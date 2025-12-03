Spalovací motory budou zachráněny. Brusel se chystá prolomit zákaz prodeje

Autor: ,
Evropská komise se chystá prolomit zákaz prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Napsal to list Handelsblatt, který se odvolává na rozhovor s eurokomisařem pro dopravu Apostolosem Tzitzikostasem a na dva své zdroje v EK. Podle komisaře hodlá Brusel zohlednit nová technologická řešení a vývoj. Revizi by přitom komise mohla navrhnou proti původním plánům až v příštím roce.

Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory.

Cílem kompromisu bylo snížit emise skleníkových plynů, a bojovat tak proti klimatickým změnám. Součástí dohody byla i klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady.

Německo bude v EU prosazovat zmírnění zákazu aut se spalovacími motory

Komise nedávno informovala, že reformu předpisu přesune z roku 2026 už na konec letošního roku. Uspíšení revize žádalo několik členských států EU včetně České republiky či Slovenska. Z rozhovoru Handelsblattu s Tzitzikostasem ale vyplývá, že by přece jen mohla komise s revizí přijít až v příštím roce. „Tvrdě pracujeme na tom, abychom byli připraveni do 10. prosince. Je tu ale možnost, že to bude trochu později,“ uvedl eurokomisař.

Strany německé vlády se minulý týden dohodly, že budou u Evropské komise prosazovat zmírnění zákazu. Kancléř Friedrich Merz kvůli tomu poslal předsedkyni EK Ursule von der Leyenové dopis, v němž mimo jiné požadoval, aby bylo možné po roce 2035 prodávat i automobily s „vysoce efektivními spalovacími motory“ či auta s hybridním pohonem.

Tzitzikostas listu Handelsblatt řekl, že byl dopis v Bruselu přijat velmi pozitivně. Dodal, že komise je „otevřená všem technologiím“ a že v nové úpravě zohlední veškerý technologický vývoj, včetně role bezemisních a nízkoemisních paliv a pokročilých biopaliv. Podle komisaře je to důležité, aby byl zajištěn hospodářsky udržitelný a sociálně spravedlivý přechod ke klimaticky neutrálním pohonům.

Podle Handelsblattu potvrdily také dva další zdroje z komise, že v revizi budou připuštěny i vozy se spalovacími motory, pokud budou na biopaliva či na syntetická paliva.

„Chceme se držet svých cílů, musíme přitom ale brát ohled na aktuální geopolitický vývoj. Musíme dbát na to, abychom neohrozili svou konkurenceschopnost a zároveň abychom pomohli evropskému průmyslu udržet si technologický náskok,“ řekl Tzitzikostas Handelsblattu.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Mnoho českých firem patří mezi subdodavatele německých automobilek, které se potýkají s konkurencí z Číny i s potížemi při přechodu k elektromobilitě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nahlédněte do tajné skrýše rezavých škodovek. Od pondělka tam pustí veřejnost

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy...

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy i nekompletní. To je opravdový ráj milovníků veteránů. Mladoboleslavské Škoda Muzeum se rozhodlo k radikálnímu kroku a...

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

Nejdražší nové auto v historii. Jeho tvůrci pomohlo překonat léčbu rakoviny

Společnost RM Sotheby’s vydražila 22. listopadu 2025 během víkendu Formule 1 v...

Když slavný britský konstruktér Gordon Murray loni bojoval s rakovinou, našel útěchu ve své vášni – konstrukci aut. Výsledkem je S1 LM, ultralehký manuální supersport, který je duchovním...

Designéři překvapili. O soutěž iDNES.cz je obří zájem, přijel hot rod z Polska

Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského

Přiznáváme, takový zájem o naši autodesignérskou soutěž jsme nečekali. V úplném závěru – za poslední dva dny – dorazilo více návrhů než za celý uplynulý měsíc, tedy od vyhlášení soutěže. Těsně před...

Talentovaný Čech zazářil v čínské soutěži. Uspěje jeho drsňák i u nás?

Jeep Sidequest

Doslova na poslední chvíli se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz stihl přihlásit Tomáš Cibulka. Talentovaný mladý český designér se před pár dny vrátil z Číny, odkud si odvezl cenu ze soutěže...

Autozápisník: Bentley uctilo české letce, kladnillac a svatomartinský mercedes

Obří růžový Cadillac F1 z LEGO kostek ohromil fanoušky v Miami

Listopad byl v automobilové branži ve znamení velkých oznámení, velkých gest a velkých peněz. Mercedes přinesl na svatého Martina trochu sněhu, Bentley uctilo české letce v RAF, konstruktéři z Kladna...

3. prosince 2025

Spalovací motory budou zachráněny. Brusel se chystá prolomit zákaz prodeje

Výroba elektroaut začíná být pro většinu značek opravdu velký průšvih. Euforie...

Evropská komise se chystá prolomit zákaz prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Napsal to list Handelsblatt, který se odvolává na rozhovor s eurokomisařem pro dopravu Apostolosem...

3. prosince 2025

Designéři překvapili. O soutěž iDNES.cz je obří zájem, přijel hot rod z Polska

Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského

Přiznáváme, takový zájem o naši autodesignérskou soutěž jsme nečekali. V úplném závěru – za poslední dva dny – dorazilo více návrhů než za celý uplynulý měsíc, tedy od vyhlášení soutěže. Těsně před...

2. prosince 2025,  aktualizováno  17:50

Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

Volvo XC60 se stalo s téměř 2,9 milionu prodaných kusů nejprodávanějším vozem...

Volvo letos oslavilo zásadní okamžik. Model XC60 se stal s téměř 2,9 milionu prodaných kusů nejprodávanějším vozem značky v historii a symbolicky tak „předjel“ legendární řadu 240. Symbolické předání...

2. prosince 2025,  aktualizováno  15:41

Čínská auta v Česku. Ptejte se na servis, neoficiální dovozci se vykrucují

BYD Seal U DM-i

Do Česka za poslední rok vstoupilo ke dvěma desítkám nových čínských značek, které nabízejí desítky nových modelů. Přesto se další modely dovážejí skrz individuální dovozy. Zákazník tak zdánlivě...

2. prosince 2025

Panda na steroidech. Italský prcek vyrostl a má francouzský přízvuk

Designéři se opravdu vyřádili. Na zádi má Fiat Grande Panda vylisovaný nápis...

U Fiatu Grande Pandy rozhodně nemůže být mýlka ohledně toho, o jakou značku se jedná. Komu by nic neříkaly povědomé tvary, tak nápisy a znaky všude po autě to již dávají na vědomí velmi zřetelně....

1. prosince 2025,  aktualizováno  14:26

Talentovaný Čech zazářil v čínské soutěži. Uspěje jeho drsňák i u nás?

Jeep Sidequest

Doslova na poslední chvíli se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz stihl přihlásit Tomáš Cibulka. Talentovaný mladý český designér se před pár dny vrátil z Číny, odkud si odvezl cenu ze soutěže...

1. prosince 2025

Německo bude v EU prosazovat zmírnění zákazu aut se spalovacími motory

Německý kancléř Friedrich Merz zahajuje mnichovský autosalon IAA Mobility 2025

Německá vláda bude v Evropské unii prosazovat zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Dohodly se na tom strany vládní koalice – konzervativní unie CDU/CSU a sociální...

1. prosince 2025

Peugeot vynalezl hranatý volant a chystá řízení po drátě, jako v letadle, říká jeho šéf

Premium
Alain Favey. Pro Peugeot Polygon Concept je radost z jízdy prioritou....

Čím se liší práce v německém a mezinárodním koncernu? Jak čelit čínské konkurenci a evropským regulacím? V exkluzivním rozhovoru odpovídá Alain Favey, předseda představenstva automobilky Peugeot. To...

1. prosince 2025

Nejdražší nové auto v historii. Jeho tvůrci pomohlo překonat léčbu rakoviny

Společnost RM Sotheby’s vydražila 22. listopadu 2025 během víkendu Formule 1 v...

Když slavný britský konstruktér Gordon Murray loni bojoval s rakovinou, našel útěchu ve své vášni – konstrukci aut. Výsledkem je S1 LM, ultralehký manuální supersport, který je duchovním...

30. listopadu 2025

Volkswagenu se nedaří zbavovat zaměstnanců. Dobrovolné odchody váznou

Zaměstnanci VW se účastní shromáždění odborového svazu IG Metall před sídlem...

Tempo propouštění v německé automobilce Volkswagen od června dramaticky zpomaluje, dobrovolné odchody z německých závodů váznou. S odkazem na vnitrofiremní zprávu o tom píše deník Financial Times...

30. listopadu 2025

Mladý nadšenec do autodesignu navrhl závoďák pro umělou inteligenci

ENTALPIA

Projekt ENTALPIA představuje vizi sportovního vozu, který spojuje eleganci silničního gran turisma s precizností okruhového speciálu. Podívejte se na návrh Daniela Nováka, se kterým se přihlásil do...

30. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.