných elektromobilů v rámci koncernu Stellantis.
Opel zase vsadil na světla. Jejich modernizovaná Astra má svítící logo a linky, které ji propojují s maskou a adaptivními světlomety Intelli-Lux HD, které disponují více než 50 000 LED segmenty.
Kromě nových barev a kol dostala astra i prodloužený dojezd plně elektrické verze, nově s technologií V2L.
Uvnitř modernizované astry jsou nová ergonomická sedadla a vylepšený infotainment s intuitivnějším rozhraním a rychlejším procesorem.
Alfa Romeo představila exkluzivní model Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, který vznikl v rámci nového programu zakázkových úprav Bottega Fuoriserie. Tato ultralimitovaná edice čítající pouhých 10 kusů oslavuje úzké spojení italské automobilky s jachtařským světem týmu Luna Rossa.
Aerodynamický paket, zahrnující nové prahy a výrazné zadní křídlo, zvyšuje přítlak na 140 kg při maximální rychlosti. Pod kapotou zůstává špičkový motor 2.9 V6 Bi-Turbo o výkonu 520 koní, pohánějící výhradně zadní kola.
Interiér je pak skutečnou poctou jachtingu – palubní deska je potažena fólií z autentických plachet.
Sportovní sedadla Sparco svým designem odkazují na záchranné vesty jachtařské posádky.
Mercedes-Benz CLA si z Bruselu odváží titul Evropské auto roku 2026. Vyfoukl ho Škodě Elroq, která skončila druhá.
Hlavním lákadlem expozice italské Lancie je nový soutěžní speciál Ypsilon Rally2 HF Integrale, který symbolizuje oficiální návrat Lancie do světového šampionátu v rallye (WRC2) a navazuje na legendární motoristickou tradici značky.
Na vývoji tohoto vozu se podílel i slavný jezdec Miki Biasion, který zdůraznil, že minulost značky slouží jako přímá inspirace pro její moderní budoucnost.
Návštěvníci expozice značky Lancia si mohli prohlédnout čistě elektrický Ypsilon HF o výkonu 280 koní, jeho hybridní variantu HF Line i vrcholnou verzi LX, která sází na dojezd přes 400 km a rychlé nabíjení.
Peugeot 408 se dočkal modernizace stylu i výbavy. Plug-in hybrid má nyní výkon 240 koní a v elektrickém režimu ujede 85 km. Plně elektrická verze e-408 díky propracované aerodynamice nabízí dojezd až 456 km.
Karoserie modelu 408 ve stylu fastbacku si zachovává své elegantní, zvýšené proporce, ale dostala přepracované detaily.
Koncern Stellantis se bruselské přehlídky zúčastnil se všemi svými evropskými značkami. Zde je ležérní expozice Fiatu.
Nová Mazda CX-6e představuje pro japonskou automobilku další zásadní krok v její strategii elektrifikace. Tento crossover střední třídy vznikl, stejně jako liftback Mazda 6e, ve spolupráci s čínskou automobilkou Changan
Interiér vozu je navržen s důrazem na prostornost a moderní technologie. Dominantním prvkem palubní desky je gigantická 26palcová obrazovka, kterou doplňuje head-up displej a pokročilé hlasové ovládání či ovládání gesty.
Z hlediska pohonu sází CX-6e na osvědčenou techniku. Zadní nápravu pohání elektromotor o výkonu 258 koní s točivým momentem 290 Nm, což vozu umožňuje zrychlit z nuly na 100 km/h za 7,9 sekundy.
V nabídce se objeví verze Takumi a Takumi Plus, které zahrnují například panoramatickou střechu, odvětrávaná sedadla nebo veganské čalounění Maztex.
Energii dodává 78kWh baterie typu LFP, která na jedno nabití zajistí dojezd až 484 km dle metodiky WLTP. Velkým plusem je schopnost rychlého nabíjení výkonem až 195 kW, díky čemuž lze baterii doplnit z 10 na 80 % kapacity za pouhých 24 minut
Nový model Xpeng P7+ slibuje kombinaci extrémního luxusu a špičkových technologií za velmi konkurenceschopnou cenu.
Tento více než pětimetrový liftback s rozvorem tří metrů nabídne posádce nadstandardní prostor i pohodlí, včetně masážních, vyhřívaných a ventilovaných sedadel v obou řadách již v základní výbavě.
Z technického hlediska liftback Xpeng P7+ ohromuje především 800V architekturou, která umožňuje bleskové nabíjení výkonem až 446 kW.
Zákazníci budou moci volit mezi verzí s pohonem zadních kol o výkonu 313 koní a variantou AWD Performance s výkonem 503 koní, která zrychlí na 100 km/h za pouhé 4,3 sekundy.
Devátá generace legendárního pick-upu Toyota Hilux poprvé v historii sází na širokou elektrifikaci. Nový model zůstává věrný své pověstné odolnosti díky rámové konstrukci a schopnosti brodit se až 700 mm hlubokou vodou, přesto přichází s moderním designem a pokročilými technologiemi.
Hlavní novinkou je uvedení dvou klíčových pohonů: hybridní 48V verze s motorem o objemu 2,8 litru, která má být nejprodávanější variantou v Evropě, a plně elektrického modelu. Elektrický Hilux nabídne pohon všech kol a dojezd v městském cyklu až 380 km.
Čínská značka Zeekr vzbudila značný rozruch evropskou premiérou modelu 7GT. Tento elegantní elektrický shooting brake je postaven na moderní 800V architektuře a jeho hlavním trumfem je rekordně rychlé nabíjení – díky výkonu až 480 kW se dokáže z 10 na 80 % kapacity nabít za pouhých 13 minut.
Evropští zákazníci mají na výběr ze tří verzí, přičemž vrcholná varianta Privilege AWD nabízí výkon 475 kW (637 koní) a zrychlení z nuly na 100 km/h za dechberoucí 3,3 sekundy. Pro ty, kteří preferují dojezd, je k dispozici verze Long Range se 100kWh baterií, která na jedno nabití ujede až 655 km (WLTP).
Vůz s délkou 4,8 metru zaujme nejen dynamickým designem se splývavou zádí, ale i špičkovými technologiemi v interiéru, kterému dominuje obří 35,5palcový head-up displej s rozšířenou realitou.
S agresivní startovní cenou kolem cca 1,15 mil. Kč a zahájením dodávek plánovaným na červenec 2026 se Zeekr 7GT profiluje jako vážný konkurent pro zavedené prémiové značky i Teslu.
Nová Kia EV2 představuje klíčový krok značky směrem k dostupné elektromobilitě. Tento kompaktní crossover o délce 4,06 metru je postaven na moderní platformě E-GMP a jeho výroba bude probíhat v evropském závodě v slovenské Žilině.
Standardní model je vybaven 42,2kWh baterií, výkonem 147 koní a dojezdem kolem 317 km. Verze Long Range s 61kWh baterií a výkonem 136 koní na jedno nabití ujede až 448 kilometrů.
V interiéru Kia sází na osvědčený koncept z větších modelů, kterému dominuje dvojice 12,3palcových obrazovek, doplněná o fyzická tlačítka pro ovládání teploty a hlasitosti. Přes své malé rozměry nabízí vůz solidní zavazadelník o objemu 403 litrů
Design vozu se drží aktuálního stylu „Star Map“, který doplňují praktické detaily jako zapuštěné kliky dveří nebo výrazně tvarovaná záď.
Hyundai Staria Electric se stal největším elektromobilem v historii značky, čímž z pomyslného trůnu sesadil i robustní model Ioniq 9.
Vůz vychází z designu nedávno faceliftované verze se známým futuristickým vzhledem, pod jehož kapotou se nyní pro Evropu nachází jen plně elektrický pohon, který kombinuje praktičnost dodávky s technologiemi moderních osobních elektromobilů.
Srdcem vozu je 84kWh baterie, která Starii poskytuje dojezd přibližně 400 kilometrů dle normy WLTP. Ačkoliv podvozková platforma původně nebyla vyvíjena výhradně pro elektrické modely, inženýrům se do ní podařilo integrovat špičkovou 800voltovou architekturu.
Modernizací prošel i interiér. O pohon předních kol se stará elektromotor o výkonu 218 koní s točivým momentem 350 Nm, což vozu dovoluje dosáhnout maximální rychlosti 184 km/h.
Hlavním lákadlem expozice značky Leapmotor byla evropská premiéra modelu B03X, kompaktního elektromobilu na zcela nové globální platformě. Vůz je vybaven odolnou LFP baterií. Výrobce uvádí dojezd až 500 km (podle čínské normy CLTC), což by v reálnějším evropském cyklu WLTP mělo odpovídat zhruba 350–400 km.
Subkompaktní crossover (B-SUV) o délce přibližně 4,2 metru, který bude konkurovat vozům jako Ford Puma Gen-E nebo Kia EV2.
Nabídku doplňuje praktické SUV B10 Hybrid EV s technologií prodlužování dojezdu (REEV), které nabízí kombinovaný dojezd až 900 km
Veřejnosti se poprvé představil i Renault Twingo E-Tech Electric s elektromotorem o výkonu 60 kW a baterií s kapacitou 27,5 kWh, který nabízí dojezd 263 km. Auto doprovázel program „Twingomania“ s objekty, vyvinutými evropskými startupy propagujícími udržitelnější mobilitu. Každý z nich se vyznačuje designovými prvky twinga, jako je barva Absolute Green nebo charakteristický tvar světlometů.
Twingo Kahe je elektrický lodní motor, během několika sekund se dá proměnit v lodní motor, podvodní skútr nebo pohon paddleboardu či kajaku. Má hmotnost pouhých 4,9 kilogramu, dosahuje maximální rychlosti 8 km/h a vydrží až 8 hodin.
Twingo Mo-Jet je elektrický bodyboard, který nově definuje pocit z klouzání. Modulární konstrukce je ideální jak pro volný čas, tak pro pokročilejší sportovní aktivity. M
Motor umožňuje vyvinutí rychlosti 55 km/h. Baterie se nabije na 95 % za pouhých 45 minut.
Twingo Vässla je elektrická městská koloběžka kombinující skandinávský minimalismus s moderní mobilitou. Její čisté, plynulé linie a tichý provoz z ní dělají stylový předmět i dopravní prostředek. Má dojezd až 120 km (se dvěma bateriemi) a maximální rychlost 45 km/h.
Twingo Pamela je elektrické městské kolo inspirované světem BMX. Kompaktní, s výrazným designem odrážejícím městskou popkulturu 80. a 90. let, má košík a baterii s kapacitou 522 Wh pro maximální rychlost 25 km/h a dojezd až 70 km.
Twingo Elwing je malý elektrický skateboard. S hmotností pouhých 6,9 kilogramu dokáže dosáhnout rychlosti 25 km/h a lze ho nabít za 90 minut. Široká, konkávní deska nabízí plynulou a stabilní jízdu, ideální pro rychlý a snadný pohyb.
Kia představila sportovní verze GT modelů EV3, EV4 a EV5.
Kia EV5 GT má dva elektromotory, ale s výkonem 306 koní je o něco výkonnější než EV3 GT a EV4 GT.
Tato verze má také v podlaze umístěnou baterii s kapacitou 81,4 kWh. To jí umožňuje zrychlit z 0 na 100 km/h za 6,2 sekundy.
Kia EV4 GT je více orientovaná na řidiče, kteří preferují nízké těžiště a aerodynamickou siluetu. Unikátní je fakt, že Kia tuto verzi nabízí ve dvou karosářských variantách: jako klasický hatchback a elegantní fastback.
Se stejným výkonem 292 koní jako u EV3, ale s lepší aerodynamikou, je EV4 GT o desetinu sekundy rychlejší (zrychlení za 5,6 s).
Fastback navíc exceluje v praktičnosti s prodlouženou zádí a kufrem o objemu až 490 litrů, zatímco hatchback nabízí 435 litrů. Je to auto pro ty, kteří chtějí emotivní design a precizní ovládání bez nutnosti kupovat velké SUV.
Kia EV3 GT je vstupní branou do světa elektrických GT a přináší sportovní výkon do segmentu kompaktních SUV. S délkou kolem 4,3 metru je ideálním vozem do města, který ale díky dvěma elektromotorům o výkonu 292 koní a pohonu všech kol nabídne dynamiku, na níž v této třídě nejsme zvyklí. Zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,7 sekundy z něj dělá velmi svižný stroj. N
Alpine A390 GT v bruselském parku Cinquantenaire.
Expozice značky Maserati
Expozice značky Maserati
