Novela bodového systému se asi do voleb nestihne, zadrhla se v parlamentu

Změny sankcí a bodového systému se však zřejmě v tomto volebním období už nestihnou, původně přitom měly platit od příštího roku.

Vláda předložila obě novely v Poslanecké sněmovně na přelomu srpna a září loňského roku. U změny bodového systému ale dosud nezačalo projednávání. Novela zákona o policii a celní správě je nyní v druhém čtení, uvádí ministerstvo dopravy.

Na upřesněnou: jde o jinou novelu silničního zákona než tu, kterou aktuálně Sněmovna projednává (více o ní čtěte zde).

S úpravami sankcí za vážně dopravní přestupky a změny v bodovém systému počítá návrh novely zákona o silničním provozu. Návrh zjednodušuje bodový systém na tři sazby, které budou udělovány podle závažnosti přestupků. Návrh dále zpřísňuje sankce za závažné přestupky, za něž bude hrozit až tříletý zákaz řízení. Zvýší se u nich i pokuty. U bagatelních prohřešků, jako jsou například špatné parkování či mírně překročení rychlostí, se naopak sanice sníží.

Novinkou by měl být také řidičský průkaz na zkoušku, řidičům do dvou let od získání oprávnění bude hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů. Další změny se týkají zákona o policii a celní správě, které by měly umožnit policistům zabavit registrační značku vozu v případech, kdy má řidič neuhrazenou pokutu a odmítá ji zaplatit.

„Oba návrhy zákonů představují důležitý nástroj k tomu, aby se zvýšila účinnost sankcí za porušování pravidel silničního provozu, zejména u nejzávažnějších dopravních přestupků, a rovněž vymahatelnost těchto sankcí,“ řekl vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Podle Neřolda reálně hrozí, že novela takzvaně spadne pod stůl a legislativní proces se v tomto volebním období nedokončí.

Aktualizace bodového systému je podle BESIPu nutná, zásadnější úpravou totiž neprošel 14 let. Neřold připomněl, že v České republice umírá na silnicích každoročně kolem 500 lidí, ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti dosahují ročně kolem 80 miliard korun. Nová vládní Strategie BESIP si klade za cíl snížit do deseti let počet úmrtí na silnicích na polovinu. Shodný cíl mají nejen státy Evropské unie ale i státy OSN.

„Aktualizace bodového systému je výsledkem čtyřleté odborné diskuse, která byla rovněž otevřena širší veřejnosti,“ uvádí ministerstvo dopravy.



„Účinný dohled a vymahatelnost práva jsou jednou z pěti priorit nové Strategie BESIP. Zlepšit je potřeba rovněž bezpečnost komunikací (odstraněním nehodových lokalit) a chování mladých řidičů v krizových situacích. Podobně jako v řadě dalších států EU, které v poslední době zpřísňují sankce za nebezpečné přestupky, se ale zvýšení bezpečnosti na silnicích neobejde bez přehlednějších a tvrdších sankcí pro řidiče, kteří ohrožují ostatní,“ dodal Neřold.



Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu je stálým poradním orgánem vlády. Jejími členy jsou vedle resortů odpovědných za zvyšování bezpečnosti provozu rovněž zástupci krajů a měst, Centra dopravního výzkumu, České kanceláře pojistitelů či Svazu automobilového průmyslu.