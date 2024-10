Brutalistní BMW X3 burácí i s šestiválci. Už jsme ho projeli

BMW X3 za dvacet let pořádně narostlo, projeli jsme základní verzi a pak ostrého drsňáka, chtěli bychom verzi nakombinovanou z obou, ta bohužel v nabídce nebude.

X3 bylo vždycky jedno z nejlíp jezdících SUV své kategorie, subtilní první generace, která přijela z továrny v americkém Spartanburgu v roce 2003, měla asi nejblíž ze všech ke klasickému autu s nízkou karoserií. Jezdilo lehkonoze, bylo obratné, nehoupalo se. Jenže to už je dvacet let. Od té doby přesvědčily automobilky (s BMW v čele šiku) publikum, že je fajn nastupovat a sedět vysoko a vidět zpoza volantu přes střechu klasických sedanů a kombíků, třeba tehdy neochvějného bestselleru, tradiční BMW řady 3. To už je dvacet let, SUV dnes válcují prodeje zcela nekompromisní razancí.

Brutalismus

A tak X3 za další generace dorostlo ve svalovce. Dnes s postavou kybernetického wrestlera. Monolitický design rozhodně nemůžeme pomluvit za zpátečnictví. Tým Domagoje Dukece, do minulého měsíce šéfa exteriérového designu BMW (dnes přesunutého k Rolls-Roycu, patřícího ovšem stále BMW) dal celé modelové řadě značky radikální futuristický design, mnoho zákazníků to nerozdýchává, ale stále víc je podle všeho těch, kteří si v neotesanosti tvarů a roztříštěnosti hypertrofovaných detailů libují.

Architektonický směr brutalismus, proslavený i v Česku, tak dostal po půlstoletí svou automobilovou interpretaci právě v podání celé modelové řady mnichovské značky.

Čtvrtá generace X3 svými tvary mezi aktuální BMW jednoznačně patří, ale v jejím případě celé to expresivní tvarosloví vrcholí pozitivně. Linky, plochy a proporce i detaily dávají smysl a ladí to. Hlavně silueta není jen hřmotná, je i nápaditá. Já v protahovaném obrysu zádi vidím kombíka, nebo MPVčko. Za skoro svislým víkem krabicovité zádi se nabízí 570 litrů kufru. Každopádně sošnost a propracované tvarování ploch a hmot jsou zvládnuté dobře. BMW X3 vypadá opravdu moderně, a staromilci budou snad skřípat zuby o něco míň.

Ostatně, za světlem orámované ledviny masky chladiče (s nekonvenčním šikmým žebrováním) si připlácet nemusíte a když zvolíte některou z umírněnějších barev, budete mít prostě moderní SUV.

Bestseller

X3 se ve světě prostě chytlo, za dvacet let jich vyrobili přes tři a půl milionu. V Německu se prodá 13 procent produkce, v USA dokonce 41 procent. A pozor, třeba v Polsku se prodají stejná tři procenta jako v Koreji, Japonsku, Číně nebo Španělsku. V Itálii čtyři procenta. V Česku se loni prodalo 526 kusů (rok předtím 371). U BMW to shrnují tak, že je X3 prostě fenomén, v loňském roce se jich dokonce prodalo nejvíc v historii, 350 tisíc.

Kromě USA ho vyrábí také v jihoafrickém Rosslynu a prodlouženou verzi v Číně.

Takže by ani nebylo potřeba přivážet novou generaci.

Jenže to BMW čest (a plány, dohody...) nedovolí. Takže je tu nové X3, byť na platformě poděděné po předchůdci. Rozvor zůstal u 2,86 m, zato kola se víc rozkročila v nápravách – vpředu 1 636 mm, vzadu 1 681 mm.

Za ty roky pořádně narostlo, dnes už je ve druhé generaci delší než první generace X5, zakladatele rodu SUV u BMW, které ovšem patří o kategorii výš.

Takže už má dnes čtyři a tři čtvrtě metru, je tedy o 3,4 cm delší než předchůdce, je taky o 2,9 cm širší (1,92 m) a dva a půl centimetru nižší (1,66 m). To se taky projevuje v tom, že X3 za ty roky přišlo o tu lehkonohost a naklání a houpe se jako většina SUV. Jenže podvozkáři s tím umí pracovat. Výhodou je už to, že koncepčně je X3 primárně zadokolka s motorem podélně, takže i když má ve většině verzí pohon všech kol, primárně jde výkon na zadní kola. Takže radostně vykružuje zatáčky, obratně zahne za roh, a dává řidiči suverenitu podtrženou jistotou skvělého řízení.

Šestiválce

Zatím má v nabídce dva nafťáky a tři benzináky, spárované s osmistupňovým automatem od ZF. Změnou oproti předchůdkyni je absence elektrické varianty iX3, tu nahradí chystané SUV na nově vyvinuté výhradně bateriové platformě Neue Klasse, BMW už ukázalo koncept.

Benzinová verze M50 je spalovacím vrcholem, 398koňovým (293 kW), s řadovým šestiválcem bručícím do čtyřhlavňového výfuku, na jedenadvacítkách ráfcích, se stovkou za 4,6 sekundy. Nadopovaný motor úžasně letí do otáček, sbírá se okamžitě, na plyn stačí pohledět, 580 Nm s autem parádně cvičí. Na druhou stranu z vás ani toto „skoroM“ nevyklepe duši, podvozek stále ještě tlumí, je přesné (na poměry SUV) a suverénní. Oproti civilnějším provedením X3 má ostřejší řízení, jiné stabilizátory, a elektronicky řízený diferenciál mezi zadními koly. V intencích žánru dokáže náramně pobavit. Tlumiče filtrují nerovnosti, pro rychlé adrenalinové rodeo se nechají „rozpumpovat“ (speciální tlumiče Koni FSD), a pak fungují na jedničku a doslova tlačí pneumatiky k podložce (ventil v tlumiči v závislosti na frekvenci pohybu kola přepíná automaticky mezi dvěma okruhy a potlačuje pohyby karoserie).

Ale. Celé je to trochu afektované, mít tento pohon a podvozek v obyčejněji laděné verzi, která bude méně napružená, na menších ráfcích, ale stále rychlá a suverénní, ovšem víc uvolněná, byla by to radost. Jako základ by skvěle posloužila verze z opačného konce spektra, která bude v Evropě asi z nejžádanějších. Verze s dvoulitrovým turbobenzinem (od 1 472 900 Kč) se chová stále jako správný bavorák, je jistá, pravda, moc zhurta nejede, má 190 koní (153 kW), ale taky dvě tuny… Takže má převodovka dost práce se střídáním rychlostí pro svižnější jízdu. To vyřeší šestiválcový diesel, který dorazí příští rok. Nabídku ještě doplňuje naftový čtyřválcový dvoulitr o výkonu 145 kW a konečně plug-in hybrid kombinující s elektromotorem dvoulitrový benziňák o systémovém výkonu 220 kW a slibovaným elektrickým dojezdem 90 km.

Futurismus

Mohutný, objímající je interiér, pravda hodně očištěný od ozdob a doplňků, se zevnější neotesanosti notuje specifická futuristická strohost. Přístrojovce vévodí prohnutý „dvojdisplej“ přístrojového štítu a infotainmentu. V jeho základech se zorientujete rychle, všechny funkce odhalíte až po obšírnějším bádání. Naviguje, hraje, „baví“, komunikuje jak má. Některé funkce by ale fakt zasloužily mechanický ovladač. Celá architektura infotainmentu běží na nové deváté generaci operačního systému iDrive vycházejícího z platformy Android Automotive, takže by se záseky a leností být potíže neměly. S telefonem v kapse dokážete auto nejen sledovat a komunikovat s ním, ale i zamykat a odemykat. Frajeřinkou ze světa autonomního řízení je zcela automatická změna jízdního pruhu, stačí „vyhodit“ blinkr a X3 si vše ohlídá a provede to.

Kabina navazuje na robustnost zevnějšku. Dobře se tu sedí, místa je dost. Vidět ven přes tlustý Asloupek je blbě jako z většiny dnešních aut. Hodně nekonvenční, ovšem efektní a moderní je modul dotykového ovládání výdechů ventilace na dveřích, kromě nápisu X3 tam je taky páčka otevírání dveří, černá plastová namísto kovové, která sice studí, ale k prémiové značce by pasovala přeci jen líp.