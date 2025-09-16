BMW změnilo své logo, nikomu o tom ale neřeklo. Dostal ho nový elektromobil

František Dvořák
  12:00
Mnichovská automobilka nenápadně představila na domácím autosalonu nové logo. Obměněný slavný znak představila na veletrhu IAA Mobility, premiéra se ovšem odehrála ve stínu důležité novinky BMW, elektromobilu iX3, který symbolem nové éry automobilky. Právě na jeho přídi se inovované logo objevilo. Následně ho dostanou i další nové modely
Nové logo BMW

Nové logo BMW | foto: BMW

Nové logo BMW
Nové logo BMW
BMW M2 CS
The Private Collection by BMW 2025 v bratislavském muzeu moderního umění...
22 fotografií

Když BMW představilo v Mnichově novou generaci iX3 – prvního sériového modelu na nové architektuře určené bateriovým vozům, která dostala pojmenovaní Neue Klasse, odkazující na minulost – tiše také ukázalo novou podobu svého slavného kruhového emblému. Na první pohled vypadá emblém téměř identicky s tím, který po celá desetiletí zdobí kapotu a víko kufru každého BMW. Bližší prozkoumání však odhalí, jak ho designérský tým v Mnichově aktualizoval.

Pryč je vnitřní chromovaný kruh, který dosud odděloval vnější kruh od bavorských modrobílých kvadrantů. Místo toho nyní černé okruží plynule přechází do modrobílé středové výplně. Dělicí stříbrné lišty, které protínaly modrobílé části, jsou také pryč. Cílem bylo dát znaku čistší a modernější vzhled. Chrom zůstal pouze na vnějším kruhu a písmenech BMW, která jsou nyní štíhlejší. Úpravy mají dát znaku modernější vzhled. Logo nyní působí plošší, jednodušší a výraznější.

„BMW na začátku tohoto desetiletí představila plochou verzi svého klasického loga určené pro marketingové a digitální účely. Společnost tehdy jasně uvedla, že minimalistické logo je určeno pro obrazovky a tištěné materiály, nikoli pro použití na jejích vozech,“ vzpomíná Autoblog.

Dnes je to tedy jinak. „O pět let později éra Neue Klasse přiblížila tento experiment realitě. BMW potvrdilo, že aktualizovaný emblém se bude postupně objevovat na všech nových nebo modernizovaných vozidlech, ať už elektrických nebo spalovacích – v rámci jednotné vizuální identity napříč celou modelovou řadou.“

„Chtěli jsme zachovat tradice, ale zároveň vnést do loga větší preciznost,“ řekl pro BMWblog Oliver Heilmer, šéfdesignér celé řady Neue Klasse. „Chrom je stále přítomen, písmena byla zjemněna lesklým vzorem, který často najdete u hodinek, a bílé plochy jsou nyní blíže k vnějšímu prstenci. Je plochý, ale když se ho dotknete, stále cítíte vroubkování.“

„Dalším klíčovým rozdílem je povrchová úprava samotného černého okruží. Namísto lesklého vzhledu předchozí podoby znaku je lem saténový, téměř matný, který mu dodává jemnou sofistikovanost v různých světelných podmínkách. Je to detail, kterého si zpočátku pravděpodobně nevšimnete – dokud ho neuvidíte vedle starého loga. Pak je nemožné si ho nevšimnout.“

Původní podoba loga BMW

„Díky těmto změnám se fyzický znak blíží verzi, kterou BMW v posledních letech používalo pro marketing a digitální komunikaci. Tato verze, představená v roce 2020, se vyznačovala průhledným vnějším kruhem a plochým, dvourozměrným vzhledem bez dělicích čar uvnitř kruhu. Nový znak na modelu iX3 překlenuje propast mezi tradicí a touto čistší, digitálně inspirovanou estetikou,“ vysvětluje BMWblog.

A všímá si, že u nového loga modelu iX3 také chybí modrý okraj, který BMW dříve vyhrazovalo pro své elektrifikované modely. „Tento designový prvek, který se objevil u vozů jako iX1 a raných plug-in hybridů, se zdá mizet s tím, jak BMW přechází do éry Neue Klasse. Místo toho společnost standardizuje logo na všech svých elektrifikovaných a spalovacích vozech, čímž posiluje myšlenku, že elektromobily již nejsou samostatnou řadou značky, ale hlavní linií směřující do budoucnosti.“

Nové logo se po iX3 bude postupně na nových nebo modernizovaných modelech BMW bez ohledu na pohonné ústrojí. Podobné nenápadné úpravy tradičních log provedly v nedávné době Range Rover, Porsche, Audi, Bentley či Volkswagen.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Témata: BMW, Elektromobil, Mnichov


