Společnost BMW podle agentury AFP uvedla, že kontroly automobilů a reklamace ze strany zákazníků ukázaly, že ve svolávaných vozech se může porouchat startér, což může za nejhorších okolností způsobit požár vozidla. Dodala, že ve všech svolávaných automobilech je zapotřebí startér vyměnit.
Zasažená BMW
Auta, kterých se týká svolávací akce na startéry
Zdroj: auto-infos.fr
Podle automobilky se problém týká 16 modelů vyrobených v období od července 2020 do července 2022.
To platí i pro vozidla, u kterých byl během opravy následně nainstalován vadný startér. BMW zjistilo, že „po vysokém počtu startů“ může dojít k „opotřebení součásti startéru“, což brání správnému nastartování motoru vozidla. V některých případech to může dokonce vést ke „zkratu,“ zjistil deník Le Monde.
„To může vést k lokálnímu přehřátí startéru,“ což „v nejhorším případě může vést k požáru vozidla,“ uvádí BMW. Z těchto důvodů společnost doporučuje nenechávat vozidlo po nastartování motoru bez dozoru. „U všech potenciálně dotčených vozidel je nutné vyměnit startér, stejně jako u některých modelů baterii, aby se přizpůsobila novému startéru,“ uvedla společnost BMW.
„Na konci roku 2024 svolala společnost BMW z trhu 1,5 milionu vozidel kvůli vadnému brzdovému systému,“ připomíná Le Monde.
BMW předpokládá, že svolávání těchto vozů bude mít pouze malý vliv na hospodářské výsledky podniku, píše AFP.
Automobilka BMW minulý měsíc oznámila, že loni zvýšila celosvětový odbyt o 0,5 procenta na 2,463 milionu vozů.