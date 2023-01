Čeští řidiči nedodržují pravidla a z pokut si nic nedělají

Pro ČAP provedla průzkum agentura Ipsos, přičemž se ho účastnilo tisíc respondentů (z toho 790 řidičů) ve věku od 18 do 79 let. A více než polovina z nich (54 %) uvedla, že se na silnicích necítí bezpečně a důvodem jsou podle nich ostatní motoristé.

Ovšem jedním dechem respondenti dodali, že svou vlastní jízdu vnímají jako správnou, přestože se sami dopouštějí přestupků. „Strach řidičů pramení z chování ostatních motoristů, především bezohledné a agresivní jízdy. Chyby ale hledají u jiných, u sebe je nevidí. Přitom připouštějí, že dopravní předpisy porušují,“ uvádí k výsledkům Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Zhruba 84 % dotázaných pak uvedlo, že motivací k dodržování pravidel je bodový systém. Důvod je především v jasné hrozbě ztráty řidičáku, byť jen dočasné, která by pro řidiče znamenala pracovní i osobní obtíže. Ukázalo se však, že hrozící pokuty většina vnímá jako nedostatečné, tedy ne jako motivaci k dodržování pravidel silničního provozu.

Ministerstvo dopravy představilo nové informativní dopravní značení, které řidičům pomůže dodržovat bezpečný odstup mezi vozidly. Šipky znázorňují ideální odstup.

„Ministerstvo dopravy navrhuje zpřehlednit a nabídnout srozumitelnější bodový systém. Přestupky vedoucí k závažným nehodám budou postihovány přísněji, a naopak přestupky méně závažné by měla řešit pouze finanční sankce, a nikoliv změna stavu bodového konta. Základní směr zjednodušení stanovuje sankce za dva, čtyři a šest bodů. U nejzávažnějších dopravních přestupků bude platit pravidlo dvakrát a dost, protože celkových trestných bodů je dvanáct, u čtyřbodových třikrát a dost,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka.

Příliš vysoká rychlost a nedodržení bezpečné vzdálenosti

Policejní statistiky ukázaly, že během loňského roku řidiči spáchali více než 466 tisíc přestupků. A v průzkumu se ukázalo, že důvodem, proč řidiči vůbec nějaké přestupky dělají, je pocit beztrestnosti. Řidiči nejčastěji podceňují oprávněnost úpravy provozu, tedy například zákaz předjíždění nebo sníženou maximální povolenou rychlost. Další část řidičů vidí, že přestupek dělají ostatní, tak se přidá. Jiní mají pocit beztrestnosti, ale existuje i skupina řidičů, která přestupek v plánu nemá. Spíše omylem přehlédne dopravní značení nebo neplánovaně nechá ztěžknout nohu na plynu.

„Ukázalo se, a vyplývá to i z dalších dat, že řidiče je potřeba v takové situaci také více motivovat, neboť nyní nastavená výše pokut má jen omezený efekt, a klíčem je bodový systém. Důležité je, aby nastavená pravidla byla pro řidiče srozumitelná a sami vnímali, proč je mají dodržovat. Proto se snažíme veřejnosti vysvětlovat, jaký je smysl úprav bodového systému a cílíme v nich na nejrizikovější dopravní přestupky,“ doplňuje ministr dopravy Martin Kupka.

Mezi nejčastější přestupky patří nedodržování rychlosti, a to jak v obci, tak mimo obec. „Za loňský rok jsme evidovali celkem 149 401 těchto deliktů z celkového počtu 466 200 zjištěných přestupků. Nutno dodat, že násobně častější je rychlá jízda v obci,“ říká ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Jeho slova potvrzují sami řidiči, pro které je překračování rychlosti nejčastějším porušením pravidel. Přes polovinu řidičů přitom považuje tento přestupek za nebezpečný.

Vozovka je mokrá, voda od pneumatik stříká na přední skla aut vzadu, ale i přesto si mezi sebou řidiči nechávají rozestup jen 0,6 až 0,8 sekundy.

Řidiči však mají problém také s dodržováním bezpečné vzdálenosti, a to přesto, že to za nebezpečný přestupek považuje 92 % dotázaných. Ostatně, 51 % se pak přiznalo, že bezpečnou vzdálenost nedodržuje. Ukázalo se také, že velký problém je používání mobilu za volantem, které je nejčastější u mladých řidičů do 24 let. Stejná skupina šoférů pak má tendenci k překračování maximální povolené rychlosti.