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Mnichovské piškvorky. Nové BMW X5 má ikska i ve světlech a pět druhů pohonu

Vladimír Löbl
Historicky první zástupce řady modelů BMW X, která se táhne od X1 až po X7, je tu již ve svém pátém vydání. Nové SUV X5 bourá tradice svým vzhledem ve stylu řady Neue Klasse, řešením interiéru, ale i možností pohonu na elektřinu a vodík. Historií je dělené víko kufru, otočný ovladač iDrive, novinkou naopak křidélka místo klik.

Když automobilka BMW v roce 1999 uvedla na trh první generaci modelu X5, znamenalo to zásadní zlom v historii značky. Éra, kdy bavorská značka vyráběla jen sedany a kombi, byla u konce. Dnes přichází na scénu pátá generace tohoto úspěšného SUV, která přebírá designový jazyk a technologii Neue Klasse.

Novinka s kódovým označením G65 sází na přísně monolitický vzhled s hladkými plochami, z nichž kvůli aerodynamice zmizely klasické kliky dveří. Vůz narostl do délky na necelých pět metrů a nabízí delší rozvor, což přináší více prostoru v kabině. Hlavní předností nové generace je však mechanická všestrannost. BMW jako první nabídne v jedné karoserii pět různých typů pohonů od nafty až po vodík.

BMW X5 páté generace
Světlomety přicházejí s novou grafikou ve tvaru zdvojeného písmene X. Tento prvek slouží jako denní svícení a zároveň definuje nový vizuální styl, kterým se X5 odlišuje od menšího modelu iX3.
Novinka narostla do délky i šířky a vsadila na digitální architekturu Neue Klasse. Tradiční vznětové šestiválce však naštěstí v nabídce zůstávají.
Nad celým interiérem se rozprostírá rozměrná panoramatická skleněná střecha. Na rozdíl od mnoha moderních konkurentů disponuje posuvným mechanismem a lze ji klasicky otevřít pro větrání.
Palubní deska přináší inovativní digitální kokpit s projekční plochou s vysokým rozlišením na spodní hraně čelního skla. Zobrazuje důležité provozní údaje přímo v zorném poli řidiče. Počet fyzických tlačítek byl zredukován na minimum.
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Témata: Spartanburg, SUV, BMW, Bmw X5

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