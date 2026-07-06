Když automobilka BMW v roce 1999 uvedla na trh první generaci modelu X5, znamenalo to zásadní zlom v historii značky. Éra, kdy bavorská značka vyráběla jen sedany a kombi, byla u konce. Dnes přichází na scénu pátá generace tohoto úspěšného SUV, která přebírá designový jazyk a technologii Neue Klasse.
Novinka s kódovým označením G65 sází na přísně monolitický vzhled s hladkými plochami, z nichž kvůli aerodynamice zmizely klasické kliky dveří. Vůz narostl do délky na necelých pět metrů a nabízí delší rozvor, což přináší více prostoru v kabině. Hlavní předností nové generace je však mechanická všestrannost. BMW jako první nabídne v jedné karoserii pět různých typů pohonů od nafty až po vodík.