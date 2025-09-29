Bosch minulý týden oznámil, že v Německu do konce roku 2030 zruší dalších 13 000 pracovních míst. Koncem loňského roku měl Bosch v celém světě zhruba 418 000 zaměstnanců.
„Opatření oznámená společností Bosch dne 25. září nemají vliv na skupinu společností Bosch v Česku. Průběžně vyhodnocujeme, zda jsou naše aktivity a organizační struktury vhodně nastaveny napříč různými trhy a oblastmi podnikání. Přestože je cílem společnosti Bosch udržet co nejvyšší úroveň zaměstnanosti, jsme závislí na poptávce zákazníků a vývoji na našich trzích. S ohledem na dynamickou situaci nemůžeme v současné době vyloučit potřebu dalších opatření. V případě nezbytných opatření budeme nejprve informovat naše zaměstnance,“ uvedl Roman.
|
Bosch v Německu zruší dalších 13 000 pracovních míst, musí snižovat náklady
Robert Bosch je v České republice zastoupen několika firmami, které dohromady zaměstnávají přes 8 000 lidí. Společnost má výrobní závod v Českých Budějovicích, na jihu Čech patří k největším zaměstnavatelům. Loni zaměstnávala 3 382 lidí. Od letošního ledna firma zaměstnancům zvýšila mzdy zhruba o šest procent. Vychází to z dohody s odbory.
Avizované rušení pracovních míst v Německu se dotkne mimo jiné závodů ve Stuttgartu-Feuerbachu, Schwieberdingenu, Waiblingenu a Bühl/Bühlertalu v Bádensku-Württembersku a v Homburgu v Sársku.
Skupina zahrnuje zhruba 490 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích. Společnost masivně propouští od konce roku 2023. Poslední větší vlnu propouštění oznámila v červenci.
Bosch coby největší dodavatel automobilových součástek na světě se potýká s obtížnou situací na automobilovém trhu, který má kvůli čínské konkurenci a vysokým cenám energií po ruské invazi na Ukrajinu problémy hlavně v Evropě. Plán propouštění se celosvětově dotkne téměř tří procent zaměstnanců firmy. Významná divize Mobility, kde pracuje přes 70 000 lidí, bude muset snížit náklady o 2,5 miliardy eur (zhruba 61 miliard Kč) ročně, aby si zachovala konkurenceschopnost, uvedla společnost.