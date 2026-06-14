Možná vás napadne, proč figuríny nenosí moderní tenisky, když v nich dnes řídí většina populace. Odpověď skrývá snaha o nalezení ideálního průměru. Klasická polobotka představuje ideální materiálový a hmotnostní průměr lidské obuvi. Má definovanou tuhost podrážky a pevnou patu. Další věcí je předvídatelnost. Moderní tenisky se mění každou sezonu – používají různé druhy pěn, vzduchové polštáře a gelové vložky. To je pro laboratoře nepoužitelné. Inženýři potřebují materiál, který se chová pokaždé naprosto stejně.
Všechny boty figuríny dospělého muže pro crash testy musí vážit přesně 570 gramů. Každý kus má přesně předepsanou tloušťku podrážky a specifickou tvrdost gumy. Nesmí změknout v létě ani ztvrdnout v zimě. Jak se dumíci k těmto oldschoolovým polobotkám dostali? Proč jsou většinou oranžové? A co mají společného s americkou armádou?
Jeden pár bot vyjde v přepočtu na 10 000 až 25 000 Kč. V kontextu moderní figuríny pro nárazové testy, jejíž cena se pohybuje kolem 20 milionů korun, jde o zanedbatelnou částku.