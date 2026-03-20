První české kilometry nejdůležitějšího BMW. Bateriová iX3 je nová úplně ve všem

Martin Šidlák
Málokdy se stane, aby jedno auto bylo základem až pro 40 dalších modelů a faceliftů jedné jediné značky. To je ale případ BMW iX3, první model z řady tzv. Neue Klasse, který přináší novou elektrickou architekturu, zástavbu baterie, čtyři superpočítače, ale také nový vnější design s menšími ledvinkami a od základu nově vyvinutý koncept panoramatické palubní desky. Projeli jsme ho poprvé na českých silnicích.

BMW si od novinky slibuje velké věci a prezentuje ji jako velký přelom a dramatickou změnu. Neue Klasse se už jednou v historii stalo pro BMW důležitým pojmem a milníkem. První model s tímto označením – BMW 1800 – v 60. letech položil základy současného úspěchu BMW a vyvedl ji z krize, kdy dokonce hrozilo, že značku koupí Mercedes.

BMW iX3
BMW iX3
BMW iX3
BMW iX3
BMW iX3
37 fotografií

Model je to přelomový už proto, že na jeho technickém základě má vzniknout do roku 2027 až 40 nových aut včetně plánovaných faceliftů. Neberte to ale tak, že půjde o 40 elektromobilů různé velikosti. Pod pojem Neue Klasse totiž patří třeba i infotainment, takže kupříkladu letošní facelift řady 7 přinese do stávající karoserie právě nový koncept palubní desky.

Název iX3 ale nový není. Vůz s označením BMW iX3 už tu byl, šlo o elektrickou variantu jednoho ze světově nejprodávanějších aut značky, populárního SUV X3. U novinky je ovšem nové úplně všechno. Čerstvý je v první řadě design, který někoho nadchne, jiného ne, ale to už k designu patří. Mnozí s radostí uvítají zmenšení typických ledvinek na čelní masce. Současná podoba odkazuje právě na vzhled prvního Neue Klasse ze 60. let. V čelní masce jsou pak dále částečně skryté světlomety, které podle očekávání nabízejí řadu možností včetně Matrix technologie.

Mimochodem – BMW si zaregistrovalo komplexní ochranu designu, tak moc si na něm zakládá. Zajímalo by mě, jak by se v praxi řešilo napodobení některé části jinou automobilkou. Každopádně auto o rozměrech 4782 mm (délka) × 1895 mm (šířka) × 1635 mm (výška) má karoserii tvaru SUV, která byla navržena s ohledem na aerodynamiku. Koeficient odporu vzduchu cx je 0,24. Velikostí se blíží stávajícímu spalovacímu BMW X3.

Zavazadlový prostor má velikost 520 litrů, což je jen o 50 méně než u X3, po sklopení zadních opěradel naloží po strop až 1750 litrů. Další úložný prostor o objemu 58 litrů je pod přední kapotou. Varianta iX3 50 xDrive s volitelným tažným zařízením umožňuje připojit brzděný přívěs o hmotnosti až 2000 kg.

Samé displeje

Velké změny jsou i v interiéru. Začíná to už u nového volantu s atypickým provedením s tlačítky umístěnými na opěrkách pro palce a centrálním horním paprsku. Tlačítka jsou digitální s haptickou odezvou a podsvícená jsou vždy jen ta, která jsou právě aktivní s ohledem třeba na zvolený jízdní režim.

Úplně také chybí přístrojový štít. BMW iX3 je prvním sériovým modelem, ve kterém se objevuje tzv. BMW Panoramic iDrive. Jeho základem je útlý displej Panoramic Vision, který promítá informace na spodní část celého čelního skla (od sloupku A ke sloupku A). Vypadá to na první pohled jako samostatný displej, ale informace se opravdu promítají na čelní sklo. Nastavit tam lze spoustu informací. Vše se ovládá přes tlačítka na volantu, případně přes centrální displej, což chce trochu cviku, protože možností nastavení je opravdu mnoho.

Vedle volantu je pak velký centrální tablet infotainmentu o úhlopříčce 17,9 palce a vše doplňuje 3D head-up displej určený hlavně na promítání pokynů z navigace. Je ale trochu nadbytečný, protože víceméně jen opakuje informace, které jsou promítány pod ním na Panoramic iDrive.

Centrální obrazovka má pěknou grafiku i rychlé reakce a je celkem intuitivně uspořádaná. V dolní liště jsou vedle ovladačů nastavení teploty digitální tlačítka přímé volby pro nejčastěji používané funkce, v levé části jsou pak další widgety, přes které jde třeba snadno vypnout asistenta čtení dopravních značek nebo jízdních pruhů.

Kybernetika v akci

Všechno tohle běží na BMW Operačním systému X, který obsahuje i digitálního asistenta BMW Intelligent Personal Assistant. Nová elektronická/softwarová architektura se čtyřmi vysokovýkonnými počítači se snaží předvídat kroky řidiče a asistovat mu. Tak třeba vnitřní osvětlení se může automaticky zapnout, když řidič sáhne k sedadlu spolujezdce, kryt nabíjecího portu se otevře, když se řidič přiblíží, aby připojil kabel, nebo aplikace My BMW může uživatele upozornit, pokud senzory v interiéru uzamčeného vozu zaznamenají pohyb. Tyto počítače, které BMW nazývá „supermozky“, jsou dále odpovědné i za jízdní dynamiku nebo funkce automatizovaného řízení. Jejich výpočetní výkon je 20x vyšší než u stávajících vozů BMW.

V kontrastu s touto hypermoderní digitální parádou je provedení interiéru z hlediska použitých materiálů, jako by tady najednou někdo začal šetřit. Materiály kolem palubní desky a na ní bych čekal přece jen lepší, chybí třeba také madla nad úplně všemi dveřmi.

Nová architektura

První motorizací, kterou firma začala vyrábět, je ta s označením iX3 50 xDrive. Je postavena na 800V architektuře, disponuje pohonem všech kol a dvěma elektromotory. Celkový výkon je 345 kW/469 k a točivý moment 645 Nm. To umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy a maximální rychlost 210 km/h. Důležitou součástí je i baterie o využitelné kapacitě 108,7 kWh, což poskytuje dojezd podle WLTP 678–805 km. Nabíjení je možné výkonem až 400 kW. Díky tomu je možné získat dojezd až 372 kilometrů už za 10 minut. Nabití z 10 na 80 procent by pak mělo zabrat kolem 21 minut.

Výkonovým hodnotám odpovídá jízda. Auto je opravdu svižné a rychlé, přitom velmi dobře drží na silnici, k čemuž pomáhá těžká baterie v podlaze a rozložení hmotnosti mezi nápravy téměř 50/50. V zatáčkách se auto nenaklání a zároveň umí být velmi komfortní, i když nemá vzduchové odpružení. A ani do budoucna se s ním prý nepočítá. To může být hendikep, protože nové elektrické mercedesy tuto možnost mají. BMW iX3 je jedno z nejlépe naladěných aut s klasickými tlumiči, kterými jsem jel, ale vzduch je vzduch…

K dispozici jsou čtyři jízdní režimy, v rámci kterých se mění i úroveň rekuperace. Nejde ji měnit podle libosti během jízdy jen páčkami pod volantem, je třeba vždy změnit jízdní režim nebo přepnout řazení do polohy B, kdy je pak možná jízda tzv. jedním pedálem. Spotřeba je papírově 15,1 – 17,9 kWh/100 km a pokud nemrzne, není problém se v těchto mantinelech udržet.

Během našeho testu auto prokazovalo mimořádnou úspornost při jízdě po městě nebo na okresce, kde zvládlo jet i pod papírovou spotřebou, naopak na dálnici se už fyzika ošálit nedá a spotřeba stoupla někam k 21–23 kWh na sto podle toho, jestli jsme jeli do kopce nebo z kopce. K osmi stovkám kilometrů dojezdu se v reálu asi málokdo přiblíží, už proto, že většina lidí nebude nabíjet vždy na 100 % a dojíždět do nuly. Ale mezi 400–500 km by auto mělo ujet bez problémů a bez dobíjecí úzkosti posádky.

Úvodní varianta 50 xDrive má cenovku od 1 725 100 Kč včetně DPH. Do budoucna se chystají ještě další varianty pohonů, konkrétně slabší iX3 40, která by měla být levnější a mít možnost pohonu pouze zadní nápravy, a naopak „nabušená“ M verze iX3 60. Jejich parametry ale automobilka zatím nezveřejnila.

20. března 2026

První české kilometry nejdůležitějšího BMW. Bateriová iX3 je nová úplně ve všem

BMW iX3

Málokdy se stane, aby jedno auto bylo základem až pro 40 dalších modelů a faceliftů jedné jediné značky. To je ale případ BMW iX3, první model z řady tzv. Neue Klasse, který přináší novou elektrickou...

