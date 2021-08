První smrťák: před 125 lety zabíjel samohyb v Londýně, pak v Rychalticích

Sedmnáctého srpna 1896 panovalo v Londýně příjemné letní počasí. Čtyřiačtyřicetiletá dělnice a matka tří dětí Bridget Driscollová si proto vyrazila s dcerou Mayou a dobrou přítelkyní do londýnského Crystal Palace, slavného místa konání výstav a přehlídek, něco jako pražské Výstaviště.

Děvčata se chtěla podívat na lidové tance, ale také na přehlídku „samohybů“, tedy prvních automobilů, kterých tehdy v celé Anglii jezdilo jen několik desítek.

Dámy z teras pro diváky přihlížely vystoupení, když se začaly blížit automobily. Jely pomalu, poslední vůz rychlostí jen asi šest a půl kilometru v hodině. Řídil ho jistý Arthur Edsall, který poprvé do modelu Roger-Benz usedl o tři týdny dřív.

Žádnou licenci nevlastnil a znalosti i zkušenosti měl proto velmi kusé. Zničehonic začalo jeho auto kličkovat – zda šlo o technickou závadu, či řidičovu chybu, se neví. Zatímco dcera Maya uskočila, matka Bridget nepochopitelně a zmateně vstoupila vozu do cesty a na obranu ještě zdvihla deštník. Náraz v nízké rychlosti nebyl silný, přesto při něm nebohá žena utrpěla vážné zranění hlavy a na místě zemřela.



Začalo vyšetřování, při němž mladá Driscollová vypověděla, že řidič diváky vůbec před nárazem nevaroval. Tehdy už neplatil britský „The Locomotives Act“ čili praporkový zákon, který přikazoval, aby před každým vozidlem kráčel člověk s červeným praporkem. Řidič Arthur Edsall se však bránil, že použil zvonec a před nárazem zvonil „o sto šest“, zároveň prý vykřikl „Ustupte!“.

Soud nakonec z nehody udělal smrtelný úraz a Bridget Driscollová se tak stala první pěší obětí světového automobilismu. Edsall žádný trest nedostal.

„První vůz monarchie“

K jinému historickému incidentu došlo o čtyři roky později, přesně 1. května roku 1900. Tehdy se na severu Moravy stala první smrtelná dopravní nehoda automobilu ve střední Evropě. Bylo úterý a po silnici do obce Rychaltice jel automobil NW Präsident, který řídil Leopold Sviták – konstruktér prvního „osobáku“ pro Rakousko-Uhersko. Vedle něho seděl druhý konstruktér Jan Kuchař, vzadu pak zámečník Viktor Bayer s kresličem Romualdem Braunerem.

Replika vozu NW Präsident

Skupinka měla namířeno do Místku. Silnice do Rychaltic, dlážděná „kočičími hlavami“, před obcí příkře klesá, pod kopcem je pak k mostku přes potok Ondřejnice zatáčka. Právě v ní se „první automobil monarchie“ u domu číslo 53 převrhl. Cestující byli vymrštěni a následně autem zavaleni. Konstruktér Kuchař narazil hlavou přímo do patníku a na místě zemřel.

Svitákovi rozdrtila ojnice nohu, kterou mu lékaři později amputovali, těžké zranění utrpěl i Bayer. Pouze Romuald Brauner vyvázl bez újmy.