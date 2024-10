Odešel mistr křivek Mercedesu. Na Saccovo prkno nerad vzpomínal

Část 1/6

„Ve věku 90 let zemřel jeden z největších designérů automobilového světa. Jeho kariéra byla zcela věnována Mercedesu,“ napsala Gazetta dello Sport, která o úmrtí slavného rodáka z Udine informovala jako první. A dodala: „Zjednodušil a odlehčil styl německé značky, aniž by narušil její základní charakter, a zároveň dodal jednotný styl napříč modelovou řadou a vytvořil vizuální identitu.“

„Nechci navrhovat umělecká díla, ale úspěšná auta, a to i z hlediska prodejů,“ říkal prý Bruno Sacco, který se působil u stuttgartské značky až do roku 1999, tedy dlouhých 41 let. To je v designérské branži výjimečné.

„Charakter mercedesů 60. až 90. let určoval paradoxně nejprve Francouz, a následně Ital. A zatímco Paul Bracq dodal vozům s třícípou hvězdou eleganci napříč modelovými řadami, Bruno Sacco je se stejnou elegancí přivedl do elektronického věku. Jiří Hulák, expert na průmyslový design Národního technického muzea

Narodil se 12. listopadu 1933 v Udine na samém severu Itálie. V roce 1952 se ale jeho rodina přestěhovala do Turína, který byl v té době tavícím kotlem pro nové designové nápady přicházející přes Atlantik z USA do Evropy. Karosářští mistři Pinin Farina, Bertone, Michelotti a Carozzeria Ghia spolu s automobilkami Fiat a Lancia byli v 50. letech proroky nového automobilového designu.

Ten si Sacco zvolil v sedmnácti letech jako celoživotní poslání. Po návštěvě turínského autosalonu v roce 1950. „Zasáhlo mě to jako blesk“, vzpomínal později. Najednou viděl, že má před sebou něco, co v tom okamžiku určilo jeho další směřování až do konce života. Saccovu lásku k automobilům prý probudily modely navržené Francouzem Raymondem Loewym, zejména Studebaker Commander Starlight.