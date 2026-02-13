BMW svolává půl milionu aut kvůli riziku požáru, víme jaká

Německý výrobce luxusních automobilů BMW svolává po celém světě statisíce vozů kvůli riziku požáru. Oznámila to firma, neposkytla však přesný počet svolávaných automobilů. Podle informací odborného časopisu kfz-betrieb se opatření týká až 575 tisíc vozů z různých modelových řad.

Společnost BMW podle agentury AFP uvedla, že kontroly automobilů a reklamace ze strany zákazníků ukázaly, že ve svolávaných vozech se může porouchat startér, což může za nejhorších okolností způsobit požár vozidla. Dodala, že ve všech svolávaných automobilech je zapotřebí startér vyměnit.

Zasažená BMW

Auta, kterých se týká svolávací akce na startéry

  • Kupé řady 2 (G42)
  • Řada 3: Sedan (G20), Touring (G21), dlouhý rozvor (G28)
  • Řada 4: Coupé (G22), Cabrio (G23), Gran Coupé (G26)
  • Řada 5: Sedan (G30), Touring (G31)
  • Řada 6 Gran Turismo (G32)
  • Řada 7 (G11/G12)
  • SUV X3 (G01), X4 (G02), X5 (G05), X6 (G06)
  • Z4 (G29), A také Toyota GR Supra, postavená na stejné platformě.

Zdroj: auto-infos.fr

Podle automobilky se problém týká 16 modelů vyrobených v období od července 2020 do července 2022.

To platí i pro vozidla, u kterých byl během opravy následně nainstalován vadný startér. BMW zjistilo, že „po vysokém počtu startů“ může dojít k „opotřebení součásti startéru“, což brání správnému nastartování motoru vozidla. V některých případech to může dokonce vést ke „zkratu,“ zjistil deník Le Monde.

„To může vést k lokálnímu přehřátí startéru,“ což „v nejhorším případě může vést k požáru vozidla,“ uvádí BMW. Z těchto důvodů společnost doporučuje nenechávat vozidlo po nastartování motoru bez dozoru. „U všech potenciálně dotčených vozidel je nutné vyměnit startér, stejně jako u některých modelů baterii, aby se přizpůsobila novému startéru,“ uvedla společnost BMW.

BMW Z4
Návrat osmičky v roce 2018 byl vnímán jako znovuzrození legendy z 90. let. BMW tehdy vytvořilo vůz, který v sobě spojoval dravost sportovního vozu s absolutním luxusem, ať už šlo o klasické dvoudveřové kupé, otevřený kabriolet nebo praktičtější čtyřdveřové Gran Coupé. Přestože vrcholná verze M8 s výkonem přes 600 koní budila respekt na silnici i na papíře, prodejní čísla v Evropě zůstala za očekáváním.
BMW X3
BMW X3
10 fotografií

„Na konci roku 2024 svolala společnost BMW z trhu 1,5 milionu vozidel kvůli vadnému brzdovému systému,“ připomíná Le Monde.

BMW předpokládá, že svolávání těchto vozů bude mít pouze malý vliv na hospodářské výsledky podniku, píše AFP.

Automobilka BMW minulý měsíc oznámila, že loni zvýšila celosvětový odbyt o 0,5 procenta na 2,463 milionu vozů.

10. února 2026

