Rudý ďábel a jeho prokleté Brno. Co zabránilo Létajícímu Mantovanovi vyhrát

, aktualizováno

Novináři po celé Evropě mu obdivně říkali Létající Mantovan nebo Rudý ďábel. Ti brněnští Smolař. Italský závodník Tazio Nuvolari by klidně mohl být v kronikách Masarykova okruhu zapsaný jako nejúspěšnější automobilový závodník všech dob. Jenže to by jej v Brně nesměla provázet neuvěřitelná smůla.