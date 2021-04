Neue Klasse revival: nová éra BMW v zajetí voltů a terabajtů

Předchůdce dnes známé řady 5 postavil v 60. letech problémovou značku BMW opět na nohy. Sedan BMW 1500, na který navázala řada sedanů a kupé v letech 1962 až 1977, se stal základem jejího budoucího úspěchu a DNA, ze které žije dodnes. A letošní rok je pro značku s „modrobílou vrtulí“ mimořádně úspěšný.

Odbyt BMW Group, zastřešující značky BMW, Mini a Rolls-Royce, v 1. čtvrtletí vzrostl o třetinu na nový rekord. Meziročně se zvýšil o třetinu na rekordních 636 606 vozů. Velký zájem BMW hlásí zejména z USA a Číny.

A zástupci firmy neopomínají zdůraznit, že k růstu odbytu přispěla silná poptávka po automobilech s elektrickým pohonem. „V uplynulých třech měsících jsme meziročně zdvojnásobili prodej elektrifikovaných vozidel. Směřujeme tedy k tomu, abychom letos dodali přes 100 000 aut s plně elektrickým pohonem,“ uvedl člen představenstva BMW Pieter Nota.

Nová elektrická třída

Označení „Neue Klasse“ zažívá velký návrat. BMW tento termín oprášilo pro prezentaci své velkolepé elektrické expanze. Nově představený koncept, v jehož rámci mnichovská značka nabídne inovativní modely s elektrickými pohony, se bude vyznačovat třemi klíčovými aspekty: zcela nově definovanou IT a softwarovou architekturou, novou generací vysoce výkonných elektrických pohonů a baterií i radikálně novým přístupem k udržitelnosti v průběhu celého životního cyklu vozidel.

Podle slov generálního ředitele BMW Olivera Zipseho půjde o „špičkové technologie pro zákazníky, kteří chtějí již za pouhých pět let zažít, jak bude vypadat mobilita v roce 2030“. Zcela nová architektura využívá velmi flexibilní stavební sady, které bude základem široké řady vozidel pro velmi odlišné cílové skupiny, přičemž na vrcholu „Nové třídy“ bude exkluzivní vysoce výkonný elektromobil od BMW M.

Bavorský král vzduchu

To, co začalo pod značkou „i“ a pokračovalo integrací elektrických systémů do celého produktového portfolia, bude letos následovat elektromobilem BMW iX, který dostal jako první Operační systém 8, jež je základem pro osmou generaci rozhraní BMW iDrive. Tento zatím nejvýkonnější systém zpracování dat, jenž se objevil v automobilu, bude následně zaveden do dalších modelových řad, což umožní provádět rozsáhlé bezdrátové aktualizace vysokou rychlostí.

Do konce letošního roku tak bude mít BMW světově největší flotilu vozidel schopnou bezdrátově instalovat nové nebo aktualizovat stávající funkce. Pro mnichovskou automobilku to bude znamenat i nový zdroj příjmu. V budoucnu si budou moci zákazníci objednat a bezdrátově nainstalovat některé nové funkce, a to ať již formou přímých nákupů nebo pronájmem na měsíc, rok nebo tři roky.

Nezbude kámen na kameni

Do roku 2023 nabídce BMW Group celosvětově dvanáct čistě elektrických modelů, kterými tento druh pohonu nabídne v cca 90 procentech svých současných tržních segmentů. K BMW i3, Mini SE a BMW iX3 letos vedle BMW iX přibude model i4. V příštích letech budou následovat čistě elektrické verze velmi populárních modelů BMW řady 5 a BMW X1, spolu s dalšími modely, jako je BMW řady 7 a nástupce Mini Countryman.

Mini se stane čistě elektrickou značkou a její poslední nový model se spalovacím motorem bude uveden v roce 2025, o dva roky později mají čistě elektrické vozy představovat minimálně 50 % všech vyrobených vozů. Pokud jde o Rolls-Royce, není tajemstvím, že ještě letos představí svůj první plně elektrický model Silent Shadow.

Do konce roku 2025 se BMW Group chystá svým zákazníkům po celém světě dodat přibližně dva miliony čistě elektrických vozidel. O pět let později mají čistě elektrická vozidla představovat nejméně polovinu procent prodejů BMW Group, přičemž výsledný podíl se bude na jednotlivých trzích výrazně lišit v závislosti na pokroku v regionálním rozšiřování nabíjecí infrastruktury.

Akce kulový blesk

Součástí přerodu BMW budou i velké „šachy“ v případě výrobních závodů. Současná výroba spalovacích motorů v Mnichově bude postupně do roku 2024 přesunuta do závodů v rakouském Steyru a britském Hams Hall, nahradí ji nová výrobní linka určená pro elektrické systémy pohonu. V Dingolfingu dojde k rozšíření tzv. výrobního kompetenčního centra pro elektromobilitu a k masivní rekvalifikaci zaměstnanců.

S novými modely „Neue Klasse“ hodlá BMW Group posunout význam udržitelnosti na novou úroveň. Kromě přechodu na obnovitelnou energii k napájení vlastních výrobních procesů i procesů v dodavatelském řetězci se BMW Group zaměří také na výrazné snížení spotřeby zdrojů obecně. Na novou úroveň se má dostat i přístup k recyklaci.