VIDEO: Řídili jsme světový unikát BMW 1M3, auto poskládané z několika vozů

Původně si Martin Příhoda z Radical teamu stavěl toto netradiční auto pro sebe. Nakonec se rozhodl dát ho k dispozici i dalším závodníkům v týmu, takže s vozem jedou vytrvalostní seriál amatérských závodů. A jelikož BMW 1M3 je podle něj to nejlepší, co existuje, věří ve výhru.

Přiznává ale, že stavba takového auta se vůbec nevyplatí. „Je to totální ekonomický nesmysl, nikdo to doposud neudělal, protože jsme se dostali na čísla, o kterých nechci mluvit. Ale je to fantastické,“ svěřuje se.

Tato karbonová novinka, která využívá šasi z kompaktní BMW 1M (zůstala jen podlaha, pár nosníků a sloupky), v sobě ukrývá techniku hned z několika BMW M3. Zadní náprava s diferenciálem je z BMW M3 generace e92, motor s převodovkou pak z bájné BMW M3 řady e46.



„Nehnali jsme se při úpravě motoru za nejvyšším výkonem, ale především za spolehlivostí. Ovšem 400 koní z atmosférického šestiválce nadělá pěknou parádu a spolu se závodním výfukem tu máme jeden z nejkrásnějších hudebních doprovodů, jaké můžete na dráze potkat,“ raduje se Příhoda.

Auto si na okruhu v Mostě vyzkoušel i reportér Matěj Smlsal. Jelikož „závoďáka“ řídil poprvé, bál se to pořádně rozbalit. Ostatní nadšenci se v tomto BMW ale nebáli jet i přes 200 km/h. To ostatně uvidíte i ve videoreportáži.