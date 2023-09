BMW představuje vizi elektrické Neue Klasse, kterou chce dohnat Teslu

Mnichovská výstava IAA Mobility je opět metropolí automobilového světa V Mnichově začíná jedna z největších světových automobilových výstav IAA Mobility, která se snaží navázat na lesk někdejších autosalonů ve Frankfurtu nad Mohanem. Přehlídka v bavorské metropoli, která dnes začíná dnem tiskovým dnem a pro veřejnost je přístupná od úterý, se nesoustředí pouze na klasické automobily, ale také na další možnosti ekologicky šetrného cestování. Návštěvníci se tak mohou do neděle 10. září těšit na přehlídku elektromobilů, ale také třeba elektrických kol. Výstava je koncipována podobně jako loni, kdy kromě hal na výstavišti zahrnuje i prostory v centru města, které jsou přístupné zdarma. Zde si také mohou automobily, mopedy, kola a koloběžky i přímo vyzkoušet. V Mnichově je letos opět méně značek. Chybět budou mimo jiné značky Toyota, Mazda, Honda, Jeep, Peugeot, Citroën, Volvo, Kia nebo Hyundai. Hojně jsou naopak zastoupeny dravé čínské automobilky. Devátá generace Volkswagenu Passat Návštěvníci uvidí zajímavé novinky. Volkswagen se na výstavě pochlubí novou generací kombi Passat, které vyvinuli konstruktéři automobilky Škody společně s modelem Superb. Mercedes v Mnichově představí koncepty nové generace třídy CLA a také Vision One-Eleven, nástupce experimentálního sportovního vozu C 111 ze 70. let. Porsche na IAA Mobility oslaví 60. výročí svého věhlasného modelu 911. Konání veletrhu kritizují klimatičtí aktivisté, kteří proti němu ohlásili na dvě desítky demonstrací a shromáždění. Německý Svaz automobilového průmyslu (VDA) ekologickým hnutím Letzte Generation (Poslední generace), Greenpeace a Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) na veletrhu nabídl otevření informačního stánku, aktivisté to ale odmítli. Na hladké konání veletrhu bude v Mnichově dohlížet asi 4500 policistů, a to nejen z Bavorska, ale také z dalších spolkových zemí. Mnichovský policejní prezident Thomas Hampel uvedl, že v ulicích budou také hlídky v civilu. Pro případ zadržení většího počtu lidí má policie připraveny na dvoře svého sídla kontejnerové cely.