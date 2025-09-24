BMW Z3 nebyl prvním roadsterem BMW v moderní éře. Toto postavení patří BMW Z1, studii z divize BMW Technik, která se po schválení výroby omezené série stala překvapivým hitem. BMW Z1, vyráběné v letech 1989 až 1991, se vyznačovalo futuristickým stylem, hliníkovým podvozkem a ceníkovou cenou kolem 45 000 dolarů. I tak ale BMW nemělo problém prodat na evropských trzích 8 013 kusů.
Úspěch BMW Z1 prokázal životaschopnost segmentu roadsterů, přinejmenším mezi bohatšími nadšenci. Na druhém konci spektra se totéž podařilo Mazdě MX-5. Po své premiéře na autosalonu v Chicagu v roce 1989 se hbitá MX-5 rychle vyšvihla na vrchol žebříčků popularity.
Mezitím se konstruktéři BMW v Mnichově zabývali úkolem nazvaným „zábavný vůz“, který inspiroval tehdy 33letého Džodžiho Nagašimu (Joji Nagashima), aby nakreslil dvoumístný roadster. „Vypadal trochu jako BMW 328 a měl trochu retro design,“ řekl Nagashima. „Nemyslím si, že by roadster mohl být moderním druhem automobilu.“
Z Nagašimovy skici vznikl hliněný model, který byl spolu s dalším konceptem divize BMW Motorrad předán k dalšímu vývoji. Motocyklovou divizi tehdy vedl Burkhard Göschel, inženýr se smyslem pro spojení tradice a inovace. BMW Motorrad Roadster převzal čtyřválcový motor a komponenty podvozku z BMW řady 3 generace E30, ale jinak byl nekonvenční. „Byl to základní roadster s odnímatelnými dveřmi a odnímatelným víkem zavazadlového prostoru,“ řekl Göschel. „Mohl být používán jako roadster pick-up!“
„Celý ten projekt začal velmi netradičně. Vlastně neoficiálně. V modelářském studiu, kde se pracuje se speciální modelářskou hlínou, byli noví mladí modeláři, kteří potřebovali na něčem trénovat. Přišel za mnou tehdy šéf a říká, ať jim dám něco, aby se procvičili. Ještě s jedním designérem jsme si rychle domluvili, že navrhneme sporťák. Prostě proto, že je máme rádi,“ popsal před lety v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz Nagašima.
„A tak jsme udělali poloviční model. Ten vypadá tak, že auto je rozdělené podélně napůl, na jedné straně je návrh jednoho, na opačné druhého. Později se rozhodlo, že se vyrobí celý model podle mé strany. Ten návrh nebyl vůbec zamýšlený pro výrobu. Asi po dvou letech ovšem model ukázali managementu firmy, a ti ho poslali do dalšího vývoje. Takže se projekt obnovil. A designstudio na něm pracovalo jako na klasickém projektu: soutěž mezi designéry, skicování, modelování. Opět se rozhodovalo mezi různými návrhy. A nakonec zase můj vyhrál a auto se dostalo do výroby,“ popsal designér, který působí u BMW od roku 1988 dodnes.
Vývoj na trhu totiž posílil argumenty pro nový roadster od BMW, který našel silného zastánce v osobě Wolfganga Reitzla, tehdejšího člena představenstva BMW odpovědného za výzkum a vývoj. V roce 1992 představil Reitzle svým kolegům z představenstva tři modely: Nagašimův „zábavný vůz“, koncept od BMW Motorrad a jeden další. Představenstvo vybralo Nagašimův výtvor díky jeho stylu a BMW Motorrad pro jeho kreativitu a vášeň. Výsledný produkční model měl být kombinací obou.
BMW Z3 se mělo vyrábět s omezeným rozpočtem. „Bylo mi řečeno, abych vůz vyrobil pro lidi, kteří si ho koupí jako své první BMW, nikoli jako seriózní sportovní vůz,“ řekl Nagašima. „Výsledkem měl být kompaktní, zábavný městský vůz za 40 000 německých marek.“
Göschel dostal stejné zadání. „Přístup se ve srovnání s motocykly BMW nezměnil. Pro zákazníky to měla být vstupní brána do světa BMW a vůz poskytující radost z jízdy. Náklady měly být nízké, protože se jedná o vůz jen pro zábavu a my jsme potřebovali, aby byl jednoduchý a snadno ovladatelný.“
To, alespoň zpočátku, znamenalo čtyřválcový motor a podvozek vycházející z nového BMW řady 3 generace E36, ale s rozvorem kratším o 25 cm. Místo nové víceprvkové nápravy ve tvaru písmene Z z modelu E36 ale roadster používal kompaktnější (a levnější) zadní zavěšení s vlečnými rameny z odcházející generace BMW řady 3 E30, která ale poskytovala menší mechanickou přilnavost. „Použití koncepce zavěšení kol a náprav z modelu E30 poskytlo BMW Z3 dispozice k velké zábavě a radosti z jízdy,“ řekl Göschel.
Během vývoje modelu Z3 nastala v Mnichově otázka, kde se bude vyrábět. Úspěch Mazdy MX-5 v USA naznačoval, že trh s roadstery je v této zemi silný, a BMW právě stavělo nový výrobní závod v Jižní Karolíně.
„Tento vůz vznikl v době, kdy byl předsedou představenstva Bernd Pischetsrieder,“ vzpomíná Carl Flesher, první šéf oddělení vztahů s veřejností společnosti BMW Manufacturing. „Řekl: ‚Vypadá to jako to, co bychom tam měli vyrábět. Přispějte ke značce, jen neopakujte to, co už vyrábíme. Ať je to sportovní a zábavné.‘ A to se nakonec ukázalo jako správné rozhodnutí.“
Výsledkem bylo, že Göschel byl pověřen vedením celého projektu Z3. „Dostal jsem veškerou odpovědnost za vývoj vozu, nastavení výroby, vytvoření zcela nové dodavatelské základny a začlenění do světa značky BMW,“ řekl Göschel.
První BMW Z3 sjelo z výrobní linky ve Spartanburgu v září 1995 a o dva měsíce později debutovalo na veřejnosti ve filmu Golden Eye (Zlaté oko), prvním filmu, v němž James Bond vyměnil svůj Aston Martin za BMW.
Do konce roku 1996 BMW ve Spojených státech prodalo více než 15 000 roadsterů BMW Z3. Mnoho lidí, kteří si BMW Z3 koupili, přišlo k BMW od jiných značek, ale brzy si zamilovali jak značku, tak roadster. V tomto roce dosáhl roční prodej BMW v Severní Americe 105 761 kusů, čímž poprvé v historii společnosti překročil hranici 100 000 prodaných kusů.
