Ledvinky z biochovu. BMW iX3 přiváží z Maďarska novou elektromobilní éru

Vladimír Löbl
Po vzhledové stránce to není zrovna láska na první pohled. Za technicistním designem ovšem nová generace BMW iX3 ukrývá „sexy“ parametry. Má hned čtyři mozky, obří 108kWh baterii, dojezd 805 km a po defektu si pneumatiku dofoukne za jízdy! Na české premiéře jsme nakoukli do nové mnichovské kuchyně.

Nové BMW iX3 na elektrické platformě Neue Klasse je vlajkonošem nové mnichovské elektrické éry. Tento název odkazuje na slavné modely 60. let, které předefinovaly střední třídu. Nová architektura spojuje plně elektrický pohon, digitalizaci a špičkový software.

Výkonnou variantu50 xDrive s pohonem všech kol se základní cenou 1,7 milionu korun v příštím roce doplní i cenově dostupnější varianty. Kvóta pro český trh je pro příští rok 200 aut, přičemž již nyní prý tuzemský dovozce registruje 60 objednávek. První vozy z továrny v maďarském Debrecínu dorazí na české silnice v březnu příštího roku.

Název nové platformy Neue Klasse odkazuje na slavné modely 60. let, které předefinovaly střední třídu. Vozy, které dělí šest dekád, spojují i stejně tenké ledvinky na přídi.
Ledvinky mohou být stejně jako linie na plochách navazujících na světlomety s diodovým podsvětlením.
Infotainment běží na nejnovějším operačním systému BMW Operating System X.
Vzadu jsou velká a obzvláště široká koncová LED světla
Jako první se na trh dostává výkonná varianta 50 xDrive s pohonem všech kol se základní cenou 1 725 100 Kč. V příštím roce nabídku doplní i cenově dostupnější varianty.
64 fotografií

Srdcem nového SUV je šestá generace elektrického pohonu, která v případě zaváděcího modelu 50 xDrive zahrnuje dvojici elektromotorů – jeden vpředu a druhý vzadu – čímž vzniká pohon všech kol s celkovým výkonem 345 kW (469 koní) a točivým momentem 645 Nm. Tato konfigurace umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy a dosažení maximální rychlosti 210 km/h. Nový typ bateriových článků s válcovým tvarem přináší zvýšenou energetickou hustotu a ve spojení s 800V elektrickou architekturou umožňuje efektivní provoz. Dojezd podle metodiky WLTP dosahuje hodnoty až 805 kilometrů, což staví iX3 mezi elektromobily s nejdelším dosahem ve své třídě.

